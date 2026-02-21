'발주자 직접지급제' 도입 위한 노·정 협의체 구성 합의

큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관 면담사진 왼쪽부터 김억 실내건축노조 위원장·김경수 한국노총 타워크레인조종사노조 위원장· 김석기 국토교통부 건설정책국장·송경용 한국노동재단 이사장·김윤덕 국토교통부 장관· 박승흡 전태일재단 이사장·임미령 L-ESG평가연구원 부이사장·최동주 민주노총 건설노조 타워크레인분과 위원장·오희택 L-ESG평가연구원 사무총장 ⓒ 국토교통부 관련사진보기

대한민국 건설 똑바로 범국민대책위원회(이하 건설범대위)는 지난 20일 김윤덕 국토교통부 장관과 면담을 갖고 건설산업 임금체불 해소를 위한 '발주자 직접지급제' 도입을 위한 노·정 협의체 구성에 합의했다.건설범대위는 이날 오전 10시 김윤덕 장관과 면담을 진행하며 3대 요구안을 공식 전달했다. 김 장관은 제도 개선을 위한 사회적 대화에 응하겠다고 화답했고, 이로써 발주자 직접지급제 도입을 위한 중요한 전환점이 마련됐다.면담에는 박승흡 전태일재단 이사장, 송경용 한국노동재단 이사장, 임미령 L-ESG평가연구원 부이사장, 오희택 L-ESG평가연구원 사무총장, 김억 실내건축노조 위원장, 김경수 한국노총 타워크레인조종사노조 위원장, 최동주 민주노총 건설노조 타워크레인분과 위원장 등 주요 인사들이 참석했다.건설범대위는 면담에서 발주자 직접지급제 도입 시 기대되는 5대 효과를 구체적으로 제시했다.첫째, 이재명 정부의 국정과제인 '임기 5년간 체불 50% 감축'이 실현될 수 있다는 점이다. 10년간 16조 3000억 원, 약 300만 명에 달하는 건설 임금체불의 구조적 문제를 해결할 수 있다고 강조했다.둘째, 혈세 낭비 절감이다. 5년간 지급된 대지급금은 약 3조 1천억 원에 달하지만 회수율은 30%에 불과하며, 대지급금 회수 과정에서 발생하는 막대한 행정비용도 절감될 수 있다고 밝혔다.셋째, 발주자 직접지급제 도입으로 보증서가 면제되면, 하도급 보증 수수료 3,220억 원과 건설기계 대여 대금 지급 보증 3200억 원 등 총 6420억 원의 비용이 절감된다.넷째, 건설 현장 노동자의 근로일수가 정확히 파악됨에 따라 건설근로자 퇴직공제부금 누락을 방지할 수 있다.다섯째, 4대 보험에 가입하지 않은 건설노동자 150만 명 이상이 국민건강보험, 고용보험 등에 가입하면서 세수 증대 효과와 함께 사회안전망이 촘촘히 구축될 수 있다는 점을 강조했다.건설범대위는 이날 면담에서 3대 요구안을 정부에 공식 전달했다. ▲ 발주자 직접지급제 도입을 위한 노·정 협의체 구성 및 제도 개선 논의 ▲ 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 발주자 직접지급 시스템 우선 탑재 ▲ 임금, 자재, 장비, 하도급 대금 체불 방지를 위한 직접지불 대책의 조속한 마련 등이 그것이다.김윤덕 국토부 장관은 건설범대위의 제안에 공감하며, 발주자 직접지급제도(국가철도공단 시스템) 도입, 타워크레인 문제, 내화채움구조 부실시공 및 화재안전 대책 등을 노·정 협의체의 핵심 의제로 설정하겠다고 밝혔다. 김 장관은 "임금체불 절감과 불법 하도급 문제 해결은 이재명 정부의 국정 기조이며, 이해당사자들이 참여하는 가운데 임금체불 근절을 위한 제도 개선의 전환점을 마련하겠다"고 약속했다.건설범대위 공동대표단은 "이번 기회에 국토부와 노동·시민사회가 건설적이고 생산적인 대화 모델을 통해 문제를 해결하는 모범을 세우자"고 밝혔다.박승흡 전태일재단 이사장은 "발주자 직접지급제는 임금체불을 사전에 차단하고 하도급 구조를 개선하는 5대 효과를 갖춘 핵심 제도"라며 "노동자의 생계가 달린 문제인 만큼, 이재명 정부가 반드시 구조적으로 해결해야 하며, 이는 성공적인 정부로 나아가는 결정적인 계기가 될 것"이라고 역설했다.송경용 한국노동재단 이사장은 "정책 추진 역량과 행정 집행력을 갖춘 김윤덕 장관의 책임 있는 추진 아래 발주자 직접지급제가 반드시 전면 확대되기를 기대한다"고 말했다.건설범대위는 향후 노·정 협의체를 통한 사회적 대화를 시작으로, 발주자 직접지급제를 알리는 공동대표 릴레이 언론 기고 및 관계 부처 고위급 공무원이 참여하는 국회 토론회 개최 등 후속 활동을 전개할 예정이다.또한, "발주자 직접지급제가 불러올 선한 파급력은 건설산업 노동자에게만 국한되지 않고, 특수고용, 플랫폼, 프리랜서 등 비정형 노동자들에게도 제도의 변화가 삶의 변화를 촉진하도록 만들 것"이라고 강조했다.