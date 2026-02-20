전남·광주 행정·교육 통합 설명회... "통합은 생존 전략, 관건은 체감 변화"

큰사진보기 ▲전남·광주 행정통합 특별법이 국회 상임위를 통과한 가운데, 통합이 지역의 위기를 돌파할 해법이 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 20일 여수에서 열린 설명회에서 320만 메가시티 구상과 교육 격차 해소 방안이 제시됐지만, 시민들은 ‘이름이 아닌 변화’를 요구했다. ⓒ 김수 관련사진보기

전남·광주 행정통합 특별법이 국회 상임위를 통과한 가운데, 통합이 지역의 위기를 돌파할 해법이 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 20일 여수에서 열린 설명회에서 320만 메가시티 구상과 교육 격차 해소 방안이 제시됐지만, 시민들은 '이름이 아닌 변화'를 요구했다.이날 여수세계박람회장 그랜드홀에서 KBC광주방송 주최로 열린 '전남·광주 통합 행정·교육 설명회'에는 주철현 국회의원과 이정선 광주시교육감이 참석해 통합의 취지와 기대 효과를 설명하고 시민들과 질의응답을 진행했다. 현장에는 지역민들이 자리했고, 유튜브 생중계를 통해서도 의견이 이어졌다. 통합의 필요성을 강조하는 발언과 함께 동부권 소외 우려, 교육 재정 확보 문제 등 현실적인 질문도 쏟아지며 설명회장은 기대와 신중론이 교차했다.주철현 의원은 통합을 "규모의 확대가 아니라 구조의 전환"이라고 규정했다. 그는 "수도권 집중이 심화되는 상황에서 광주와 전남이 각각의 행정 단위로는 한계에 직면해 있다"고 진단하며, "320만 규모의 통합 특별시가 출범하면 재정 지원 확대와 권한 이양, 공공기관 추가 이전 등의 기반을 마련할 수 있다"고 설명했다. 이어 "이를 토대로 신산업 육성과 일자리 창출에 속도를 내야 한다"며 "동부권 소외 우려는 균형발전기금 설치와 권역별 기능 분산 등 제도적 장치를 통해 보완하겠다"고 밝혔다.이정선 교육감은 교육 통합의 방향을 '격차 해소'에 두었다. 그는 "학생 수 감소와 지역 간 교육 여건 차이를 위기로 진단"하면서 "통합을 통해 재정과 정책 역량을 결집하면 교육 수준을 끌어올릴 수 있다"고 말했다.또한 "농어촌과 도시 간 교육 격차를 줄이는 것이 통합의 성과를 가늠하는 중요한 지표가 될 것"이라며 "낙후 지역에 대한 추가 재정 투입이 필요하고, 권한 집중에 대한 우려와 교육 재정 확보 문제는 향후 법·제도 보완을 통해 풀어야 할 과제"라고 강조했다.질의응답에서는 산업과 농촌, 교육 전반에 대한 질문이 이어졌다. 여수 산단의 고용 위기와 석유화학·철강 산업 침체에 대해 한 참석자가 "행정통합이 실질적인 해결책이 될 수 있느냐"고 묻자, 주 의원은 통합으로 확보되는 재정과 권한을 바탕으로 산업 전환 지원과 신산업 육성에 속도를 내겠다고 답했다. 특히 석유화학 산업의 경쟁력 강화와 구조 고도화, 지역 전략산업 지정을 통해 고용 기반을 안정시키겠다는 구상을 밝혔다.농어촌 소멸과 고령화 문제에 대해서는 균형발전기금 설치와 권역별 기능 분산을 언급하며, 농업·수산업 분야에 대한 별도 지원과 소득 안정 정책을 병행하겠다고 설명했다. 스마트 농업 육성과 농가 지원 확대 등 구체적 방향도 제시했다.동부권 소외 가능성에 대한 질문도 이어졌다. 통합 이후에도 '광주 중심 구조가 반복되는 것 아니냐'는 지적에 대해, 주 의원은 청사 기능 분산과 권역별 특화 전략을 통해 쏠림 현상을 최소화하겠다고 밝혔다.교육 분야에서는 통합 교육감 권한 집중 문제와 농어촌 학교 지원 확대 여부가 쟁점으로 떠올랐다. 이에 대해 이 교육감은 지역 교육지원청 권한 강화와 제도적 보완을 통해 견제 장치를 마련하겠다고 답했으며, 농어촌 학교에 대한 역차별 수준의 재정 지원을 통해 격차를 줄이겠다고 강조했다.설명회에 참석한 시민들은 "제도와 계획도 중요하지만, 결국 시민이 체감할 수 있는 변화가 관건"이라고 입을 모았다. 이에 대해 주철현 의원과 이정선 교육감은 통합이 단순한 행정 개편을 넘어 산업과 교육, 생활 인프라 전반의 변화를 이끄는 구조 개편으로 이어져야 한다는 데 공감하며, 향후 법안 보완과 후속 논의를 이어가겠다고 밝혔다.