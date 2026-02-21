엘리베이터서 만난 위층 오빠, 우리 아이들의 선생님이 되다

큰사진보기 ▲아파트 내부 엘레베이터 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"얘들아, 위층 오빠다. 안녕!"

"엄마, 오빠가 왜 엘리베이터 손잡이를 잡고 혼잣말해?"

"왜 엄마가 먼저 인사했는데 대답을 안 해?"

"오빠가 기분이 좋아서 그랬나 봐. 아까 엄마 쳐다봤잖아. 그거면 된 거지."

"안녕!"

"오늘은 왜 오빠한테 인사했어?"

"그냥, 인사하고 싶었어."

"그래?"

"응, 오늘은 오빠가 웃고 있길래!"

전쟁 같은 아침, 출근 준비와 아이들 유치원 등원 준비를 마치고 엘리베이터에 타면 종종 반가운 얼굴을 만난다. 위층에 사는 발달장애가 있는 남자아이다. 작년에 우리 아파트로 이사 온 뒤로 아침마다 자주 마주친다.특수교사인 나는 학교 밖에서 장애가 있는 아이들을 만나면 괜스레 반가움이 올라온다. 그러나 발달장애 특성상 다른 사람에게 큰 관심을 보이지 않는 아이는 나를 흘낏 보고 이내 엘리베이터 손잡이로 시선을 돌렸다.이런 상황에서 가장 당황해하는 건 우리 아이들이다. 엄마가 먼저 인사를 건넸지만, 위층 오빠는 아무런 대답도 하지 않는다. 그렇다고 어른들이 오빠에게 '인사해야지'라며 다그치지 않는다. 나는 그런 오빠를 보고 그저 웃는다.아이들은 쉽게 이해하지 못하는 눈치다. 시선을 나와 위층 아이에게 번갈아 두던 아이들은 엘리베이터에서 내리자마자 질문을 쏟아낸다.그렇게 대답해도 또 질문이 이어진다. 기분이 좋은데 왜 혼잣말을 하는지, 왜 말을 하지 않는지 궁금한 것이다. 아이들의 눈높이에 맞춰 설명을 해보지만, 대화의 끝은 늘 "왜 오빠는 말을 못 해?"였다.아이들의 질문은 순수한 호기심이었다. 자신들은 너무나 쉽게 말을 하고 대화를 하는데, 오빠는 왜 그렇지 못하는지 이해가 되지 않는 듯했다.나는 그럴 때마다 멈칫한다. 아이들이 장애를 '무언가를 못하는 상태'로 생각하지 않기를 바라기 때문이다. 하지만 아이들의 질문에 답하다 보면 어느새 '할 수 없는 것' 위주로 대화가 이어진다. 그럴 때마다 장애를 이해하는 일이 생각보다 쉽지 않음을 실감한다.특수교사이자 엄마로서 나는 우리 아이들이 장애를 부정적으로 보지 않기를 바랐다. 장애를 결핍이나 부족함이 아니라, 사람마다 다른 모습 중 하나로 받아들이기를 원했다.이런 고민은 직업윤리 때문만이 아니다. 아이들이 장애를 있는 그대로 바라보길 바란 것은 나 자신과 우리 아이들 모두를 위해서였다.편견은 생각보다 쉽게 우리의 사고방식과 행동에 스며든다. 예를 들어 '장애인은 늘 도움을 받아야 한다'는 인식이 자리 잡으면, 어느 순간 독립성과 생산성이 사람을 판단하는 기준이 된다. 그리고 그 기준은 타인에게만 머물지 않는다. 스스로에게도 모든 것을 다 해내야 한다는 압박으로 남는다.이렇듯 편견은 타인을 향한 시선을 넘어 자신을 평가하는 잣대로 작동한다. 장애에 대한 부정적 편견도 결국 스스로에게 적용되어 자신을 옥죄는 기준이 된다.나는 우리 아이들이 어떠한 편견으로 장애인을 밀어내지도, 동시에 자신도 그 기준에 쫓기며 살아가지 않길 바랐다. 그래서 아이들에게 장애를 '못하는 것', '안 되는 것'으로 생각하지 않기를 바랐다.하지만 장애를 궁금해하는 아이들에게 나는 늘 명확하게 답을 주지 못했다. 왜 장애가 있어 말을 쉽게 하지 못하는지, 가끔 형이 엘리베이터에서 울화가 터지면 알 수 없는 말만 반복하는지에 대해서는 늘 답을 헤매었다.그러던 어느 날, 아파트 단지 안에서 위층 아이를 만났다. 기분이 좋았는지 환하게 웃고 있었다. 나는 평소처럼 먼저 인사를 했다. 아이는 대답하지 않고 그저 웃기만 했다. 그때, 딸이 먼저 인사를 건넸다.딸은 오빠가 어떻게 반응할지 기다리는 듯했다. 그러나 아이는 아무 대답도 하지 않았다. 딸은 잠시 머뭇거리다 무안한 듯 웃음을 지으며 나를 쳐다봤다.나는 순간 멈칫했다. 혹시 지금껏 내가 보여준 태도가 '장애인에게 먼저 인사하고 친절을 베풀어야 한다'는 또 다른 규칙처럼 보였을까 싶었다. 그래서 딸에게 넌지시 물었다.딸의 표정에는 서운함이 없었다. 억지로 한 인사도 아니었다. 그저 위층 이웃 오빠에게 하고 싶은 인사였을 뿐이었다.어쩌면 아이들은 위층 아이를 자주 만나면서 그 모습에 익숙해졌던 것 같다. 동네에서 아이를 마주쳐도 이전처럼 질문을 쏟아내지 않았다. 그저 위층 오빠는 그런 모습의 오빠라고 받아들이고 있었다.아이들의 모습을 보며 나는 그동안의 걱정이 조금 과했음을 깨달았다. 아이들이 위층 아이를 보며 '장애가 있으면 무언가를 못 한다'고만 이해하지는 않을까 걱정했지만, 중요한 것은 설명이 아니었다.이미 엘리베이터에서 위층 아이를 만나는 것만으로도 아이들은 장애에 익숙해지고 있었다. 엘리베이터에서 1층까지 내려오는 짧은 시간이었지만, 그 경험이 반복되면서 아이들은 자연스럽게 이해를 쌓고 있었다.아이들이 달라지는 모습을 보며 나는 비로소 알게 되었다. 장애를 이해하는 가장 쉬운 방법은 더 많이 아는 것이 아니라 일상에서 자주 만나는 경험일지도 모른다는 것을.특별한 교육이 아니어도, 같은 공간에서 같은 시간을 보내는 경험이 쌓이면서 아이들의 시선은 조금씩 달라지고 있었다. 엘리베이터 안에서 오간 몇 번의 인사처럼, 사소해 보이는 장면들이 우리 집의 장애 이해 교육이 되고 있었다.