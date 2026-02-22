꽃지 앞바다 위 전설의 두 바위 보다 마음 흔들린 까닭

큰사진보기 ▲할미·할아비바위겨울 햇빛이 부서지는 꽃지 앞바다에 할미·할아비바위가 나란히 떠 있다. 역광 속 실루엣이 오랜 세월을 말해준다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲할아비바위2025년 10월 일부가 붕괴된 꽃지 할아비바위. 해풍과 파도에 깎인 암벽 아래로 무너진 흔적이 남아 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃지해변 모래사장에서 관광객들이 갈매기와 어우러진 겨울 바다 풍경을 즐기고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울 햇빛이 쏟아지는 꽃지해변 전망대에서 관광객들이 할미·할아비바위를 바라보고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

지난 17일 오후, 길을 나섰다. 해는 눈을 찌르듯 쨍하게 빛났고, 사람들은 "그래도 포근하다"고 말했지만 바닷바람은 여전히 매서웠다.올해는 서해안에 눈이 귀하다. 대신 염전과 갯벌, 바람에 마른 해송숲이 겨울의 결을 고스란히 드러내고 있었다.명절 풍습도 많이 달라졌다. 차례상을 차리고 온 가족이 모이던 풍경 대신, 긴 연휴를 짐 꾸리는 시간으로 바꾸는 사람들이 늘었다. 성묘 대신 여행지를 검색하고, 친척 집 대신 바다나 산을 향한다. 명절은 이제 '머무는 날'이 아니라 '떠나는 날'이 되어가는 듯하다.태안으로 향하는 도로에는 생각보다 차가 많았다. 삼면이 바다로 둘러싸인 반도, 충남 태안군 안면읍으로 향하는 길 위였다. 이들이 향하는 곳은 대개 같다. 낙조로 이름난 꽃지해수욕장이다. 해가 바다 너머로 떨어질 때면 마치 여기가 서해의 끝인가 싶을 정도로 더 물러설 곳 없이 빛이 가라앉는다.연육교를 건너 해안도로에 들어섰다. 눈에 보이는 건 바다 대신 해송뿐이었다. 바다는 보이지 않아도 바람의 냄새가 먼저 다가왔다. 스피커에서는 낯익은 노래가 흘러나왔다. 길 위는 고요했고, 차 안은 조용한 음률이 흘렀다. 삼봉해수욕장을 달리자 겨울 바다 특유의 여백이 차창을 두드렸다.목적지는 꽃지해수욕장. 이곳은 태안해안국립공원에 속해 있으며, 국가자연유산 명승 제69호인 할미·할아비바위를 품고 있다.'꽃지'라는 이름에는 전설이 깃들어 있다. 통일신라시대 안면도 기지 사령관이었던 '승언'이 전투에 나갔다가 돌아오지 않자, 아내 '미도'가 바다만 바라보다 죽어 할미바위가 되었고 이후 그 곁에 할아비바위가 생겼다는 이야기다. 두 바위를 배경으로 한 해넘이는 국내 3대 낙조 가운데 하나로 꼽힌다.달리던 차를 멈추고 전설을 품은 꽃지 앞바다에 섰다. 먼발치에서 바라본 두 바위는 여전히 나란히 서 있었지만, 그 위에는 이전과는 다른 시간의 흔적이 얹혀 있었다.그 흔적은 막연한 느낌이 아니었다. 이미 바위는 세월의 무게를 견디지 못하고 일부가 무너져 내린 상태였다.2025년 10월 20일, 충남 태안군 안면읍 꽃지해변 앞 할아비바위 일부가 무너졌다는 주민 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 행정 당국은 할미바위 방향으로 할아비바위 윗부분 측면이 붕괴하고, 주변 소나무 8그루가 소실된 사실을 확인했다. 즉시 관광객 출입이 통제됐으며 다행히 인명 피해는 없었다.그날따라 갈매기 울음소리가 유난히 서럽게 들렸다. 이날 꽃지 앞바다는 만조로 물이 가득 차 있었다.붕괴는 오랜 세월 파도와 해풍에 노출되며 암석이 풍화와 균열을 겪어온 데 따른 것으로 추정된다. 반복된 해식 작용과 기후 변화에 따른 강풍·집중호우 등이 복합적으로 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 다행히 국가유산청은 신고 다음 날 담당 과장과 암석 전문가 2명을 현장에 파견해 정밀 진단에 나섰고, 복구 및 보존 방안을 마련하기로 했다.무엇보다 2026년 태안국제원예치유박람회로 많은 관광객이 안면도를 찾을 예정이다. 그만큼 복구 작업이 차질 없이 진행되고, 보다 체계적인 보존 대책이 마련돼야 한다는 목소리가 나온다.이날 꽃지 앞바다는 만조로 물이 가득 차 있었다. 밀려든 바닷물이 모래사장을 깊숙이 삼켜 사람들은 두 바위를 멀찍이서 바라볼 수밖에 없었다.겨울 바다는 유난히 투명했고, 물 위로 떠 오른 할미·할아비바위는 평소보다 더 고립돼 보였다. 바다는 햇빛을 받아 윤슬로 반짝였지만 가까이 다가설 수 없다는 사실이 오히려 마음을 더 무겁게 했다. 두 바위를 바라보던 사람들은 사진을 찍다가도 문득 셔터를 누르지 못한 채 손을 내린다. 무너져 내린 돌조각들이 포말보다 더 크게 마음을 흔들었기 때문이다.그렇게 한참을 바라보고 있노라니 이 풍경이 단지 오늘의 모습만은 아니라는 생각이 든다. 파도에 씻기고 바람에 깎이며 수백 년을 버텨온 시간의 층위가 그 안에 겹겹이 쌓여 있다.이곳은 태초의 시간을 품고 있다. 나이테처럼 겹겹이 쌓인 암석의 결은 강산의 시간을 말없이 증언한다. 그러나 시간은 결국 가장 단단해 보이는 것마저 조금씩 허물어뜨린다.우리는 무엇을 보러 이곳에 오는가. 해 질 녘 붉게 물드는 낙조인가. 금실 좋은 노부부의 전설인가. 아니면 이렇게 사라져가는 시간을 눈에 담고 싶은 마음인가.겨울 바다는 아름답다. 그러나 그 아름다움은 늘 어딘가 서럽다.