"일종의 최면에 걸린 듯" ...장동혁, 지방선거 포기했나

장동혁 국민의힘 당 대표는 지방선거를 포기한 것일까?
장동혁 대표가 20일 오전에 발표한 입장을 두고 여의도가 술렁이고 있다. "더이상 정치의 영역이 아니라 신앙의 영역"이라는 조소마저 나온다. 전직 대통령 윤석열씨의 내란 우두머리 혐의 1심 선고 이후 장 대표는 '전향적' 메시지를 내는 대신 보다 확실한 '우향우'를 택했다(관련 기사: 장동혁의 궤변 "판결문 논리적 허점, 지귀연이 남긴 양심의 흔적"
https://omn.kr/2h3hs).
지난 2025년 12월 3일, 12.3 비상계엄 1년이 되는 날에도 비슷한 촌극이 벌어진 바 있다. 그때나 지금이나 장 대표는 앵무새처럼 '계엄은 내란이 아니다'라고 주장하고, 사과와 '절윤'을 요구하는 당내 인사들을 향해 '분열'을 조장한다며 화살을 돌렸다. '조·중·동'으로 대표되는 보수언론에서조차 윤씨와의 절연 필요성을 강조하는 가운데, 장 대표의 자기모순만 반복되고 있다. 친한계를 축출하면서 '덧셈' 정치를 이야기하고, 혁신을 외치면서 '아스팔트 우파에 매몰'되는 형국이다.
오는 6월 3일 치러질 전국동시지방선거를 앞두고 중도 확장은커녕 '극우'에 손짓하는 그의 행보를 두고 전문가들의 분석도 엇갈린다.
지지층 결집하면 지방선거 승리? "일종의 신앙"
국민의힘의 강경 기조가 실제 지방선거 승리를 위한 전략의 일환이라는 분석이 있다. 장성철 공감과논쟁센터 소장은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "장동혁 대표의 기자회견문을 보면, 마치 고성국·전한길씨 등이 이야기하는 내용을 그대로 전달한 것 같다"라며 "장 대표 역시 '결집하면 이긴다'라는 생각인 듯하다"라고 추측했다.
장 소장은 "지방선거가 국회의원 총선거나 대통령 선거보다 투표율이 상대적으로 낮으니 '애국시민만 결집하면 이길 수 있다'라는 논리"라며 "그러니 강성 지지층의 입맛에 맞는 메시지를 계속 낼 수밖에 없는 것"이라고 날을 세웠다.
실제 최근 대선 투표율이 70%대 후반, 총선 투표율이 60%대 후반을 기록한 반면, 지방선거의 경우 2022년 50.9%에 불과해 절반을 턱걸이했다. 2018년 선거에서도 60.2%였다. 올해 시행되는 지선에서도 대략 55~60% 선의 투표율을 기록한다면 투표장에 적극적으로 나설 고관여층만 결집해도 '해볼 만한 선거'라는 계산이다. 산토끼를 포기하고 집토끼 잡기에 '올인'하는 그림이다.
다만, 실제 이런 전략이 맞아 떨어질지는 미지수이다. 장성철 소장은 "장동혁 대표의 기자회견문은 분석의 대상이라거나 어떤 정무적인 판단에 의한 것이 아니다. 정치적으로 평가하는 게 큰 의미가 없다"라며 "일종의 신앙, 종교가 되어버린 셈"이라고도 직격했다. 중도층을 포기하는 전략으로 지방선거에서 이기는 것을 불가능하다는 지적이었다.
지방선거 패배 후에도 재신임? "최근 유입 당원, 전부 '강성' 아니다"
반면, 지방선거 패배 '이후'를 보고 선택한 접근이라는 해석도 나온다. 엄경영 시대정신연구소 소장은 <오마이뉴스>에 "사형이 아니라 무기징역이 나오면서 자신감을 얻고 고무된 모습"이라면서 "이대로 지방선거를 치르게 되면 서울시장은 물론이고 부산시장도 어려워지겠지만, 선거 이후 분출될 '사퇴론'을 '전 당원 재신임'으로 돌파할 수 있겠다는 계산으로 보인다"라고 설명했다.
엄 소장은 "장 대표의 리더십이 위기인 상황에서, 지난번에도 '전 당원 투표' 승부수가 어느 정도 효과를 본 측면이 있다"라며 "국민의힘 당원이 100만 명이 넘어가는 상황에서, 신규 유입된 당원 상당수가 고성국·전한길씨처럼 강성 보수 성향이 강하기 때문"이라고 짚었다.
결과적으로, 지방선거 이후에도 본인의 리더십이 흔들리지 않도록 당내 지지층을 결집하는 메시지라는 취지이다. 당 일각에서 지방선거 패배 책임 소재를 따져 물으며, 지도부 교체를 요구하더라도 당원 투표를 바탕으로 자리를 지킬 수 있다는 방정식이다.
