"한국 보수, 윤석열 망령에 시달리고 있다" 외신의 일갈

큰사진보기 ▲윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 예정된 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법앞 교대역 부근에서 ‘’무죄’와 ‘윤어게인’을 주장하는 부정선거부패방지대(부방대), 자유한길단, 자유대학 등 극우단체 회원들이 집회를 열고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

한국 보수가 "윤석열의 망령에 시달리고 있다"라는 외신의 비판이 나왔다.18일(현지시각) 영국 경제 매체 <이코노미스트>는 "한국은 여전히 불명예 퇴진한 전임 대통령의 망령에 시달리고 있다(South Korea is still haunted by its disgraced ex-president)"라는 제목의 기사를 보도했다. 해당 기사의 부제는 "유죄 판결만으로는 윤석열의 유해한 유산을 청산할 수 없다"가 붙었다.<이코노미스트>는 "재판장은 검찰의 사형 구형은 받아들이지 않았으나, '민주적 규범을 훼손하기 위해 폭력적 수단을 동원했다'며 윤 전 대통령을 강력히 질책했다"며 "사건 자체는 명백해 보이지만, 윤 전 대통령의 행보는 한국 보수 진영 내부에 깊은 균열을 남겼다"고 진단했다.매체는 "국민의힘은 현재 두 파벌로 나뉘어 전쟁 중"이라며 한쪽은 계엄 선포는 정당한 권한이었으며 국회와 선관위의 장악 역시 불가피했다고 주장하는 '윤어게인' 파벌로, 다른 한쪽은 군사 독재의 아픈 역사를 지닌 민주 국가에서 계엄령은 절대 용납할 수 없다며 윤석열과의 완전한 단절을 요구하는 '윤 네버 어게인' 파벌로 분류했다.<이코노미스트>는 "이러한 분열은 보수 진영의 정체성 위기로 이어졌다"며 한동훈 전 국민의힘 대표를 비롯한 일부 국민의힘 의원들이 계엄 당일 계엄 해제에 투표했으나 대부분 국민의힘 의원들은 그렇지 않았고 대통령 탄핵에도 반대한 뒤 계엄 사과를 거부한 김문수를 대선 후보로 내세웠다고 대선에서 참패했다고 설명했다.이어 "현재 국민의힘 주도권은 여전히 '윤어게인' 파벌이 쥐고 있다"며 "현직 대표인 장동혁 대표는 당 지지율이 25% 미만으로 폭락하는 와중에도 윤 전 대통령을 완강히 옹호해 왔으며 '윤 네버 어게인' 측은 '배신자'로 낙인찍혔다"고 덧붙였다.매체는 제도권 바깥의 극우 세력에 국민의힘이 좌지우지되고 있다는 점도 지적했다. <이코노미스트>는 "이러한 '윤어게인' 측의 움직임은 극우 온라인 평론가들에 의해 더욱 부채질되고 있다"며 전한길씨를 두고 "부정선거 음모론, 반중·반북 수사, 복음주의 기독교를 결합한 메시지를 전파하는 거대 팬덤을 무기로 보수 진영의 '킹메이커' 노릇을 하고 있다"고 평했다.이어 "이러한 극단적 지지층에 매몰되는 상황에 대해 '윤 네버 어게인' 측은 대중으로부터 고립되는 지름길이라고 경고하고 있다"며 "한국인의 60% 이상이 계엄령 선포를 내란으로 간주하고 있으며, 대다수 유권자는 국민의힘이 윤 전 대통령의 지지자들을 포용하는 것에 부정적"이라고 했다.또한 "국민의힘은 다음 달 예정된 당명 개정만으로는 유권자를 속이기 어려워 보인다"며 "국민의힘의 첫 번째 심판대는 오는 6월 지방선거가 될 것"이라고 덧붙였다.<이코노미스트>는 기사 말미에서 "한국 보수 진영이 이 내분을 해결하지 못하는 한, 이재명 정부와 여당인 더불어민주당은 자유롭게 권력을 누리게 될 것"이라며 "이는 민주주의적 관점에서도 건강하지 못한 신호"라고 우려했다.그러면서 매체는 "윤 전 대통령이 남긴 부식성 강한 유산은 그의 단축된 짧은 임기보다 훨씬 더 오래도록 한국 정치에 악영향을 미칠 것"이라고 전망했다.