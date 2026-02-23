십수년 롯데자이언츠 팬인데 남편이 응원팀을 바꾸자고 한다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
분명 비시즌인데 롯데자이언츠의 기사가 속속 올라온다. 비시즌의 야구 기사는 얼마나 반가운지. 비시즌에도 우리 열심히 훈련하고 있어요, 하는 기사면 좋으련만 안타깝게도 그런 내용과는 거리가 멀다.
예상 밖의 첫 번째 기사는 지난 1월 결혼한 지 한 달 남짓된 정철원 선수의 사생활 문제였다. 아내 김지연씨와 이혼 문제로 갈등을 겪는 과정에서 ''불륜 의혹·가출·생활비' 폭로전이 벌어졌다.
패기와 열정으로 뭉친 그의 에너지를 좋아했다. 작년에도 다른 투수가 불륜으로 구설에 올랐기에 팬들의 피로감이 컸다. 선수의 사생활 문제는 단지 그 한 명의 잘못으로 끝나지 않는다. 다른 선수들에게도, 구단 전체에도 큰 영향을 미친다. 팬들은 마음이 심란하다.
그러나 그게 끝이 아니었다. 팬들을 깜짝 놀라게 할 기사가 또 하나 기다리고 있었으니, 바로 도박장 파문이다. 지난 20일, 대만에 전지훈련을 가 있는 선수단 중 4명(고승민·김동혁·김세민·나승엽)이 불법 도박장을 찾았다는 뉴스였다. 8년 연속 가을야구 실패도 모자라 도박장 파문이라니. 게다가 그 4명 중에는 내가 응원하던 선수도 포함되어 있어 정말 놀랐다.
돌아선 남편의 팬심
남편은 응원팀을 바꾸자고 한다. 결혼하면서 부산 출생인 남편을 따라 롯데를 응원하게 됐는데, 응원팀을 바꾸자고? 하필 올해 참가하는 첫 마라톤이 'HEAT & RUN
'이라고 자신이 응원하는 야구팀의 유니폼을 입고 달리는 야구팬을 위한 마라톤이다(대회는 3월 22일 오전 7시 반에 열리고, 3월 5일 오후 5시까지 선착순 접수 마감이다). 롯데 유니폼을 입고 뛰는 게 창피하지는 않을지 걱정이다.
내가 사생활 문제를 일으킨 것도, 도박을 한 것도 아닌데 창피하다. 계속 그 팀을 응원하는 건 그런 문제를 별 것 아닌, 가벼운 문제로 여기는 것처럼 보일까 염려된다. 그러니 철저한 징계와 그에 따른 조치가 뒤따라야 한다.
남은 선수들은 이런 안 좋은 일을 계기로 더 똘똘 뭉치고 더 정신을 차리고 연습에 몰두하면 될 일이다. 이 일을 전화위복 삼아 최고의 팀워크를 발휘할 수 있기를. 몇 초 안 되는 순간에 이 모든 내용들이 머릿속을 스쳤다. 난 남편에게 말했다.
"팀을 바꾸긴 왜 바꿔. 지금이야 말로 롯데를 응원할 때지. 전화위복이란 말도 몰라? 비온 뒤 땅이 굳어진다고."
남편은 코웃음을 쳤다. 이 사건은 내 무의식에서 둥둥 떠다니다가 순간 순간 내 의식 위로 올라왔다. 멍하게 지하철을 탈 때, 음악을 듣지 않고 러닝할 때, 날 툭툭 건드렸다. '그 4명은 왜 불법 도박장을 갔을까, 무슨 생각이었을까, 정말 절실함이 부족했을까.' 그런 질문이 꼬리를 물다가 급기야 '이 사회에 왜 야구선수가 필요한가'라는 질문까지 하게 되었다.
야구선수는 왜 필요한가
농부, 어부, 의사, 간호사, 선생님, 경찰, 건축가 등 사회에 꼭 필요한 직업군들이 머릿속을 스치고 지나갔다. 이런 직업들은 이 사회를 지탱하는데, 인간이 인간답게 살아가는데 꼭 필요하다. 그렇다면, 야구선수는 꼭 필요한가? 이 사회에 야구 선수가 존재해야 할 이유는 무엇인가?
야구선수는 꼭 필요하지는 않지만 조금 더 재미있게 즐겁게 살기 위해 필요한 직업군이다. 인간의 유희를 위한 직업군 정도로 말하면 되려나? 난 그들의 플레이를 보며 많은 위로를 받았다. 야구 팀을 응원하지 않았다면 하지 못했을 많은 생각과 사유들, 경험하지 못했을 분노와 슬픔 그리고 기쁨과 환희의 순간들이 있다. 삶을 더 풍성하게 해주는 직업군이다. 그런 직업군이라 그들의 실력 이전에 사생활이 문제가 된다.
그들이 농부라면, 품질 좋은 농산물만 공급하면 될 것이다. 그들이 건축가라면, 좋은 집을 짓기만 하면 될 것이다. 그들이 도박을 하든 말든 내 삶에 큰 영향을 미치지 못한다. 로봇 과수원 주인이 나오든, 로봇 건축가가 나오든 상관없다.
그러나 야구선수는 다르다. 로봇 야구선수는 의미가 없다. 팬들은 야구 선수의 좋은 플레이에만 환호하는 게 아니다. 실력도 중요하지만 그가 그런 실력을 갖추게 되기까지의 고된 과정, 성실함, 꾸준함, 인내에 감탄한다. 그러다 팬들은 결국 그 선수의 존재 자체를 지지하게 된다. 그러니까 실력 있는 선수 이전에 좋은 사람인 게 중요하다.
반성하는 모습, 삶으로 증명하길
도박장 파문을 일으킨 4명의 속마음이 궁금하기도 하다. 안타깝게도 대중은 안 좋은 결과에 대한 서사에는 큰 관심이 없다. 대중은 주로 좋은 결과에 대한 서사에 관심을 기울인다. KBO 우승 구단의 감독과 우승의 주역들은 시즌 종료 후, 많은 프로그램에 출연한다.
우승까지 가장 힘든 건 무엇이었는지, 그 고비를 어떻게 넘어왔는지 말할 수 있는 많은 자리가 있다. 사람들은 그 이야기를 들으며 감탄한다. KBO에서 좋은 성적을 거두지 못한 구단의 경우, 우리가 왜 힘들었는지, 왜 성적이 좋지 않았는지 변명할 자리가 없다. 왜 못했는지는 각자의 구단에서 각자 분석할 일이다. 문제 행동을 일으킨 해당 선수들은 자신의 실수를 인정하고 반성하는 모습을 앞으로의 삶으로 증명하기를 바란다.
어쩌면 이런 위기에서 남아 있는 선수들은 더 똘똘 뭉칠테니 지금이야말로 '최강 롯데'라는 생각으로 정신 승리를 해 본다. 그렇게 롯데의 팬들은 점점 멘탈 갑이 된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.