다만, 엄 소장 역시 "장동혁 대표가 자리를 지키기 위해서는 최소한 '졌잘싸(졌지만 잘 싸웠다)'가 되어야 하는데, 지금의 기조로는 크게 질 가능성이 있다"라며 "또한 최근에 유입된 당원들을 전부 '강성'이라고 단정 짓기도 어렵다. 지방선거 경선을 대비해 각 지역 조직에서 모집하는 당원들의 성향은 또 다르기 때문"이라고 회의적인 반응을 보였다. "대구·경북을 포함해 4~5개 광역자치단체장만 지키는 결과가 나온다면, 그때도 당원들이 장동혁 체제를 재신임해 줄지는 미지수"라는 견해였다.
"유튜브 정치에 갇혔다"는 평론가들 지적... 당 안에서도 비판 쏟아져
지방선거에 대한 전략적 접근을 두고 평론가의 해석이 엇갈렸지만, 장동혁 대표가 "유튜브에 매몰됐다"라는 평가는 공통적으로 내어 놓았다. 장성철 소장은 "강성 보수 성향 유튜버들의 도움을 받아 당 대표가 됐기 때문에, 이들의 이야기만 계속 듣다가 일종의 최면 상태에 걸린 것 같다"라며 "'끼리끼리 뭉치면 이긴다'라고 확신하는 것은, 사실상 가스라이팅을 넘어서 동조화 현상까지 간 것"이라고 비판했다. "비판에 위축되면서 자기 편만 찾게 되는 악순환"이라는 말이었다.
엄경영 소장 역시 "장동혁 대표가 보수 유튜브에 자주 출연하면서, '유튜브 정치'에 갇힌 것 같다"라며 "응원 댓글이 많이 올라오고, 지지자들이 슈퍼 챗을 쏘며 환호하는 데 심취하다 보니 정무적 판단도 기울어진 것 같다"라고 우려했다.
이같은 기조를 두고 당 밖에서는 물론이고 당 안에서도 비판 목소리가 쏟아지고 있다. 오세훈 서울특별시장은 본인의 페이스북에 "오늘 당 대표의 입장문을 접하며 깊은 우려를 금할 수 없다"라며 "그동안 여러 차례 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만, 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다"라고 목소리를 높였다. "'윤어게인'이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다"라고도 꼬집었다.
이성권 국민의힘 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 별도의 기자회견을 열고 "장동혁 대표의 상황 인식이 놀랍고 참담하다"라며 "절대다수 국민이 요구하는 '윤어게인'과의 절연을 당 분열로 받아들이고, '단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 그들'이라는 장 대표의 말은 국민과 절연하겠다는 것"이라고 직격했다.
이 의원은 "부정선거 음모론자들에 대한 단절 요구를 현 선거 시스템에 문제가 있다고 받아치는 모습은 스스로를 '부정선거론자'이자 '윤어게인'이라 천명한 것"이라며 "장 대표는 오늘 '국민과의 전쟁'을 선포한 것이나 다름없다"라고도 표현했다. 김용태 국회의원 역시 본인 SNS에 "장동혁 대표 체제에 개혁과 통합을 기대할 수 없게 되었다"라며 "국민보수 노선을 포기하고 윤어게인 선택한 것은 매우 실망스럽다"라고 꼬집었다.
"당의 주류가 바뀌지 않는 한, 장 대표도 바뀌지 않을 것"
윤태곤 의제와 전략그룹 더모아 정치분석실장은 "한동훈 전 대표나 친한계의 비판은 큰 효과를 거두지 못할 것"이라며 "송언석 원내대표나 정희용 사무총장, 기타 최고위원 등 이른바 당의 '주류'로 불리는 이들이 장 대표를 비판하고 거리를 두지 않는 한, 장 대표의 강경 기조는 바뀌기 어렵다"라고 전망했다.
실제로 이같은 기류도 조금씩 감지되고 있다. 송 원내대표가 19일 "헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다"라고 말한 게 대표적이다. 정희용 사무총장 역시 이날 SNS에 "오늘과 같은 상황에 이르게 된 데 대해 무거운 책임을 느낀다"라며 "저 역시 국민의 기대에 충분히 부응하지 못했던 점, 더 세심하게 살피지 못했던 점에 대해 돌아본다"라고 완곡한 반성의 메시지를 냈다.
일부 원내지도부나 최고위원들 사이에서도 장 대표의 기자회견문 기조를 두고 당황스럽다는 기류가 감지되고 있다. 지방선거 전까지 장동혁 리더십의 방향을 놓고 당내 갈등은 계속될 것으로 보인다.