고독 속에서 건져 올린 인간의 온기

큰사진보기 ▲너무 시끄러운 고독보후밀 흐라발 장편소설 ⓒ 문학동네 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

책 <너무 시끄러운 고독>(2016년 7월 출간)은 체코 작가 보후밀 흐라발의 대표작으로, 폐지 압축공으로 살아가는 한 남자의 내면을 따라가며 인간 존재의 의미를 묻는 작품이다. 제목만 보면 모순처럼 느껴지는 '너무 시끄러운' 고독은, 책을 덮는 순간 오히려 우리 삶의 본질에 가까운 감각으로 다가온다.주인공 한탸는 35년 동안 지하 작업장에서 폐지를 압축해 온 인물이다. 그는 단순히 노동을 반복하는 사람이 아니라, 버려진 책들을 읽고 사유하며 자신만의 철학을 쌓아 온 '고독한 지식인'에 가깝다.압축기에 들어가기 직전의 책들을 꺼내 읽고, 마음에 드는 문장을 기억하고, 술에 취해 사색하는 그의 모습은 초라하면서도 동시에 숭고하다. 겉으로 보면 고립된 노동자의 삶이지만, 그의 정신세계는 고대 철학부터 현대 사상까지 뒤섞인 거대한 사유의 공간으로 확장되어 있다.작품의 주제가 선명하게 드러나는 장면 중 하나는, 한탸가 압축기에 종이를 넣다가 그 속에 숨어 있던 쥐들을 함께 눌러 죽이게 되는 순간이다. 그는 그 장면을 견디지 못하고 괴로워하면서도, 결국 다시 같은 일을 반복한다.이 장면은 단순한 사건이 아니라 인간이 생존을 위해 타자의 죽음을 외면해야 하는 현실, 그리고 문명이 가진 폭력성을 상징적으로 보여 준다. 동시에 한탸가 느끼는 죄책감은 그가 여전히 감각과 양심을 잃지 않은 인간이라는 사실을 드러낸다.또 다른 인상적인 부분은 새로운 자동화 공장이 등장하는 장면이다. 효율적으로 책을 처리하는 젊은 노동자들과 기계화된 시스템 앞에서, 한탸의 작업 방식은 낡고 쓸모없는 것으로 취급된다. 그러나 아이러니하게도 그곳에는 책을 읽는 사람도, 생각하는 사람도 없다. 속도와 효율이 인간의 사유를 밀어내는 순간을 보여 주는 이 대비는 현대 사회에도 그대로 적용될 만큼 강한 현실성을 지닌다.이 소설의 가장 큰 매력은 '무거운 주제를 가볍게 전달하는 힘'이다. 삶과 죽음, 노동과 소외, 문명과 폭력 같은 주제를 다루지만 문장은 의외로 유머와 리듬을 품고 있다. 한탸는 철학자들의 말을 인용하면서도 술에 취해 비틀거리거나 엉뚱한 생각을 하는데, 이런 순간들이 작품을 지나치게 무겁지 않게 만든다. 때로는 우스꽝스럽고, 때로는 시처럼 아름다운 문장들이 이어지면서 독자는 자연스럽게 철학적 질문 속으로 들어가게 된다. 어렵지 않으면서도 깊이가 느껴지는 이유가 여기에 있다.특히 인상적인 점은 책과 인간의 관계에 대한 시선이다. 한탸에게 책은 단순한 종이가 아니라 살아 있는 존재이며, 그는 책을 압축하면서 동시에 그 지식과 사상을 자신의 일부로 흡수한다. 물질적으로는 파괴되는 책들이 정신적으로는 계속 살아남는다는 역설은, 지식과 기억이 무엇으로 유지되는지 다시 생각하게 만든다. 그는 스스로를 "책으로 채워진 사람"이라고 느끼는데, 그 표현은 독서가 인간을 어떻게 형성하는지 보여 주는 상징적인 문장으로 남는다.오늘날 빠른 속도와 효율을 강조하는 사회 속에서 <너무 시끄러운 고독>은 오히려 느림과 고독의 가치를 조용히 말한다. 혼자 있는 시간이 반드시 공허한 것이 아니라, 오히려 자신을 채우는 시간이 될 수 있다는 메시지다. 동시에 기술 발전과 경쟁 속에서 인간다운 감각이 사라질 수 있다는 경고도 함께 담겨 있다.화려한 사건이나 극적인 반전은 없지만, 책을 덮고 나면 묘하게 마음에 남는 울림이 있다. 시끄러운 세상 속에서 문득 고독을 느끼는 사람, 혹은 반복되는 일상 속에서 자신의 의미를 찾고 싶은 사람이라면 이 작품은 분명 작은 위로가 되어 줄 것이다.한탸의 삶은 특별하지 않지만, 바로 그렇기 때문에 더 많은 독자에게 깊이 닿는다. 고독은 피해야 할 상태가 아니라, 어쩌면 인간을 인간답게 만드는 공간일지도 모른다는 생각을 남기면서 말이다.