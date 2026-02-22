무장혈전 선포한 '무오독립선언'

큰사진보기 ▲'무오독립선언서' 석판인쇄본 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲독립만세를 부르며 시위하는 군중들(1919년) ⓒ 독립기념관 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

100여년 전 이 무렵 만주의 심장부라 일컫는 선양에서 해외 대표급 독립운동가 39인 명의로 발표된 〈무오독립선언〉(대한독립선언)은 무장혈전을 통해 국권을 회복하자는 국치 이래 최초의 독립선언이었다.〈무오독립선언〉은 시기, 지역, 서명자, 내용, 성과면에서 우리나라 독립운동사의 금자탑이라할 수 있다. 1919년 2월 초(음력 1918년 12월 말)은 국제적으로 제1차 세계대전이 끝나고 강화조약과 함께 민족자결론이 제기된 시점이며, 발표 장소는 만주 길림성 화룡현 삼도구(당시 행정구역) 소재 대종교 총본사였다.서명자는 김교헌·김규식·김동삼·김약연·김좌진·김학만·여준·유동열·이광·이대위·이동녕·이동휘·이범윤·이봉우·이상룡·이세영·이승만·이시영·이종탁·이탁·문창범·박성태·박용만·박은식·박찬익·손일민·신성·신채호·안정근·안창호·임방·윤세복·조소앙·조성환·정재관·최병학·한흠·허혁·황상규 등 39인이다. 집필자는 〈대동단결선언〉을 기초했던 조소앙이었다.내용은 육탄혈전을 통해 강도적·야수적 일제와 싸워 국권을 회복하자는 무장전쟁론이며, 성과는 도쿄의 2·8학생독립선언과 국내의 기미년 3·1혁명의 불쏘시개 역할을 하였다. 뿐만 아니라 만주지역 애국교민들을 분기시켜 적극적인 무장투쟁의 계기를 만들고, 봉오동전투와 청산리전투의 대첩으로 이어졌다.〈무오독립선언〉은 명망가들의 서명을 받아 어느날 불쑥 채택한 문건이 아니었다. 국제정세의 변화를 예리하게 관찰하던 독립지사들 특히 만주지역 독립운동가들의 노력의 결실이었다. 당시 만주에는 서일 등이 길림성 왕청현에 본부를 둔 중광단(重光団)이 무장독립운동을 준비하고 있었으나 무기가 마련되지 않아 군사활동이 여의치 않았다.이에 따라 1919년 1월 길림성 여준의 집에서 여준·박찬익·황상규·김좌진·정원택·정운해 등이 모여 중광단원들을 중심으로 대한독립의군부를 조직하고, 여기서 무장독립선언문을 채택하기로 뜻을 모았다.대한독립의군부는 대종교 지도자들과 논의하여 공동으로 추진키로 하고 만주·중국관내·노령·미주 등 해외 각지에서 활동중인 독립운동의 지도급 인사들을 서명자로 선정하였다. 서명자 39인 중 안창호·이승만·김약연·황상규 등 10명을 제외하고는 모두 대종교와 연관된 분들인 것은 이런 이유 때문이다. 국치 이래 우리의 각종 독립선언서 중에 〈무오독립선언〉만큼 명망가들이 서명한 것은 처음이다.〈무오독립선언〉은 독립의군부와 대종교에서 서명자를 섭외하고 선언문 인쇄와 배포하는 역할을 하였다. 교통 통신이 불편하던 때여서 미주나 노령의 독립운동가들과 연락이 쉽지 않았다. 여러날이 걸려 서명자가 확정되고 조소앙이 모필로 쓴 선언문을 석판으로 약 4,000부를 인쇄하여 각지에서 활동하는 독립운동가들에게 배포하였다. 이런 과정을 거쳐 〈무오독립선언〉이 태어나게 되었다.'선언'의 구성은 <독립선언서>라고 제(題)한 부분, 본문, 발표 일자, 서명자 등 4부문으로 구성되어 있는데, 본문은 35행으로 띄어쓰기와 마침표를 제외하고 1,273자이며, 크게 네 부문으로 짜여 있다.'