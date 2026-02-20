메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

광주전라

26.02.20 17:53최종 업데이트 26.02.20 17:53

조국혁신당, 지역인재 15명 중앙당직 임명... "지방선거 대비"

"지역 주민과 소통 강화"

원고료로 응원하기
조국혁신당
조국혁신당 ⓒ 조국혁신당

조국혁신당은 6·3 지방선거를 대비해 중앙당 당직 신규 임명을 단행했다고 20일 밝혔다.

신규 임명된 당직자는 총 15명(당직 16개)으로 당대표특보 10명, 특별기구위원장 2명, 정책위원회 부의장 2명, 대변인 2명이다.

지역별로는 전남·전북 각 5명, 대구·경남·울산·대전·충남 각 1명이다.

AD
이해민 사무총장은 "이번 인선은 지방선거를 앞두고, 지역에서 검증된 인재들을 당 요직에 배치해 조직을 보강한 것"이라며 "지역 인재들을 통해 지역 주민과의 소통 채널을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

아래는 신규 당직 명단.

당대표특보 ▲정한숙 대구 동구 지역위원장 ▲유지곤 대전 서구 지역위원장 ▲김민영 전 전북 정읍시 산림조합장 ▲유기상 전 전북 고창군수 ▲김성수 전북도당 새만금문화관광특별위원장 ▲이주현 전북 군산시 지역위원장 ▲이윤행 전 전남 함평군수 ▲김왕근 전남 장성군 지역위원장 ▲사순문 전라남도의원 ▲이봉수 경남도당 고문

행정혁신특별위원회 위원장 ▲명창환 전 전라남도 행정부지사

울산AI특별위원회 위원장 ▲윤덕권 전 울산시의원

정책위원회 부의장 ▲안찬 전 서울시설공단 서울어린이대공원장 ▲김왕중 전 임실군의원

대변인 ▲명창환 전 전라남도 행정부지사 ▲김덕수 전 국무총리비서실 정무기획비서관








#조국혁신당#혁신당#중앙당#당직#지방선거

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사전남도, 귀농·귀어·귀촌인 음용 지하수 수질검사 무료 지원


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기