혼자 사는 노인 집에 가면 꼭 해야할 일

오랜만에 엄마 집에 가면 도착하자마자 바쁘다. 아빠가 살아계실 때는 둘이서 어떻게든 해결했는데 엄마 혼자가 된 후로는 자잘한 것들이 모두 내 몫이 됐다.전에 유튜브를 텔레비전으로 연결해서 보는 법을 알려줬는데 그동안 못했다고 한다. 가보니 공유기가 고장나 있었다. 명절 연휴에도 다행히 이마트는 영업 중이라 얼른 사왔다.위캐스트가 꽂혀 있으니 미러링부터 해야 했다. 엄마에게 '미러링'이라는 단어 자체가 외계어다. 핸드폰 화면이 텔레비전에 그대로 나오는 것이라고 설명을 덧붙였다. 외부입력에서 HDMI를 선택하고, 미러링을 선택하고, 위캐스트 연결을 누르는 것까지. 엄마는 꼼꼼하게 메모했다. 단어가 낯서니 그림으로 대충 따라 그렸다. 쇼츠 확대를 찾길래 이건 티비 가로 화면으로 볼 수 없다는 것도 말해줬다.명절 연휴 동안 엄마는 메모를 보며 혼자서 몇 번씩 연습했다. 위캐스트를 안방 텔레비전에도 꽂으면 똑같이 된다고 알려줬을 때 엄마는 눈을 동그랗게 뜨며 환하게 웃었다. 거실 소파보다 안방 침대에 누워 보는 게 더 좋다는, 지극히 소박한 이유였다.세상이 아무리 복잡하게 돌아가도 엄마의 행복은 여전히 이렇게 작고 구체적인 것들 안에 있구나 싶었다. 안방 침대에 누워 유튜브를 크게 볼 수 있다는 것 하나로 이토록 기뻐할 수 있는 사람 곁에 있으면 나도 모르게 마음 한 편이 따뜻해지는 동시에 시리다.엄마는 직접 가는 여행보다 화면으로 보는 여행을 더 좋아한다. 그런데 안방에서 전형적인 인공지능 목소리가 들린다. 양산형 영상들이었다. 왜 이런 걸 보냐고 물었더니 계속 떠서 그렇다고 한다. 양산형 여행 영상을 모두 '관심없음'으로 처리하고 EBS 골라듄 다큐와 세계테마기행 구독 버튼을 눌렀다. 옛날에 보던 좋은 화면이 다시 나왔다고 엄마가 또 환하게 웃었다.다 정리했다 싶었는데 또 그 목소리가 들렸다. 이번엔 공포심을 자극하는 썰을 푸는, 이른바 '시니어용 롱폼'이었다. 유튜브 수익화를 노리고 기계적으로 제작된 콘텐츠다.잠깐 사이에 그런 영상들이 추천 피드를 채웠다. 이를 걸러낼 디지털 리터러시가 없는 어르신들에겐 사실상 무방비 상태나 다름없다.나는 엄마에게 좋은 것만 보고 살자고 했다. 엄마도 그걸 오래 보고 있으면 기분까지 우울해져서 그냥 끄기도 하는데 왜 자꾸 나오는지 모르겠다고 한다. 누군가의 외로움과 무료함을 수익으로 바꾸는 구조, 그것을 제어할 사회적 안전망은 아직 너무 허술하다.거실 형광등 두 개 중 하나가 좀 어두운 것 같아 신발장을 뒤졌다. 다행히 안 뜯은 형광등 하나가 있었다. 얼른 갈고 뚜껑을 연 김에 안쪽 먼지까지 닦았다. 거실이 훨씬 환해졌다.나 어릴 때 아빠가 해외 장기출장을 가면 엄마는 혼자서 집을 지켰다. 단독주택 지붕 위로 사다리를 타고 올라가 직접 보수를 했다. 망치 소리가 마당으로 떨어졌고 햇빛에 달궈진 슬레이트 냄새가 여름 공기와 섞였다. 초등학교가 멀다며 이사를 결심했고 신도시로 들어가기 위한 계획을 몇 년 단위로 세워서 성공했다. 할머니는 중요한 집안일이 생기면 아들보다 며느리에게 먼저 물었다. 엄마는 늘 결정을 내리는 사람이었다.며칠 전 은행에 다녀왔다는 엄마는 번호표를 뽑는 순간부터 가슴이 두근거렸다고 했다. 청력이 약해진 엄마는 직원이 설명하는 말을 절반밖에 못 알아듣겠다고 했다. 마트 계산대 앞에서도 한 번 더 가격을 확인하고 뒤에 줄이 길어지면 괜히 서두르게 된다고 했다. 지붕 위를 오르내리던 사람이 이제는 창구 앞에서 잠깐씩 멈춘다.신도시 지도를 펼쳐놓고 동그라미를 치던 손이 이제는 미러링을 중얼거리며 한번 더 써본다. 기와 사이로 스며들던 빗물을 막아내던 사람이 유튜브 화면이 안 뜬다며 나를 부른다. 방향을 정하던 사람에서 확인을 구하는 사람이 되었다. 한때 지붕까지 오르내리던 사람의 등을 기억하는 나에게 은행 창구 앞에서 작아진 어깨는 쉽게 익숙해지지 않는다.형광등 하나 바꿨을 뿐인데 집 전체가 달라 보인다. 엄마는 아마 오늘 밤 안방 침대에 누워 세계테마기행을 볼 것이다. 내가 해줄 수 있는 것들이 이렇게 적다는 게 초라하지만 그 작은 것들이 엄마의 하루를 조금 더 편하게 만든다면 그걸로 됐다. 돌봄이 역전되는 순간은 극적이지 않게 조금씩 스며들고 있다. 엄마도 나도 그걸 자연스럽게 받아들이길 바랄 뿐이다.공유기 구입, 알고리즘 정리, 형광등 교체. 적어놓고 보면 밋밋한 일들이다. 그러나 그 밋밋함이 엄마의 하루를 지지한다. 화면이 또렷해지고 방이 환해지고 무서운 이야기가 사라진 자리에는 눈이 시원해지는 다큐멘터리가 흐른다. 나는 적절한 시각에 도착해 엄마의 하루를 조금 편안한 쪽으로 이끄는 딸이고 싶다.