집에선 소파랑 한 몸인 남편, 여기만 오면 달라집니다

"음~ 바람이 기분 좋게 시원하네."

"그러네."

"비가 와야 하는데... 얼른 상추 씨 뿌리고 싶다."

"오늘은 뭐 하지?"

"가지치기 마무리 하고, 나뭇가지도 정리하고... 이것 저것 할 일 많아."

큰사진보기 ▲가지치기, 나뭇가지 정리하기, 비닐 쓰레기 정리하기, 밭갈이 등 봄맞을 채비로 바쁜 남편 모습 ⓒ 이정미 관련사진보기

"최소 15년은 사용한 것 같은데... 유튜브에 찾아봐도 이런 모델은 없더라고."

"관리기, 그냥 쓰지 말자. 우리는 밭두렁 2개 정도면 충분해. 채소만 조금 심으면 되잖아. 괜히 용 쓰지 말고... 나머지 밭고랑은 그냥 제초 매트 덮어 두면 되지. 완전히 고장난 것 같은데..."

"이제 비만 오면 상추씨 뿌리면 되겠다."

큰사진보기 ▲양지바른 곳에 파란색, 자주색 풀꽃이 앙증맞게 피었다. 복숭아 나무 가지에는 꽃눈이 살을 올리고 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"어머나, 여기 벌써 꽃폈어."

'신기하지. 한파가 계속되고 비 한 방울 안 왔는데도 어쩌면 이렇게 얼지도 않고 자라는지.'

큰사진보기 ▲오롯이 자연이 키워낸 시금치를 다듬어 집으로 가져왔다. 시금치, 당근, 참치를 넣어 전을 부쳤더니 밥 한그릇 뚝딱 비웠다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'나에게 잘 맞는 일을 찾은 것 같아.'

