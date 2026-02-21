27세 송치윤, 6.3 지방선거 서산시의원 출마 공식 선언

큰사진보기 ▲더불어민주당 송치윤(27) 전 충남도당 대학생위원장이 20일 서산시청 기자실에서 6.3 지방선거 대산읍·지곡면 시의원 출마를 공식 선언했다. ⓒ 더불어민주당 서산태안 지역위원회 관련사진보기

더불어민주당 송치윤(27) 전 충남도당 대학생위원장이 20일 서산시청 기자실에서 6.3 지방선거 대산읍·지곡면 시의원 출마를 공식 선언했다. 시의원 출마 예정자가 단독으로 기자회견을 여는 사례는 드문 일이다.송 예비후보는 "재선 의원이 3선에 도전하는 상황에서 첫 출마자로서 부담이 컸다"며 "나이가 어리다는 이유로 도의원 출마를 권유받거나, 시의원 출마에 반대하는 탄원서가 도당에 제출되는 등 심리적 압박이 있었다"고 밝혔다. 그는 "그럼에도 지역에서 도망치지 않고 당당히 도전하겠다는 뜻을 밝히기 위해 공개 선언을 선택했다"고 말했다.송 예비후보는 2015년 고교 3학년 시절 역사교과서 국정화에 반대하는 1인 시위를 계기로 정치 활동을 시작했다. 당시 현장에서 조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장을 만나 2016년 당에 입당했다. 이후 충남도당 대학생위원장, 전국대학생위원회 활동 등을 거치며 지역 선거 실무를 맡아왔다.송 예비후보는 출마 선언에서 '환경·관광·청년'을 3대 비전으로 제시했다. 구체적인 공약으로는 ▲산단 인근 주민 환경 방어 인프라 지원 ▲산폐장 주민 감시권 법제화 ▲해안 관광 자원 체류형 개발 ▲청년 커뮤니티 공간 조성 및 지역형 기본소득 구상 등을 내걸었다.다만 일부 공약은 재정 규모와 법적 권한 범위에 대한 구체적인 검토가 필요하다는 지적도 제기됐다. 특히 '주민 불시 출입 권한 법제화'나 '기본소득' 모델은 시의원 권한만으로 추진 가능한지에 대한 논의가 필요하다.송 예비후보는 "청년이 참여하지 않으면 청년에 관한 결정은 계속 다른 세대가 하게 된다"며 "고향을 떠나지 않아도 되는 지역을 만들고 싶다"고 밝혔다.대산·지곡 지역구는 여야 모두 다선 현역들이 포진해 있는 곳으로, 이번 선거에서 경선과 본선 경쟁이 동시에 뜨거워질 것으로 보인다.국민의힘에서는 3선 도전에 나설 것으로 거론되는 장갑순 의원과 재선을 노리는 강문수·한석화 의원 등이 출마할 것으로 예상된다. 더불어민주당에서는 부의장 안효돈 의원(3선 도전)이 경선의 핵심 상대가 될 가능성이 크다. 송 예비후보의 출마 선언은 이러한 다선 구도 속에서 '세대교체'라는 변수를 자임한 것으로 읽힌다.