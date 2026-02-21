[주장] 이재명 대통령님, 지방대 졸업식에도 함께해 주세요

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 2 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 졸업생들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 다른 매체 기고하지 않았습니다.

2월 20일, 이재명 대통령께서 3군 사관학교 통합 임관식과 카이스트(KAIST) 졸업식에 참석하신 모습을 보며 많은 국민이 깊은 인상을 받았습니다.국가를 위해 헌신할 장교들과 대한민국의 미래를 이끌 과학기술 인재들을 직접 격려해 주신 장면은 많은 국민에게 큰 울림을 주었습니다. 청년의 중요한 순간에 대통령님께서 함께해 주신다는 사실만으로도 그 자리는 더욱 뜻깊어질 것이라 생각합니다.그 모습을 지켜보며 조심스럽게 한 가지 제안을 드리고자 합니다. 이제 대통령님의 따뜻한 발걸음이 지방의 청년들에게도 닿으면 어떨까 하는 생각입니다.대통령님께서는 2025년 10월 대구 타운홀 미팅에서 "지방이 살아야 대한민국이 산다"고 말씀하셨습니다. 이 말은 단순한 구호를 넘어 국가 균형발전을 향한 분명한 철학을 보여주는 선언이라고 생각됩니다.그 철학은 정책으로도 이어졌습니다. 해양수산부의 부산 이전 추진은 상징적인 결단이었습니다. 중앙 행정기관의 이전은 단순한 공간 이동을 넘어 지역 산업과 경제 생태계에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것입니다. 이는 지방을 국가 성장의 또 다른 축으로 세우겠다는 분명한 실천으로 평가받고 있습니다.또한 정부가 제시한 '5극 3특' 국토 균형발전 전략 역시 같은 방향 위에 서 있습니다. 수도권 일극 구조를 완화하고 권역별 성장 거점을 육성하겠다는 구상은 대한민국을 다핵형 국가로 전환하겠다는 장기 비전입니다. 행정과 산업의 분산이 구조를 바꾸는 일이라면, 청년의 자존감을 살리는 일은 그 구조에 온기를 더하는 일이 될 것입니다. 이제 그 철학이 한 걸음 더 나아가, 지방의 청년들에게 직접 닿기를 기대해 봅니다.현재 지방대학은 적지 않은 어려움에 직면해 있습니다. 학령인구 감소와 수도권 집중 속에서 많은 대학이 존립의 고민을 이어가고 있으며, 지역 인재의 유출은 지역사회 전체의 고민으로 이어집니다. 지방대학의 위기는 지역의 위기이며, 이는 곧 국가 전체의 지속 가능성과 연결된 문제라 생각됩니다.이럴 때일수록 정책과 함께 '상징의 힘'이 필요하지 않을까 합니다. 대통령께서 지방 거점 국립대 졸업식에 직접 참석해 주신다면, 그 자체만으로도 큰 메시지가 될 것입니다. 대통령의 행동은 말보다 깊은 위로와 격려가 되기 때문입니다.졸업식은 한 청년의 인생에서 가장 빛나는 순간일 것입니다. 그 자리에 대통령께서 함께해 주신다면 학생과 학부모, 지역사회 모두에게 오래 기억될 장면이 될 것입니다. 한 번의 축사가 한 사람의 자존감을 세우고, 한 지역의 자부심을 높일 수 있다고 믿습니다.방식은 어렵지 않습니다. 지방 거점 국립대를 매년 순차적으로 방문해 주시는 것입니다. 권역별로 한 해에 한 두 개 대학 졸업식에 참석해 주신다면 형평성과 지속성을 함께 담아낼 수 있을 것입니다. 이는 일회성 방문이 아니라 국가 균형발전을 상징하는 하나의 전통으로 자리 잡을 수 있습니다.또한 대통령의 방문은 단지 의전에 머물지 않을 것입니다. 그 자리를 계기로 지역 산업과 대학의 연계, 청년 일자리, 산학협력, 정주 여건 등 실질적인 논의가 자연스럽게 이어질 수 있습니다. 졸업식이라는 따뜻한 만남이 더 큰 정책의 출발점이 될 수도 있습니다.대통령님께서 말씀하신 "지방이 살아야 대한민국이 산다"는 철학이, 행정기관 이전과 국가 전략을 넘어 청년의 삶의 현장까지 이어질 때 그 울림은 더욱 깊어질 것입니다.늘 국정을 위해 헌신해 주심에 깊이 감사드립니다. 국가 균형발전과 청년의 미래를 향한 대통령님의 진심 어린 행보를 국민의 한 사람으로서 따뜻한 마음으로 응원합니다.고맙습니다, 대통령님.