문화가 밥 먹여주냐고? 광주천이 그 '밥'이다

광주천변

남광주 푸른길 공원에서 보 광주천

1984년 가을, 광주 무등야구장에서는 지역 야구의 오랜 라이벌인 무등중학교와 충장중학교의 결승전이 한창이었다. 친구와 함께 목이 터져라 응원한 뒤, 우리는 어둑해진 광주천변을 따라 집으로 걸어갔다. 가로등도, 손안의 지도도 없던 시절이었지만 두렵지 않았다. 길을 알려준 건 다름 아닌 무등산이었다.짙은 어둠 속에서도 선명한 능선이 우리를 이끌었다. "저 산만 보고 가면 돼." 서로를 다독였지만, 마음 한구석은 소리없이 떨렸다. '제대로 가고 있는 걸까?' 끝이 없는 어둠이 두려웠지만, 마침내 익숙한 방림동 골목 어귀가 보였을 때 내뱉었던 그 안도의 한숨을 나는 아직도 잊지 못한다. 그때 광주는 단순한 도시가 아니라, 길을 잃어도 산을 바라보며 나침반을 찾을 수 있는 '안도(安堵)의 공간'이었다.2026년, 다시 광주천을 걷는다. 초고층 아파트 병풍이 무등산 능선을 가렸고, 도시의 상징이 가려진 자리엔 시민들의 불안이 고였다. 숫자는 더욱 냉혹하다. 통계청에 따르면 2025년 잠정 합계출산율은 0.68명으로 추락했고, 광주 인구는 139만 명대로 감소했다. 구도심인 충장로·금남로의 상가 공실률은 24.9%로 전국 최고 수준이며(한국부동산원, 2025년 4분기 상가 임대동향), 청년층의 이탈은 -3.0%(국가데이터처, 2025년 국내인구이동 통계)로 갈수록 두드러진다.이런 상황에서 관성대로 도시의 외곽을 확장하는 것은 재정 부담을 키우고 도시 밀도를 약화시킬 뿐이다. 이제 도시는 '얼마나 넓고 빠르게 연결되는가'보다 '왜 머물고 싶은가'를 증명해야 한다. 광주의 허리인 광주천이 그 '밥'이 되어야 할 이유다.인구 소멸이라는 거대한 파도 앞에서 광주는 기존의 성장 패러다임을 완전히 뒤바꾸는 세 가지 생존 원칙을 세워야 하며, 그 모든 원칙의 교차점에 광주천이 있다.첫째, '매력'의 관점으로, 도시는 '연결'을 넘어 '체류'로 생존한다. 도로와 철도는 도시의 혈관이며 현대적 개발은 필수적이다. 다만, 목적 없는 연결은 인구가 더 큰 도시로 빨려 들어가는 '빨대 효과'를 낳기도 한다. 따라서 도시는 인프라 확충과 동시에 '떠나지 않아야 할 매력'을 구축해야 한다. 광주천은 무등산에서 발원해 남광주시장, 양림동, ACC, 충장로, 양동시장 등을 하나의 실로 꿰어내는 광주의 지리적 동맥이다. 흩어진 도시의 자산을 선으로 이어 사람이 걷고 머물게 할 가장 강력한 공간적 자원이 바로 광주천이다.둘째, '기억'의 관점으로, 도시는 '숫자'가 아니라 '자부심'으로 생존한다. 통계 수치는 위기를 경고할 뿐 도시를 일으키지는 못한다. 위기를 돌파하는 동력은 시민들이 공유하는 기억에서 나온다. 무등산의 안도감, 광주천 물길에 흐르는 5·18 민주 정신을 일상의 공간에서 호흡할 때 도시는 사라지지 않는 자부심의 공동체가 된다. 광주천을 복원한다는 것은 단순히 과거의 물길로 되돌아가는 퇴행이 아니다. 그것은 사람이 소외되었던 공간에 다시 보행의 활력을 불어넣고, 아파트 숲에 가려진 '안도의 이정표'를 시민의 시선에 되돌려주는 창조적 복원이자 가치의 재생이다.