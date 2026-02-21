정병춘 민주당 정책위원회 부의장, 고양시장 출마 공식 선언

AD

정병춘 더불어민주당 정책위원회 부의장이 20일 예비후보 등록을 마치고, 오후 3시 고양시청 기자회견실에서 제9회 전국동시지방선거 고양특례시장 출마를 공식 선언했다. 정 예비후보는 '함께 잘 사는 도시, 제대로 통하는 고양특례시'를 슬로건으로 내걸었다.이날 기자회견에는 시민 약 100명이 참석했으며, 김영환 국회의원(경기 고양시정)과 김운남 고양시의회 의장, 고은정 경기도의원, 김미수·최성원 고양시의원 등 지역 정치인들도 자리했다.김영환 의원은 정 예비후보의 공직 경력과 행정 경험을 언급하며 지지를 표했다. 그는 "정병춘 예비후보는 저평가된 우량주"라며 "멈춰 선 고양시를 역동적으로 바꿀 수 있는 최고의 적임자"라고 말했다.정 예비후보는 기자회견에서 자신의 공직 경력을 소개했다. 그는 일산신도시 최초 입주자로, 1979년 9급 공무원으로 공직에 입문해 상하수도사업소장, 푸른도시사업소장 등을 거쳤다고 밝혔다. 40년간 고양시 행정을 경험했다고 설명하며, 출마 배경으로 도시 문제 해결과 시민 삶 개선을 강조했다.정 예비후보는 고양시의 현안을 ▲ 일자리 부족 ▲ 상권 침체 ▲ 교통 불편 ▲ 신청사 건립 지연 ▲ 청년 기본소득 중단 ▲ 일산대교 통행료 ▲ 노후 아파트 등으로 진단했다. 이어 "회피하지 않고 현장을 아는 시장, 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 말했다.정 예비후보는 기자회견에서 시민 삶과 관련된 5대 핵심 공약을 제시했다.1.: 시장 직속 일자리 전담 체계 구축, 창릉신도시를 자족형 경제도시로 조성, 라페스타·웨스턴돔 일대 청년 창업 허브와 미디어스퀘어 재편.: 경의중앙선 증차, 고양은평선·인천2호선 연장, 식사·킨텍스·가좌 트램 3개 노선 및 덕은·항동역 신설, 입체·지하 공영주차장 건립해 주차난 해소.: 1기 신도시 용적률 상향, 원당·능곡 재개발 추진, 신청사 원안 복귀, 백석동 별관 미래 산업 R&D 거점 육성.: 학급당 인원 감축, 24시간 긴급 돌봄 도입, 과학고·영재학교·K팝 마이스터고 유치, 청년 기본소득 및 고양페이 확대로 촘촘한 복지망 구축.: 일산서구 평화경제특구 지정, 국립현대미술관 분관 유치, 백석 환경시설 친환경 에너지 시설 전환, 창릉지구 시민 상상 테마공원 조성.정 예비후보는 이날 공약과 관련해 "실행 가능성을 고려한 정책을 추진하겠다"고 말했다. 현재 더불어민주당 정책위원회 부의장과 당대표 경제특보를 맡고 있는 정 예비후보는 기자회견을 마무리하며 "실무 중심으로 정책을 추진하고 결과에 책임지는 자세로 고양시 행정을 운영하겠다"고 밝혔다.