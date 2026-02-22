조중동도 경악한 장동혁의 '유체이탈 화법'..."선거 포기, 당 절단 노리나"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히고 있다. 2026.2.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 20일 내놓은 입장문 관련 조선, 중앙,동아일보 21일자 사설 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 1심 무기징역 선고와 관련해 옹호성 입장문을 내놓자, 대한민국 대표 보수 언론인 조선일보, 중앙일보, 동아일보가 21일 일제히 사설을 통해 장 대표를 향한 융단폭격을 가했습니다. 보수 재건은커녕 다가오는 6월 지방선거마저 포기한 '극우적 퇴행'이라는 것이 공통된 지적입니다.장 대표는 20일 기자회견에서 "아직 1심이다"라며 "무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"라고 말했습니다. 이어 당내 '윤석열 절연' 요구에 대해서도 "절연해야 할 대상은 당을 갈라치기 하는 세력이다"라고 말하며, 부정선거론 주장에 편승하는 듯한 발언도 서슴지 않았습니다.<조선일보>는 21일 '장 대표 노골적 尹 옹호, 지방선거 포기하고 당권 선택'이라는 사설을 통해 장 대표의 행보가 "윤 어게인 세력을 품고 있어야 당권을 지킬 수 있다는 계산이다"라며 "선거를 포기하고 당권을 선택했다는 선언과 같다"라고 분석했습니다.사설은 "윤 전 대통령에 대한 1심 판결로 국힘이 '윤 어게인' 세력과 선을 긋고 변화, 혁신하는 계기로 삼지 않을까 했던 작은 기대는 예상대로 깨졌다"며 "이날 드러난 그의 인식은 충격적이다. '무죄 추정' 주장은 계엄이 정당했다는 인식 없이는 하기 어려운 말이다"라고 강하게 비판했습니다.또한 장 대표가 언급한 '선거 시스템 개편'에 대해서도 "일각의 부정선거론에 편승한 것이다"라며 "부정선거를 믿는다기보다 부정선거론자들을 자신의 표로 묶어두려는 발언으로 보인다"라고 꼬집었습니다.사설은 작금의 위기 상황을 짚으며 "지금 국힘 지지율은 민주당의 절반 수준이다"라며 "이대로면 선거 참패는 피할 수 없다"라고 경고했습니다. 나아가 "민주당이 지방선거까지 승리하면 대통령, 국회, 지방 권력을 모두 손에 쥔다"라며 "장 대표는 여당을 견제해야 하는 야당의 기본 역할과 존재 이유까지 포기했다. 야당이 존폐 기로에 선 것이다"라고 일갈했습니다.<중앙일보>는 '국민 상식과 정반대로 가는 제1야당 대표의 퇴행'이라는 사설을 통해 장 대표의 현실 인식이 제1야당 대표로서의 역량을 의심케 한다고 질타했습니다. 눈앞의 강성 지지층에만 매몰되어 거대 여당을 견제해야 할 제1야당의 책임을 방기했다는 비판입니다.사설은 "보수 재건의 계기로 삼고자 했던 합리적 보수 유권자들의 기대에 찬물을 끼얹는 발언이다"라며 "대다수 국민의 상식을 부정하는 퇴행이다"라고 지적했습니다. 매체는 지난달 '미래로 가겠다'던 장 대표가 윤 전 대통령과의 절연을 "분열의 씨앗"이라 표현한 점을 꼬집으며 "말과 몸과 마음이 따로 노는 유체이탈 화법이 아닐 수 없다"라고 비판했습니다.윤 전 대통령의 옥중 입장문에 대해서도 날 선 비판이 이어졌습니다. <중앙일보>는 "계엄 발동이 구국의 결단이란 입장은 굽히지 않았다"라며 "결국 실패해서 죄송하다는 말과 다를 바 없다"라고 맹폭했습니다. 이어 "싸움은 끝이 아니라는 끝맺음은 강성 지지층을 결집하려는 포석이다"라며 "이 입장문이야말로 윤 어게인과 절연해야 하는 이유를 설명해 준다"라고 강조했습니다. 마지막으로 "그럼에도 제1야당 대표가 역주행을 하고 있으니 보수의 입지는 갈수록 위축될 수밖에 없다"라고 일침을 가했습니다.<동아일보>는 21일 '보수마저 경악하게 한 張… 尹 절연 아닌 당 절단 노리나'라는 제목의 사설에서 장 대표를 향해 거센 비난을 쏟아냈습니다. 특히 장 대표의 궤변에 반발하는 보수 진영 내의 광범위한 충격과 고립에 주목하면서 친윤, 비윤을 가리지 않고 터져 나오는 당내 인사들의 격앙된 반응을 상세히 전했습니다.사설에 따르면 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원은 "장 대표가 자신을 윤 어게인이라 천명하며 국민과 절연하겠다는 것이다"라며 대표직 사퇴를 요구했습니다. 김재섭 의원은 "장 대표가 극우 세력을 끌어안으려는 무능한 리더십을 보였다"라고 비판했고, 개혁신당도 보수를 이끌 자격이 없다고 직격했습니다.오세훈 서울시장은 "보수는 특정인의 방패가 아니라 대한민국의 안전판이어야 한다"라고 꼬집었고, 한동훈 전 대표는 "장동혁은 윤석열 세력의 숙주일 뿐이다. 보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다"라고 날을 세웠습니다. 당내 최다선(6선)인 주호영 의원의 쓴소리에 이어, 김영우 전 의원은 "정말 미친 것 아니냐"라고, 김근식 당협위원장은 "정말 폭망하려고 작정한 것이냐"라며 격앙된 반응을 쏟아냈습니다.사설은 장 대표의 주장에 대해 "윤 전 대통령을 맹목적으로 추종하는 극단적 유튜버들이나 할 궤변이다"라며 "일반 민심이나 상식과는 너무 동떨어진 나머지 장 대표의 진심이 맞는지 의문이 들 수밖에 없다"라고 지적했습니다.이어 장 대표가 윤 전 대통령과의 절연을 요구하는 이들을 단호히 절연해야 할 대상이라고 몰아세운 점을 거론하며 "윤 어게인과 한 몸이라는 식의 궤변으로 보수 진영에서 고립되고 있는 것은 오히려 장 대표로 보인다"라고 꼬집었습니다.조중동 사설을 보면 언론사별 특징이 엿보입니다. 조선일보는 민주당을 견제하는 대목을 빼놓지 않는 반면, 동아일보는 당과 장 대표를 향해 거칠고 강도 높은 비판을 쏟아냅니다. 중앙일보는 비교적 정제된 언어를 사용했습니다.하지만 이런 온도 차이에도 불구하고 보수 3사의 결론은 하나로 모입니다. 헌정 질서를 파괴한 윤 전 대통령과 결별하지 못하고 극우 세력에 편승한 장동혁 대표의 리더십으로는 6월 지방선거 참패는 물론, 보수 야당의 존폐마저 위태롭다는 것입니다.민심의 바다에서 뱃머리를 돌려 거꾸로 노를 젓고 있는 제1야당 대표를 향해 보수 진영 내부의 경고음이 최고조에 달하고 있습니다. 장 대표를 향해 갈채와 박수를 보내는 이들은 이른바 극우 유튜버뿐이라는 사실을 고려하면, 당명을 변경해도 국민의힘이 더 나아질 수 있는지 깊은 의문이 듭니다.