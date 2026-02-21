박정현 부여군수 "충남·대전 행정통합, 정치적 셈법 앞서 선 안돼"

큰사진보기 ▲박정현 부여군수가 20일 입장문을 통해 행정통합과 관련, 김태흠 지사와 이장우 시장에게 책임 있는 자세를 촉구했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박정현 부여군수가 20일 충남·대전 행정통합 논의와 관련해 "충청의 백년대계를 논하면서 과정과 내용에서 지역의 장기적 비전보다 정치적 셈법이 앞선 것 아니냐는 우려가 크다"며 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장에게 책임 있는 태도를 촉구했다.최근 대전시의회와 충남도의회가 '원포인트 임시회'를 열어 기존의 행정통합 찬성 의견을 번복한 데 대한 비판이다.박 군수는 최근 혼선을 빚고 있는 충남·대전 행정통합 논의에 대해 "주민의 뜻을 묻겠다던 약속과 상호 협력 공언이 사실상 무력화됐다"고 지적했다.이어 "정책의 방향은 달라질 수 있지만, 그 변화에는 분명한 설명과 일관된 원칙이 뒤따라야 한다"며 "그동안 통합을 주도해 온 당사자들이 이제 와 '보완 필요성'이나 '한계'를 언급하는 것은 사실상 자기 부정과 다름없다"고 비판했다.박 군수는 타 광역자치단체 사례를 들며 형평성 문제도 제기했다. 대구·경북, 광주·전남 통합은 같은 국민의힘 내에서도 추진 또는 찬성 입장이 이어지고 있는데, 유독 충남·대전 통합 논의에 대해서만 제동이 걸리는 것은 납득하기 어렵다는 주장이다.그는 행정통합은 행정 체계와 재정 구조, 나아가 지역 정체성까지 바꾸는 중대한 결단이라며 "정책이 흔들릴 때 가장 큰 대가를 치르는 것은 정치인이 아니라 시민"이라고 강조했다. 이어 "충남과 대전의 미래는 특정 인물의 정치적 프로젝트가 아니라 다음 세대에 물려줄 공적 유산"이라며 "더 이상 충청의 시간을 소모하지 말고 책임 있는 결단으로 답해야 한다"고 촉구했다.끝으로 박 군수는 김태흠 충남도지사와 이장우 대전시장에게 ▲추진 과정에서의 판단과 입장 변화 이유를 도민과 시민 앞에 명확히 밝힐 것 ▲향후 추진 방향에 대한 구체적인 계획과 일정을 제시할 것 ▲정치적 전략보다 공동체의 미래와 역사적 책임을 우선할 것을 요구했다.