셋째, '문화'의 관점으로, 도시는 '토목'이 아니라 '문화 플랫폼'으로 생존한다. 백범 김구 선생은 <백범일지?에서 "오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다"라고 역설했다. 누군가는 "문화가 밥 먹여주느냐"고 묻겠지만, 인구 소멸 시대의 문화는 가장 강력한 경제 전략이다. 매력적인 문화 인프라가 흐르는 도시에 인재와 기업이 모이기 때문이다. 이때 광주천은 광주비엔날레나 ACC 같은 거대한 문화 자산을 시민의 일상으로 실어나르는 '가장 긴 전시장'이자 '야외 플랫폼'이 된다. 즉, 광주천은 광주의 문화적 잠재력을 폭발시켜 구도심 상권에 활력을 주입하는 '문화의 실핏줄'인 것이다.광주천을 살리자는 제안은 결코 또 다른 거대 토목 공사가 아니다. 오히려 새로운 콘크리트 구조물을 세우는 데 수조 원을 쓰는 대신, 이미 존재하는 광주천이라는 천혜의 자산을 시민에게 돌려주기 위한 '소프트웨어적 재배치'에 집중하자는 것이다. 외곽 도로를 닦을 예산의 일부만으로도 보행로를 정비하고, 유휴 공간에 문화의 옷을 입히며, 사람이 모이는 광장을 만드는 일은 충분히 가능하다. 이는 파괴적 개발이 아니라 창조적 복원이다.서울 청계천이 물길을 되살려 도시의 심장을 뛰게 했듯, 광주천은 한 걸음 더 나아가 문화와 민주 정신이 흐르는 길로 완성되어야 한다. 무등산에서 발원해 남광주시장, 양림동, 국립아시아문화전당(ACC), 충장로, 양동시장을 잇는 이 '문화 스트리트'를 완성해야 한다. 물길은 배경이 되고, 그 위를 사람과 예술, 맛과 기억이 흐르는 도시 전체의 문화 동맥으로 거듭나야 한다.도시의 내실을 다지는 일은 비단 지자체만의 몫이 아니다. 지역 소멸이 국가적 재난으로 다가오는 지금, 중앙정부의 자원 배분 역시 새로운 패러다임이 필요하다. 그 핵심은 단순한 도로 건설이나 공장 유치가 아닌, 시민의 삶을 풍요롭게 하고 도시의 활력을 되살릴 '문화적 마중물'을 붓는 일에 있다.뉴욕 맨해튼의 MoMA나 런던의 테이트 모던이 증명하듯, 국가급 문화 인프라가 도심 공간과 결합할 때 그 도시는 비로소 세계가 주목하는 곳으로 거듭났다. 국립현대미술관 광주관(가칭)과 같은 거점형 문화 시설의 배정은 ACC와 광주천을 잇는 거대한 '문화적 삼각축'을 완성하는 일이며, 인구 소멸 시대를 극복할 가장 강력한 '문화적 뉴딜'의 모델이 될 것이다.2026년 2월, '전남광주통합특별시 특별법'이 국회 행정안전위원회를 통과하며 광주에 마지막 골든타임이 찾아왔다. 광주천 재발견은 단순히 하천을 정비하는 사업이 아니라, 시민의 기억과 자부심을 회복하고 세계로 향하는 문화적 신호탄이다.광주천이 깨어나는 날, 도시의 심장은 다시 뛸 것이다. 소년에게 길을 알려주던 무등산의 기운이 이제 광주천을 따라 흐르며 광주의 신(新)르네상스 서막을 알린다. 광주가 글로벌 문화 도시로 도약하기 위해 필요한 것은 단순한 하드웨어의 확장을 넘어선 '가치의 선택'이다. 이제 우리는 연결된 모든 공간 위에 '문화'를, 도로라는 선 위에 '보행'의 생동감을, 숫자라는 틀 위에 '매력'의 향기를 입혀야 한다. 지금이 바로 그 가치의 전환을 시작해야 할 순간이다.