차창을 여니 불어 들어오는 바람이 한층 부드러워졌다. 운전대를 잡은 남편도 두꺼운 외투를 벗으며 한결 가벼운 표정이다.겨울 내내 비 한 방울 오지 않아 밭 흙이 바삭바삭하다. 꽁꽁 얼었던 음지 땅이 녹은 부분만 촉촉한 물기가 남아 있다. 화요일에 비 예보가 있긴 한데 겨울 가뭄이 해갈되기에는 역부족이지 않을까 싶다.건조한 날씨가 계속되다 보니 뒷산을 배경으로 옹기종기 앉은 조용한 시골 마을에서는 산불 조심 경고 차량을 심심찮게 만난다. 우리 밭이 있는 산 아래 임도에도 어김없이 나타나 기계음으로 산불 경계를 외친다. 산, 들판, 길섶에 불씨가 닿기라도 하면 활활 타오를 정도로 건조한 날들이 계속되니 비를 간절하게 바라게 된다.밭에만 오면 갑자기 부지런해지는 신기한 남편이다. 집에서는 소파랑 TV와 한 몸이 되는 사람인데, 시골에 오면 조금의 지체함도 없이 작업복으로 갈아입고 몸을 움직인다. 사실 나는 시골에서의 이런 남편 모습이 더 예뻐 보인다. 뭐든 열중해서 즐겁게 일하는 모습은 예뻐 보이는 법이다.가지치기한 나뭇가지를 정리하다가, 느루뜰 뒷편에 방치되어 있던 낡고 녹슨 관리기를 요리 조리 만지작거리며 궁리했다가, 밭 가장자리에 방치된 경운기도 만져봤다가... 밭을 인수하며 물려받은 농기계들은 거의 고물 수준이다. 남편은 2주 전 관리기에 넣을 기름을 사기 위해 일부러 읍내에 다녀오는 수고를 했기에 어떻게 해서든 관리기를 고쳐 작동시켜 보고 싶어 했다.지난해 가을 농사가 한창 시작될 무렵, 관리기로 밭을 정갈하게 정리한 어르신들의 밭을 보며 "우리도 저렇게 해 보자"고 종종 말하곤 했다. 어머님도 관리기는 경운기에 비해 가볍고 다루기 수월하다며 봄 밭갈이에 사용해보라고 권하셨다.​​​여차저차 해서 관리기는 다음에 고쳐 보기로 했다. 남편은 직접 삽으로 밭 흙을 뒤집어 주고 돌을 골라 내고 흙덩이를 잘게 부수기도 했다. 남편은 몸을 움직이며 일하는 것이 뿌듯하고 기분 좋다고 한다. 그 마음을 나는 잘 안다. 적정한 노동이 얼마나 기분을 상쾌하게 하는지, 몸을 쓴 후라 피곤할 것 같지만 되려 더 활기가 생기는 느낌을 나도 체험하고 있으니까.땅이 숨 쉬는 것 같았다. 밭에서 골라낸 돌들을 밭 가장자리에 모아 정리했다. 밭 경계가 제법 그럴듯하게 만들어졌다. 지난해 11월까지 밭에서 딴 상추를 밥상에 올리는 재미가 쏠쏠했기에 봄이 오기를 기다리며 적상추, 청상추, 로메인 씨앗을 미리 사두었다.요 며칠 기온이 올라 봄날 같은 따뜻한 공기에 괜스레 설레고, 밭일도 뭐든 서둘러 해야 할 것 같은 기분이 든다. 힐긋 보면 메마른 밭, 메마른 나뭇가지들이 휑해 보여도 자세히 들여다 보면 꽃눈 잎눈에 살이 오르기 시작했다.느루뜰 양지바른 곳에 파란색, 자주색 앙증맞은 꽃이 피었다. 이른 봄 어느 길섶에선가 본 듯한데, 느루뜰에 핀 꽃이라 예사롭게 보이지 않는다. 이름이 궁금하여 검색해 보니 파란 꽃은 큰개불알꽃이란다. 이렇게 작고 귀엽고 예쁜데 이름이 좀 무지막지하다. 설명인 즉슨 꽃의 열매가 개의 고환을 닮아 붙여진 이름이라는데, 나중에 열매를 자세히 관찰해 보아야겠다.자주색 작은 꽃은 광대나무풀이다. 어린 순은 봄철 입맛을 돋우는 나물로 먹기도 하고 된장국에 넣어 먹어도 좋다고 한다. 약초로 쓰이기도 하는데 특히 근육통, 타박상에 생초를 찧어 바르면 효과가 좋다고 한다. 그러고 보니 곳곳에 광대나무풀이다. 조만간에 된장국에 살짝 넣어볼까 싶다.건조하고 메마른 땅이건만 들풀은 고운 꽃을 피웠다. 햇살이 따스하고 바람이 부드러워진 것을 귀신같이 눈치채는 들풀들이 귀엽고 사랑스럽다. 부지런한 풀꽃을 보니 나도 덩달아 바지런히 손을 놀리고 싶어졌다. 얼른 칼과 바구니를 챙겨 시금치가 자라고 있는 밭두렁으로 향했다.통통하게 살이 오르고 진녹색으로 튼튼해진 시금치를 따며 자꾸만 혼잣말로 시금치를 칭찬하게 된다. 등 뒤로 햇살이 따스하게 쏟아졌다. 부드러운 바람이 기분 좋게 살랑댔다. 시금치 씨를 너무 촘촘하게 뿌렸다고 웃으며 남편을 놀리곤 했는데 결과적으로는 더 잘한 일이 되었다. 큼직한 것만 골라 따도 다음 번에 오면 다른 것들이 통통하게 자라 있으니 볼 때마다 새롭고 고맙다.바구니 가득 따서 양지 바른 곳에 자리 잡고 앉아 마른 잎을 깨끗하게 다듬었다. 이 단순한 행위가 이상하리 만큼 평화롭고 만족스럽다. 부모님 제사도 있어서 언니네, 동생네에 나눠줄 것이다. 이건 정말 오롯이 자연이, 지속된 한파에도 겨울 바람과 햇살이 키워낸 알짜배기 시금치라 더없이 귀하다.농막 이웃 언니네 밭에서 뽑은 알배추와 시금치를 집으로 가져왔다. 마침 아들이 집에 있어(아들은 나물 반찬을 즐기지 않는다) 먹기 좋게 참치를 넣어 시금치전을 부쳤다. 아이들이 어릴 때부터 시금치, 당근을 먹이기 위해 고기나 참치를 넣어 전을 부치곤 했다. 춥고 건조한 겨울을 잘 살아낸 시금치는 정말 달큼하고 고소했다. 목살을 노릇하게 구워내니 아들은 알배추에 쌈싸 먹으며 밥 한 그릇 뚝딱 비웠다. 밭에서 난 채소로 밥상을 차리는 일이 얼마나 큰 기쁨인지 모른다.EBS <건축탐구 집>에서 본 장면이 떠오른다. 시내 아파트에 사시는 70대 엄마는 딸이 지은 시골집 단골이시다. 70대 같아 보이지 않는 활기차고 세련된 모습이신 엄마는 시골에 와서 풀을 베고 텃밭을 일구고 나무를 자르는 일을 손수 척척 하셨다. 우울한 기분이 들었다가도 시골에 와서 하고 싶은 대로 몸을 움직이고 나면 활기가 생기고 더 생생해져서 아파트로 돌아간 뒤에도 더 잘 지내게 된다고 하셨다.내가 꼭 그렇다. 50대 중반에 오도이촌 생활을 하리라고는 예상치 못했다. '은퇴 후에 시골에서 조그만 밭을 일구며 살면 어떨까' 정도로 남편과 둘이서 막연한 꿈처럼 이야기 나누고는 했지만. 추운 겨울 동안에는 느루뜰에 잘 오지 않아서 '시작하길 잘 했을까?' 하는 생각도 가끔 고개를 내밀곤 했다. 그런데 밭에서 흙을 만지고 몸을 움직이면 이런 생각은 온데간데 없이 사라진다. 그리고는 혼잣말을 하는 나를 발견한다.