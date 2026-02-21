메뉴 건너뛰기

정치

26.02.21 12:11최종 업데이트 26.02.21 14:58

이 대통령, 음주 사고 낸 산림청장 직권면직... "중대한 법령 위반"

음주운전 중 신호 위반 사고 낸 혐의 입건... 청와대 "고위직 법령 위반, 엄중하게 처리할 것"

김인호 산림청장이 지난 11일 오후 세종에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.
김인호 산림청장이 지난 11일 오후 세종에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 주상돈

[기사 보강 : 21일 오후 2시 55분]

김인호 산림청장이 "현행 법령을 중대하게 위반한 행위를 했다"는 이유로 직권면직됐다. 지난해 8월 임명된지 6개월 만이다.

청와대 대변인실은 21일 언론 공지를 통해 "이재명 대통령은 산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치를 했다"고 밝혔다.

대변인실은 "앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하겠다"며 "국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해, 각 부처 고위직들의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침"이라고 덧붙였다.

청와대 대변인실은 김 청장의 중대한 위법 행위에 대해 구체적인 내용은 밝히지 않았지만 해당 혐의 내용은 음주운전 사고인 것으로 확인됐다.

경기 분당경찰서에 따르면 이날 김 청장은 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 형사 입건됐다. 그는 지난 20일 오후 10시 50분경 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 자신의 승용차를 운전하다가 신호를 위반해 정상 주행 중이던 버스와 승용차 등 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다. 김 청장의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준인 것으로 알려졌다.

#이재명정부#직권면직

