위증 혐의 최상목, 이진관 재판부 '기피신청'... "불공정 재판 염려"

"그러면 특검은 (진술조서) 제시 없이 진행을 하라. (한 전 총리 측이 반발한) 그 부분은 준비기일을 다시 하던지 해서 정리하겠다. 계속 문제(반발)가 될 거 같다. 특검은 오늘 조서 제시 없이 신문하라. 증인은 한 번 더 나와야할 것 같다. 미리 말한다. 진행하자."

- 이진관 "당정대 회의가 아닌 이유는 무엇인가?"

- 홍철호 "당정대 회의는 공식적으로 세 기관이 쓰는 용어다. 아무 모임에나 당정대라고 쓸 수 없다."

- 이진관 "(당정대가 다 모였는데) 그럼 요건이 뭐가 안 되는 건가?"

- 홍철호 "'당정대'라고 한다면 장관도 와야 하고, 대통령실만 해도 비서실장이 이 모임에 대해 성격을 그렇게 규정해야 한다. 그런데 그런 기억이 없다."

- 이진관 "절차적으로 당정대를 염두해 두고 하지 않았다는 뜻인가?"

- 홍철호 "그렇다. 당정대 회의는 공식적인 거다. 그래서 당에서도 정부에서도 저희(대통령실)도 기록하는데 그런 게 없었다."

- 이진관 "(비상계엄 다음날) 한 시간 반가량 논의를 했는데 기억에 남는 게 없다는 게 이상하다."

- 홍철호 "모인 분이 여러분이어서 잠깐씩만 이야기해도 (오래 걸린다). 대통령실 관련이면 제 기억 속에 있을텐데 다른 의원이나 장관이나 오셨는지 아닌지 경황이 없어서 정확히 기억이 안 난다."

- 이진관 "참석자는 시간이 지나면 기억 안 날 수 있을텐데 논의 내용은 기억이 나야 하는 것 아닌가?"

- 홍철호 "그랬으면 좋겠다."

- 이진관 "그럼 기억 나는 내용이 무엇인가?"

- 홍철호 "왜 이렇게 됐나 이런 거. 약간 당황스러운 질문을 했고, 대통령이 몇 시에 대통령실 복귀를 했고, 그래서 대통령께 불가하다는 이야기했고, 대통령이 결심을 했다, 그래서 더 못 말렸다 등..."