선언'은 먼저 '한일합병'의 무효를 선언하면서, 경술국치를 일본에 대한 주권의 양도가 아니라 융희황제의 주권포기로 간주하고, 그것은 국민에게 주권을 선양하는 것으로 해석하였다. 이어서 이 독립선언의 선포로서 일본을 응징해야 할 여러가지 이유를 열거하면서 독립군의 총궐기와 한민족 전체의 육탄혈전을 촉구하였다.조소앙은 이 '선언'에서 국내 동포는 일제의 압박하에 있으므로 해외망명 독립운동지도자들이 국내 동포의 위임을 받아 주권을 행사하고 있다는 소명의식과, 일본은 타협할 수 없는 절대 적임을 분명히 하고, 항일독립전쟁은 하늘의 인도와 대동평화를 실현하기 위한 신성하고 정의로운 전쟁이라는 점을 분명히 적시하였다. 따라서 민족의 독립은 자기희생의 비장한 결단에 의해 성취될 수 있다고 강조하였다.<3·1독립선언서>가 비폭력적인 저항을 선언한 데 비해 <대한독립선언>는 한민족 전체의 '육탄혈전'을 촉구하여 무장전쟁론을 제시한 것이다. 국내와 국외의 차이를 감안하더라도, 국치 이후 지도급 독립운동가들의 '독립선언'에서 '육탄혈전'을 천명한 것은 최초의 일이다.<무오독립선언>의 주요 내용을 보면 다음과 같다우리 대한 동족 남매와 온 세계 우방 동포여, 우리 대한은 완전한 자주독립과 우리들의 평등 복리를 우리 자손 여민(黎民)에게 대대로 전하게 하기 위해서 여기 이족(異族) 전제의 학대와 압박을 벗어나서 대한민족의 자립을 선포한다.'선언'은 한민족의 자주독립을 선포하고 이족의 지배를 거부하면서 다음으로 이어진다.우리 대한은 예로부터 우리 대한의 대한이요 이족의 대한이 아니다. 반만년 역사의 내치외교는 한왕한제(韓王韓帝)의 고유한 권리요 금수강산의 고산여수(高山麗水)는 한남한녀(韓男韓女)의 고유재산이요 기골문언이 구아(歐亞)에 뛰어난 우리 민족은 능히 자국을 옹호하여 만방과 협화하여 세계에 공진할 천민(天民)이라, 우리의 털끌만한 권리라도 이족에 양보할 의무가 없고, 우리 강토의 촌토라도 이족이 점령할 권한이 없으며, 한 사람의 한인이라도 이족이 간섭할 조건이 없는 것이어서, 우리 한토임을 선언한다.이 '선언'은 일제의 죄악을 격렬하게 성토하면서 "무력겸병을 근절하여 평등한 천하의 공도(公道)를 진행하는 것이 곧 우리 독립의 본령임"을 천명한다. 특히 "항구적인 동양평화와 국제공도를 이행하며 합리적인 투쟁을 하되 정의는 무적의 칼이므로 이로써 하늘에 거슬리는 악마와 나라를 도적질하는 적을 한 손으로 무찌리라"고 주장한다.이 '선언'이 특히 여타의 독립선언서와 비교되는 것은 다음의 대목이다."궐기하라 독립군! 독립군은 일제히 천지를 바르게 하라. 한번 죽음은 사람의 면할 수 없는 숙명이니 짐승같은 일생을 누가 바라랴. 살신성인하면 2천만 동포가 다함께 부활하는 것이다."라고 독립군의 궐기를 독려하면서, 마지막에 "육탄혈전 함으로써 독립을 완성할 것"을 천명한다.이 '선언'은 이후 우리 독립운동의 행동지침이 되었으며, 도쿄 2·8독립선언과 3·1독립선언 촉발의 계기가 됨으로써 그 역사적 의미가 부여된다.'선언'의 특히 중요한 대목은 <앞으로의 행동강령 다섯 가지>이다.1. 독립의 제일의 -일체 방편으로 군국전제를 산제하야 민족평등을 전구(전지구)에 보시할 것.2. 독립의 본령 - 무력 겸병을 근절하야 평균천하의 공도로 진행할 것.3. 복국의 사명 - 밀맹(密盟) 사건을 엄금하고 대동평화를 선전할 것.4. 입국의 가치 - 동권동수(同權同壽)로 일체 동포에 시(施)하야 남녀 빈부를 제하여, 동현 동수로 지우노유에 균하야 사해인류를 토할것.5. 대한민족의 응시 부활의 구경의(究竟義) -진하야 국제불의를 감독하고 우주의 진선미를 제현할 것.