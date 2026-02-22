경북이 낳은 '대한민국장' 독립운동가들의 삶을 돌아보다

큰사진보기 ▲<허위 이강년 김창숙> 사진전 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲허위 사당(경북 구미) ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲이강년 묘(경북 상주) ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲김창숙 생가(경북 성주) ⓒ 김명희 관련사진보기

'대한민국장'은 건국훈장 가운데 가장 훈격이 높은 1등급이다. 대한민국장 서훈 독립운동가는 모두 서른세 분이다(중국인 5인 포함). 그중 경상북도 출신은 허위, 이강년, 김창숙 세 분으로, 허위 지사는 구미, 이강년 지사는 문경, 김창숙 지사는 성주에서 태어났다.구미에 허위 지사 생가터, 기념관, 묘소, 사당, 유허비, 동상이 있다. 문경에 이강년 지사 생가, 기념관, 사당, 시비, 동상, 기념비가 있고, 상주에 묘소와 묘비가 있다. 성주에 김창숙 지사 생가, 기념관, 기념비, 서당이 있다.대구경북20000년(대표 김성순)이 준비한 대구시민주간 기념 '허위, 이강년, 김창숙 유적 사진전'이 지난 21일 막을 올렸다. 대구시 달서구 월배로 170 정우빌딩 9층 새벗도서관에서 열리는 이번 사진전은 세 분 독립지사 유적 사진 50점을 전시 중으로, 오는 2월 28일까지 계속된다.허위는 1854년 경북 구미에서 태어났다. 그가 처음 의병을 일으킨 것은 1896년 을미의병 때였다. 하지만 고종의 의병 해산령이 전국에 하달되는 바람에 허위가 가담했던 김산의진도 흩어지고 말았다.1899년 허위의 명성을 들은 고종이 그에게 관직을 내렸고, 불과 5년 뒤인 1904년에 평리원서리재판장(현 대법원장)에 까지 올랐다. 허위는 전국에 의병 참여 통문을 배포하다가 1905년 강제 귀향 조치를 당했다.허위는 1907년 9월 경기도 연천, 강원도 철원 등을 근거지로 다시 의병을 일으켰다. 허위 의병부대의 활약은 전국 각지에 널리 알려져 국민적 희망이 되었다. 1907년 11월 전국 의병 연합체 '13도 창의군'이 결성되었고, 경기도 양주에 총 48진 1만여 의병이 모였다. 의병장들은 서울 진공작전에 돌입했다.허위는 3백 선봉대를 이끌고 1908년 1월 말 동대문 밖 30리 지점까지 진공했다. 허위의 선봉대가 도착하자 일본군은 공격을 퍼부었다. 13도 창의군 본대가 오기 전에 미리 선재 기습 타격을 가한 것이었다. 결국 13도 연합 창의군의 서울 진공 작전은 실패로 끝나고 말았다. 그러나 전국 13도 창의군이 연합해 서울 탈환을 기도했다는 사실 자체는 의병전쟁에 큰 의의가 있는 일이었다.서울 진공작전 실패 뒤, 허위는 휘하 여러 의병장과 더불어 곳곳에서 유격전으로 일본군을 무찌르고, 일본군 진지와 관공서를 습격했다. 일반 백성들은 허위 의병부대의 지시에 따라 일제에 납세를 거부하고 곡식을 반출하지 않았으며, 의병을 위한 군량미만 적극 제공했다. 임진강, 한탄강 일대는 허위 의병부대의 군정 아래 있는 것이나 다름이 없었다.하지만 1908년 6월 11일 은신처가 드러나면서 허위는 영평군 서면 유동(현 경기도 포천군 일동면 유동리)에서 일제 철원헌병대에 붙잡혀 서울로 압송되었고, 1908년 10월 21일 서대문형무소에서 교수형으로 순국했다.이강년은 1858년 경북 문경에서 태어났다. 22세이던 1880년 무과에 급제했지만 4년 뒤인 1884년 갑신정변으로 정계가 어수선해지자 벼슬을 버리고 고향으로 돌아왔다. 1894년 동학농민운동이 일어났을 때 그는 동학군에 투신했다. 