김동연 경기도지사 "오늘부로 부동산 범죄와의 전면전" 선포

이재명 대통령이 지난 19일 청와대 수석보좌관회의에서 부동산 담합을 포함한 각종 담합 행위에 대한 엄단 입장을 밝힌 가운데, 김동연 경기도지사가 20일 도청 15층 '부동산 불법행위 수사 TF' 사무실을 방문해 긴급 대책회의를 주재하고, "오늘부로 부동산 범죄와의 전면전"을 선포했다.이 자리에서 김 지사는 "대통령께서 담합 행위를 발본색원해 '망국적 부동산 공화국'을 극복하고 공정한 사회질서를 확립하자고 연일 강조하고 있다"며 "부동산 담합 세력 근절에 대한 경기도의 의지도 분명하다. 오늘부로 '부동산 범죄와의 전면전'을 선포한다"고 밝혔다.'부동산 불법행위 수사 TF'는 최근 하남 등지의 온라인 커뮤니티(오픈채팅방)에서 집값을 띄우기 위해 회원들이 담합한 행위를 적발한 바 있다.김 지사는 "부동산 범죄는 매우 조직적이고 은밀하게 이루어지지만, 경기도는 압도적인 선제 감시 시스템으로 조직적 집값 담합과 시세 조작 등의 '투기 카르텔'을 완전히 뿌리 뽑아, 이 전쟁에서 반드시 승리하겠다"며 4가지 지시를 내렸다.첫째, "집값 담합 주동자뿐만 아니라 적극 가담자까지 수사를 확대하라"며 "부동산 범죄는 끝까지 추적해 무관용 원칙으로 법의 심판대에 세우겠다"는 강한 의지를 밝혔다.둘째, "부동산 교란 행위에 대한 도-시군 합동 특별조사를 추진하라"고 지시했다. 이는 시군과 협력해 집값 띄우기 등 시세 조종 세력을 선제적으로 적발하기 위한 조치다.셋째, "부동산 부패 제보 핫라인 신고센터를 개설하라"고 지시했다. 익명성이 보장된 카카오톡 전용 채널과 직통 전화를 통해 신고 접근성을 극대화하면서, 제보자의 신원은 철저히 보호한다는 방침이다.넷째, "결정적 증거를 제보한 공익 신고자에게는 포상금을 지급하라"고 지시했다. 경기도는 담합 지시 문자, 녹취록 등 결정적 증거를 제공한 공익 제보자에게 최대 5억 원 규모의 신고 포상금을 지급할 방침이다.김 지사는 "더 이상 경기도에 부동산 투기·담합 세력이 발붙일 곳은 없을 것"이라고 강조했다. 도는 최근 수사를 통해 적발한 온라인 커뮤니티 방장 등 핵심 주동자 4명을 2월 말까지 검찰에 송치할 예정이었으나, 주동자 외 가담자에 대한 추가 수사도 착수한다.이번 수사 대상에는 커뮤니티 방장의 지시에 따라 집단 민원을 제기하고, 허위 매물 신고를 인증하며, 공인중개사에게 협박 문자를 보내는 등 적극적으로 가담한 이들 모두가 포함된다.또한 집값 띄우기 등 부동산 교란 행위에 대한 도-시군 합동 특별조사도 곧 추진될 예정이다. 시세 대비 10% 이상 고가로 아파트 거래 신고 후 실제 계약을 취소하는 전형적인 집값 띄우기 수법 등을 조사하게 된다.김동연 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해서도 "경기도는 오늘부로 부동산 불법 행위와의 전면전을 선포한다"며 "시장을 교란하는 담합 세력을 완전히 뿌리 뽑아 반드시 전쟁을 승리로 끝낼 것"이라고 밝혔다. 이어 "담합 행위 근절에 나선 대통령님의 강력한 의지, 경기도가 '현장 책임자'로서 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.