한덕수 전 국무총리 내란 재판에서 위증한 혐의를 받는 최상목 전 경제부총리가 이진관 재판부 기피신청을 했다.20일 오전 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 한덕수 전 총리 등의 헌법재판관 미임명(직무유기)과 졸속임명(직권남용권리행사방해) 의혹 사건 2차 공판을 열었다. 한덕수 전 총리, 정진석 전 대통령비서실장, 김주현 전 민정수석, 이원모 전 공직기강비서관은 법정에 출석했지만, 최 전 부총리와 그의 변호인단은 불출석했다.이진관 부장판사는 피고인들 출석 여부를 확인하는 과정에서 최 전 부총리가 자리에 없는 것을 발견한 뒤 "불출석"이라면서 "변호인도 나오지 않았다. 최상목 피고인은 어제 날짜로 기피신청서 제출했다. 공소사실 중 위증 부분에 대해서 불공정한 재판을 받을 염려가 있다면서 어제 날짜로 제출했다"라고 말했다. 이어 "기피신청의 경우는 형사소송법에 따라 재판 진행이 안 되도록 돼 있다. 기피신청에 따라 최상목은 변론은 분리되고, 다음 기일을 추정한다"라고 덧붙였다.기피신청은 형사소송법상 법관이 불공정한 재판을 할 우려가 있을 때 검사 또는 피고인 측에서 법관을 배제할 것을 신청하는 제도다. 기피신청 결과가 나올 때까지 재판은 중단된다. 신청이 받아들여질 경우 재판부가 바뀌고, 기각될 경우 형사합의33부가 계속해 심리를 이어간다. 나머지 피고인들은 그대로 재판이 진행된다.앞서 지난 10일 열린 1차 공판에서 최 전 부총리 측은 "위증 심리하는 데 있어 절차적 문제가 있다"며 "법관이 이해관계인으로 예단을 가지고 재판 공정성을 해칠 위험이 크다"고 지적했다. 그러면서 "위증에 대한 공소사실은 최 전 장관이 한 전 총리에 대한 재판에서 위증했다는 것"이라며 "구체적 범죄는 검사 질문에 대한 답변과 재판장 질문에 대한 답변으로 나뉘는데, 해당 재판 역시 이 사건 재판부가 담당하고 있다"고 했다.이날 헌법재판관 임명 과정에 관여한 홍철호 전 대통령실 정무수석 증인신문이 진행됐는데, 한 전 총리 측이 강하게 반발하며 재판 절차가 다소 지연됐다. 내란특검(특별검사 조은석) 측이 홍 전 수석을 상대로 조서 등 사실관계 등을 따지는 진정성립을 진행했는데, 한 전 총리 측이 "의견을 말할 게 있다"며 특검이 홍 전 수석 피의자 신문조서 사본을 제시하는 것에 반발한 것이다.한 전 총리 측은 "출처를 알 수 없는 사본을 제시하는 것은 형사절차를 위배하는 것"이라며 "수사보고나 아무것도 없어서 원본과 동일 여부도 알 수 없다"고 주장했다. 그러면서 박성재 전 법무부장관의 수첩과 관련해서도 "직권남용 권리행사 방해죄로 압수된 것이 아니라"며 사용을 문제 삼았다.특검은 "(한 전 총리 측이) 사본을 열람등사해서 가져갔다"며 사전에 말하지도 않고 이렇게 주장하는 것은 '절차지연'이라고 맞섰다. 이 부장판사 역시 "통상적으로 사본 자체에 이의를 제기하지 않는 게 대부분"이라고 했다.하지만 한 전 총리 측의 반발은 이어졌고, 이 부장판사는 재판부 논의를 거쳐 조정안을 내놓았다.양측은 별다른 이견 없이 이 부장판사의 소송지휘에 맞춰 증인신문에 들어갔다.특검은 비상계엄 선포 다음날인 2024년 12월 4일 추경호·나경원·주호영 의원 등 여당 주요 인사들, 최상목·박성재 등 정부 인사들, 정진석·신원식·홍철호 등 대통령실 주요 인사들이 모였던 회동을 '당정대 회의'로 지칭하며, 탄핵 대응·특검 대응 등 향후 정국 수습 방안을 논의한 자리였는지 따져 물었다. 이 질문에 홍 전 수석은 당시 회동이 '당정대 회동'이 아니라며 "아무 모임에나 (이 명칭을) 쓸 수 없다"고 반박했다.이 순간 이 부장판사가 끼어들었다.홍 전 수석은 이후 질의과정에서 반복적으로 "기억이 안 난다", "딴 생각을 해서 기억이 없다"는 답을 반복했다. 이에 이 부장판사가 "기억나지 않는 것을 기억난다 하면 위증"이라면서 다시 끼어들고 물었다.홍 전 수석은 탄핵·특검 대응 논의 여부에 대해서도 거듭 "기억이 없다", "제가 집중해서 듣지 않았다"고 말했다. 특검은 홍 전 수석 휴대전화에서 확보된 '정무 일일상황보고' 문건을 언급하며 계엄 이후에도 대통령실이 정국 상황과 헌법재판관 임명 문제를 지속적으로 관리·보고한 것 아니냐고 추궁했지만 "행정관들이 언론에 공개된 내용을 정리한 참고자료일 뿐"이라고 답했다.결국 이 부장판사는 "(증인에게) 문서를 보여주면서 하는 것이 충분히 빠를 것 같다"면서 다음 기일에 홍 전 수석에 대한 증인신문을 다시 하자고 말했다.이 부장판사는 다음 기일을 3월 6일 오전 10시로 지정했다. 종료 전 이 부장판사는 특검을 향해 다음 기일 전까지 한 전 총리 측이 주장한 별건 조서 및 압수물의 증거 적법성 이슈 등에 대해 준비할 것을 명령했다.