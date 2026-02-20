조국혁신당, 지역인재 15명 중앙당직 임명... "지방선거 대비"

큰사진보기 ▲조국혁신당 ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

조국혁신당은 6·3 지방선거를 대비해 중앙당 당직 신규 임명을 단행했다고 20일 밝혔다.신규 임명된 당직자는 총 15명(당직 16개)으로 당대표특보 10명, 특별기구위원장 2명, 정책위원회 부의장 2명, 대변인 2명이다.지역별로는 전남·전북 각 5명, 대구·경남·울산·대전·충남 각 1명이다.이해민 사무총장은 "이번 인선은 지방선거를 앞두고, 지역에서 검증된 인재들을 당 요직에 배치해 조직을 보강한 것"이라며 "지역 인재들을 통해 지역 주민과의 소통 채널을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.아래는 신규 당직 명단.당대표특보 ▲정한숙 대구 동구 지역위원장 ▲유지곤 대전 서구 지역위원장 ▲김민영 전 전북 정읍시 산림조합장 ▲유기상 전 전북 고창군수 ▲김성수 전북도당 새만금문화관광특별위원장 ▲이주현 전북 군산시 지역위원장 ▲이윤행 전 전남 함평군수 ▲김왕근 전남 장성군 지역위원장 ▲사순문 전라남도의원 ▲이봉수 경남도당 고문행정혁신특별위원회 위원장 ▲명창환 전 전라남도 행정부지사울산AI특별위원회 위원장 ▲윤덕권 전 울산시의원정책위원회 부의장 ▲안찬 전 서울시설공단 서울어린이대공원장 ▲김왕중 전 임실군의원대변인 ▲명창환 전 전라남도 행정부지사 ▲김덕수 전 국무총리비서실 정무기획비서관