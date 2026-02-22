'윤석열 계엄' 보며 결심, 특전사 꿈꾸던 청년이 택한 곳

<국회에 온 '당신의 이야기'>는 사회적 갈등의 최전선이자 해법을 찾는 공간인 국회에서 생략되고 지워져 온 목소리에 주목합니다. 저마다의 이유를 품고 국회를 찾아오는 사람들의 이야기를 오마이뉴스 국회 출입기자가 전합니다.

큰사진보기 ▲지난 1월 28일 김민형(활동명 두부) 한베평화재단 활동가가 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린 시절 태권도 도복을 입은 김민형 한베평화재단 활동가가 해병대 점퍼를 입은 할아버지와 함께 찍은 사진. ⓒ 김민형 관련사진보기

"한때 특전사를 꿈꾼 이유는 국가와 사람을 지키고 싶었기 때문입니다. 그러나 군대는 제가 바라는 평화에 다가가기 어렵게 한다는 결론에 가까워졌습니다." (병역거부 소견서 '평화를 상상하고 평화를 선택합니다' 중 일부)

큰사진보기 ▲지난해 1월 김민형 한베평화재단 활동가가 베트남전쟁 당시 한국군 민간인학살을 겪었던 주이탄사 반꾸엇 마을을 찾아 위령비로 가는 입구에서 휴대폰으로 팻말을 촬영하고 있다. ⓒ 김민형 관련사진보기

"베트남 평화기행을 갔을 때 마을마다 있던 위령비엔 한국군에게 희생된 사람들의 이름과 생년월일이 적혀 있었어요. 그 위령비에 참배하고 초혼식을 했어요. 억울하게 죽은 이름들이 먹먹하고 무겁게 다가왔어요. 베트남전은 과거의 사건이 아니라, 지금도 여전히 끝나지 않은 일이었어요. 그리고 얼마 뒤 한국에 온 두 응우옌티탄님이 전쟁을 증언하며 부당함에 목소리를 내는 모습을 보고, 저도 병역거부를 결심하는 데 큰 용기를 얻었어요."

큰사진보기 ▲김민형 한베평화재단 활동가는 지난해 6월 한국을 찾은 베트남 하미 학살 피해생존자 응우옌티탄(왼쪽에서 두 번째), 퐁니·퐁넛 학살 피해생존자 응우옌티탄(세 번째)의 방한 일정에 함께했다 ⓒ 김민형 관련사진보기

"올해도 러시아의 우크라이나 미사일 공습으로 새해가 시작되는 등 전쟁은 계속되고 있어요. 현실에선 사람을 죽인다고 하면 큰 죄악인데, 전쟁에서 사람이 죽는 건 당연하고 어쩔 수 없는 것으로 용인돼요. 저는 사람을 죽이는 훈련을 하는 군대엔 갈 수 없다고 생각했고, 병역거부도 그런 전쟁의 현실을 알아달라는 외침이자 실천으로써 결심하게 됐어요."

큰사진보기 ▲지난 2일 여의도 국회 앞 한 카페에서 김민형 한베평화재단 활동가가 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"계엄이 터지고 시민들이 국회에 모이지 않았다면, 군인들이 적극적으로 국회를 점령했다면 5·18이나 베트남전처럼 민간인들이 죽는 상황이 올 수 있겠구나 싶었어요. 그리고 군인들이 권력에 또다시 이용되는 걸 보면서 '지금 병역거부를 해야 하지 않을까' 생각했어요. 그날 잘못된 명령을 수행하는 군인들을 봤고, 그게 목숨에 대한 위협으로 다가왔으니까요."

"대체복무제는 '평화의 상징'이라고 생각해요. 2만 명 가까운 병역거부자들이 입대가 아닌 감옥을 선택하고 싸우면서 만든 제도이거든요. 다만 제가 현행 대체복무제를 거부하는 가장 큰 이유는 군으로부터 독립돼 있지 않기 때문이에요. 군사주의에 저항하기 위해 대체복무를 선택하는 사람들이 국방부·병무청 추천 위원에게 심사를 받는, 즉 군사주의의 심사를 받아야 하는 구조인 거죠."

큰사진보기 ▲종교나 비폭력·평화주의 신념 등에 따른 병역거부자들을 위한 대체복무제가 처음 시행된 지난 2020년 10월 26일 오후 대전교도소 내 대체복무 교육센터에서 양심적 병역거부자 63명의 입교식이 열린 가운데 입교생들이 입교식장으로 들어가고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"징집 인원을 채우기 위한 수단으로 병역법 시행령 개정을 통과시킨 것 같은데, 그렇다고 병역거부자들이 군대를 다시 선택할 사람들은 아니거든요. 시행령을 개정할 때 병역거부에 대한 인식이 전혀 없었을 거라고 생각해요. 빨리 해당 조항을 폐지하고 시행령을 원상 복구해야 해요."

큰사진보기 ▲지난 1월 28일 참여연대에서 열린 병역거부 시민사회 간담회에서 김민형 한베평화재단 활동가가 병역거부 소견서를 발표하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"두부 지옥 어때요?"

"군대를 비판하면 마치 군대를 다녀온 삶이 부정당하는 것 같고, 그런 차원에서 병역거부도 사람들한테 부정적으로 느껴질 수 있다고 생각해요. 그러나 지금 이 현실에도 병역거부를 실천하는 사람이 있다는 걸 알아주면 좋겠어요. 국회의원들도 국민을 대표하는 자리이긴 하지만 여러 국가에서 벌어지는 전쟁과 분쟁에 귀를 기울여야 한다고 생각해요. 평화를 선택할 권리로서 대체복무제가 개선될 수 있도록 함께 목소리를 내주면 좋겠어요."