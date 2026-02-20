지역 언론 사활 걸린 일인데... "착오로 잘못 제출한 서류, 보정 기회도 없이 탈락"

AD

큰사진보기 ▲<뉴스서천> 홈페이지 갈무리 ⓒ 뉴스서천 관련사진보기

지역신문발전위원회(아래 지발위)가 올해 지역신문발전기금 우선지원대상사를 선정하며 행정 편의주의적 심사를 했다는 비판에 직면했다.한 지역 언론사가 조세 체납 여부 확인에 필요한 '납세증명서' 대신 '납부증명서'를 제출했다는 이유로 해당 항목을 0점 처리해 탈락시켰기 때문이다. 해당 신문사는 서류 명칭 착오에 대해 보정 기회조차 주지 않은 것은 지발위의 설립 취지를 부정하는 처사라며 강하게 반발하고 있다.이번 논란의 핵심은 제출된 서류의 형식적 요건이다. 지발위는 지역신문발전기금 지원 신청 언론사를 대상으로 광고비중 50% 이하, 편집자율권 보장, 4대보험 완납, 소유지분 분산 정도, 경영건전성 정도, 조세체납 여부, 종사자 임금체불 정도 등을 종합 평가하고 있다. 이를 위해 신청사 언론사에 수십 가지 서류를 요구하는데, 그중 국세 체납 여부를 확인하기 위한 '납세증명서'가 포함되어 있다.충남 서천의 풀뿌리 주간 지역 언론인 <뉴스서천>은 착오로 '납세증명서'가 아닌 '납부증명서'를 제출했다. '납세증명서'가 해당 기간 체납 세액이 없음을 증명한다면, '납부증명서'는 세금을 얼마나 냈는지를 보여주는 서류다. 명칭과 용도는 다르지만, 납부증명서 역시 성실 납세 사실을 간접적으로 증명하는 공적 자료다.하지만 지발위는 요구 서류가 아니라는 이유로 해당 항목 배점 50점을 전액 감점해 0점 처리했다. 이로 인해 <뉴스서천>은 19년 간 우선지원대상사로 선정됐지만 이번 지원 대상에서는 탈락했다. <뉴스서천>이 정보공개 청구를 통해 받은 평가표에 따르면, 0점 처리된 50점을 복원할 경우 합계 점수가 이번 선정사들의 평균치를 웃도는 것으로 나타났다. 단순한 서류 명칭 착오가 지역 언론의 사활이 걸린 지원 사업의 당락을 바꾼 셈이다.<뉴스서천> 측은 "창간 이후 26년간 단 한 차례도 세금을 체납한 적이 없는 성실 납세 언론사"라며 "'납부증명서'는 용도가 다를 뿐 성실 납세 사실을 부정하는 자료가 아님에도 기계적 평가로 탈락시킨 것은 과도하다"고 지적했다. 특히 심사 과정에서 '보정 권고 절차'가 생략된 점을 강조했다. 경미한 형식적 미비에 대해서는 수정 기회를 줘야 함에도 이를 묵살했다는 것이다.고종만 <뉴스서천> 발행인은 "국가기관이 발행한 서류로 납세 사실이 확인됨에도 서류 명칭이 다르다는 이유만으로 0점 처리한 것은 전형적인 행정 편의주의"라고 비판했다.이에 대해 지발위 관계자는 20일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "매년 서류 제출 실수에 대한 민원이 반복된다"라며 "평가의 공정성과 형평성을 위해 보정 기회를 주지 않는 것이 원칙"이라고 밝혔다. 또한 "공고문에 '서류 제출 책임은 언론사에 있다'고 명시했으므로, 보정 기회를 주는 것이 오히려 서류를 완벽히 제출한 언론사와의 형평성에 어긋난다"고 답했다.그러나 논란은 수그러들지 않고 있다. 열악한 지역 언론을 지원·육성하기 위해 존재하는 지발위가 행정의 경직성에 갇혀 본연의 설립 목적을 부정하고 있다는 지적이다.실제로 '민원 처리에 관한 법률' 제22조(민원문서의 보완·취하 등)는 "행정기관의 장은 접수한 민원문서에 보완이 필요한 경우에는 지체 없이 민원인에게 보완을 요구하여야 한다"고 명시하고 있다. 대법원 판례 역시 "형식적인 요건의 미비는 보정할 수 있는 사항이며, 보완 요구 없이 곧바로 거부 처분을 하는 것은 위법하다"고 판시한 바 있다. 민원인이 제출한 서류가 요구 형식과 다르더라도 실질적인 자격(세금 완납)을 갖췄음을 객관적으로 확인할 수 있다면 단순히 형식을 이유로 불이익을 주어서는 안 된다는 취지다.<뉴스서천> 측은 지발위에 이의신청을 통해 재심사를 강력히 요구할 예정이다. 지발위 관계자는 "이의신청이 오더라도 현재의 기조는 변함없을 것"이라면서도 "내년도 선정 방식에 대해서는 위원들과 개선 방안을 논의해 보겠다"고 덧붙였다.한편 지발위는 지난 9일 2026년도 지역신문발전기금 우선지원대상사로 지역일간지 29개사, 주간지 45개사 등 74개사를 선정했다고 밝혔다. 이번에 선정된 언론사들은 ▲ 기획취재 ▲ 디지털 혁신 등 지역신문 제안사업 ▲ 지역인재 인턴프로그램 ▲ 소외계층 구독료 ▲ 취재장비 임대 ▲ 미디어 교육 프로그램 운영 등을 지원할 수 있다.