트럼프, 대법원 제동에도 '글로벌 10% 관세' 강행... 글로벌 긴장 고조

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지난 1월 22일 다보스 세계경제포럼을 떠나 워싱턴으로 향하는 에어포스 원 기내에서 기자들과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 한 '보편 관세' 부과를 공식화했다. 연방대법원이 국가별 '상호관세'에 제동을 걸자, 곧바로 이를 대체할 새로운 관세 카드를 꺼내 든 것이다.미 연방대법원은 지난 20일(현지시간) 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 광범위한 수입 관세에 대해 법적 근거가 부족하다며 무효라고 판결했다. <로이터통신>과 <워싱턴포스트> <뉴욕타임스> 보도에 따르면 대법원은 6대 3 다수 의견으로 IEEPA를 근거로 한 이른바 '상호관세' 조치가 대통령 권한 범위를 벗어난다고 판단했다.판결문은 존 로버츠 대법원장이 작성했다. 진보 성향 대법관 3명과 함께 트럼프 대통령이 임명한 닐 고서치, 에이미 코니 배럿 대법관이 다수 의견에 합류했다. 반대 의견은 클라런스 토머스, 새뮤얼 알리토, 브렛 캐버노 대법관이 냈다.로버츠 대법원장은 "관세 부과 권한은 헌법상 의회에 속한다"며 "대통령이 이를 행사하려면 의회의 명확한 승인 근거가 필요하다"고 밝혔다. 대법원은 국가적 파급력이 큰 정책에는 의회의 분명한 승인 근거가 요구된다는 '중요 문제 원칙(Major Questions Doctrine)'을 적용했다.IEEPA는 국가 비상사태 시 대통령에게 수출입 통제 권한을 부여하지만, 관세 부과 권한을 명시하고 있지는 않다. 트럼프 이전 어느 대통령도 해당 법을 근거로 전면적 관세를 부과한 사례는 없었다. 이번 판결로 IEEPA에 근거해 시행된 관세 조치는 효력을 상실하게 됐다. 다만 이미 징수된 관세의 환급 여부는 별도의 법적 절차를 거쳐야 할 가능성이 크다.그러나 트럼프 대통령은 판결 직후 즉각 대응에 나섰다. 그는 같은 날 백악관에서 무역법 122조를 근거로 전 세계 모든 국가에 10%의 '글로벌 관세'를 부과하는 행정명령에 서명했다. 무역법 122조는 국제수지 악화 등 경제적 위기 상황에서 대통령이 최대 150일간 15% 한도의 관세를 부과할 수 있도록 규정한 조항이다. 의회가 연장하지 않으면 기한은 제한된다.트럼프 대통령은 무역법 301조에 따른 조사 착수 가능성도 시사했다. 301조는 외국 정부의 부당하거나 차별적인 무역 관행에 대해 보복 관세를 부과할 수 있도록 한 규정이다. 이와 함께 무역확장법 232조 등 다른 법적 수단을 활용할 여지도 거론되고 있다.결국 사법부가 비상권한에 근거한 관세 정책에 제동을 걸자, 행정부가 다른 법적 근거를 동원해 관세 드라이브를 이어가는 형국이다. 통상 권한을 둘러싼 행정부와 사법부의 긴장은 한층 고조될 전망이다.전 세계에 일률적으로 10% 관세가 적용될 경우 주요 교역국과의 통상 마찰은 불가피하다. <워싱턴포스트>는 이번 판결과 후속 조치가 글로벌 무역 질서와 기업 활동, 소비자 물가에 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 전망했다. IEEPA를 근거로 한 관세 조치가 상당한 규모의 세수를 올려온 만큼, 정책 변화에 따른 재정·통상 파장도 적지 않을 것으로 보인다.한국 역시 영향권에 있다. 상호관세가 무효화됐더라도, 자동차·철강 등 특정 품목에 대해 다른 법적 근거를 활용한 추가 관세 가능성은 남아 있다. 대미 수출 의존도가 높은 자동차·철강·가전·배터리 업종은 정책 변화에 민감할 수밖에 없다.사법부의 제동과 행정부의 즉각적인 맞대응. 이번 판결은 대통령의 통상 권한 한계를 분명히 했다는 평가와 동시에, 새로운 관세 정책을 둘러싼 불확실성을 키웠다는 지적을 함께 낳고 있다. 트럼프 대통령의 '보편 관세' 선언이 또 다른 통상 전면전으로 이어질지 국제사회의 시선이 쏠리고 있다.