이때 휘하에서 동학군으로 활약했던 농민들이 뒷날 그가 의병을 일으켰을 때 적극 동참해 큰 힘이 되었다.1895년 10월 8일 명성황후가 일본인들에게 시해되고, 1896년 1월 1일 단발령이 공포되면서 온 나라에 을미의병이 일어났다. 이강년도 1896년 문경에서 창의했다. 그의 첫 거사는 왜적의 앞잡이가 되어 양민을 토색질해 온 안동관찰사 김석중 등 3명을 농암시장에서 효수한 일이었다.하지만 고종의 의병 해산령 때문에 일단 의병을 해산할 수밖에 없었다. 이강년은 1907년 강원도 원주와 횡성 등지에서 군사를 모아 다시 거의 했다. 그해 7월 제천읍으로 진군, 민긍호 의진 등과 연합군을 편성해 500여 명의 적을 토멸하는 혁혁한 전과를 올렸다. 광무황제는 이강년에게 도체찰사(요즘의 계엄사령관)를 제수했다.제천 전투 승리 후 40여 의진이 이강년 부대를 찾아왔다. 그들은 이강년을 도창의대장으로 추대했다. 이강년 의진은 그 후 문경 갈평, 제천 추치, 죽령, 단양 고리평, 풍기 백자동 등 전투에서 적을 무찔렀다. 당시 이강년 의병군은 지역 지리에 밝고 또 엄격한 군율로 의병부대의 기강이 서 있어서 지방민들의 절대적인 지지를 받고 있었기 때문에 일본군이 가장 두려워한 의병 세력이었다.1907년 11월 전국 의병들이 연합의병군(13도창의대진소)을 결성해 통감부를 몰아내고 서울을 탈환하려는 거대한 전국 규모 투쟁을 벌였다. 그러나 실패하고 말았다. 이때 이강년은 호서(충청도)창의대장에 선임되었다.이강년은 1908년 6월 4일 청풍 까치성 전투에서 적탄에 맞아 붙잡히고 말았다. 이강년은 "탄환의 무정함이여, 발목을 다쳐 나아갈 수 없구나. 차라리 심장에 맞았더라면 이런 수모는 받지 않을 것을!" 하고 탄식했다. 마침내 이강년은 1908년 10월 13일 교수형을 당해 51세 삶을 마쳤다.김창숙은 1879년 경북 성주에서 태어났다. 1905년 을사늑약이 체결될 때 김창숙은 26세였다. 그는 스승 이승희를 따라 대궐 앞으로 나아가 을사오적의 목을 쳐야 한다는 청참오적소(請斬五賊疏)를 올렸다. 1907년 2월에는 국채보상운동 성주 대표를 맡아 국채보상기금 마련에 앞장섰다. ​김창숙은 고향 마을에 사립 성명학교를 설립해 민족교육운동을 전개하기도 했다. 1908년에는 국내 최대 단체 대한협회 성주지부를 설립하고 총무를 맡았다. 1909년 최대 친일단체 일진회가 한일합병론을 제기했을 때는 매국노 규탄 성토문을 중앙정부에 제출했다가 붙잡혀 온갖 고초를 당했다.1919년 1월 파리강화회의가 개최되고, 동경 유학생 2·8독립선언과 거족적인 3·1독립선언이 이어졌다. 하지만 유림은 왕정 폐지와 공화정을 추진하는 독립선언에 동참하지 않았다. 이를 치욕으로 여긴 김창숙은 파리강화회의에 우리 민족 독립의 당위를 주창하는 독립청원서(파리장서)를 보내는 일을 추진했다.3월 27일 상해에 도착한 김창숙은 파리장서를 영문으로 번역 인쇄해 파리강화회의에 송부하고, 각국 외교 공관 및 중국의 각 정계 요인들에게도 보냈다. 한인동포들이 거주하고 있는 해외 각지에도 보내고 국내 유림들에게도 배포했다. 우리 민족의 독립 염원을 세계만방에 전파한 거사였다.그 뒤 김창숙은 상해에 머물면서 대한민국 임시정부 수립 활동에 참여했고, 그 뒤 임시의정원(요즘의 국회) 의원과 부의장을 역임했다. 1925년 8월에는 국내로 비밀 잠입해 군자금을 모았다. 그는 1926년 12월 28일 나석주 의거도 조직했다. 하지만 1927년 5월 1일 상해에서 일경에게 피체되어 징역 14년을 선고받았다. 이때 참담한 고문을 당해 두 다리를 못 쓰게 되었다.김창숙은 독립 후 신탁통치 반대 민주운동에 헌신했다. 1946년 성균관대학을 재건해 총장을 지냈는데, 1951년에는 독재정권 이승만 대통령에게 하야 경고문을 보냈다가 투옥되었다. 출옥 후 1952년에도 '반독재 호헌 구국 선언 대회'를 개최한 일로 또 투옥되었다. 1957년 이승만은 김창숙을 모든 공직에서 추방했다. 김창숙은 집 한 칸 없이 여관을 전전하다가 1962년 5월 10일 서울 중앙의료원에서 세상을 떠났다.