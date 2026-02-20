김동연 "부동산 불법과 전면전"... 경기도, 담합·시세조종에 칼 빼들었다

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 부동산 불법 행위와의 전면전을 선포했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"오늘부로 부동산 불법 행위와의 전면전을 선포합니다."

AD

김동연 경기도지사가 20일 부동산 불법 행위와의 전면전을 선포했다.김 지사는 이날 자신의 페이스북 글에서 집값 담합과 시세 조종, 전세사기 등을 겨냥해 "시장을 교란하는 세력을 완전히 뿌리뽑겠다"고 밝혔다.김 지사는 "주동자뿐 아니라 적극 가담자까지 수사를 확대하겠다"며 무관용 원칙을 천명했다. 담합의 '몸통'뿐 아니라 주변 가담자까지 끝까지 추적해 수사선상에 올리겠다는 것이다. 최근 일부 지역에서 제기된 집값 담합 의혹을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.시세를 인위적으로 끌어올리는 이른바 '집값 띄우기'에 대해서도 도와 시·군의 합동 조사를 예고했다. 그는 "반드시 적발해내겠다"고 강조했다. 온라인 커뮤니티나 단체 대화방 등을 통한 조직적 가격 왜곡 행위도 조사 대상에 포함될 것으로 보인다.전세사기 대응에는 기술을 앞세웠다. 김 지사는 'AI 안전망 솔루션'을 도입해 집주인의 신용 상태와 주택의 권리 관계를 사전에 분석하겠다고 밝혔다. 계약 이후 문제가 드러나는 기존 방식이 아니라, 계약 이전 단계에서 위험 신호를 포착하겠다는 구상이다. "세입자 보호를 위한 사전 예방 체계"라는 설명도 덧붙였다.또한 '부동산 부패 제보 신고센터'를 신설하고, 결정적 증거를 제공한 공익 제보자에게는 최대 5억 원의 포상금을 지급하겠다고 했다. 제보자의 신원은 철저히 보호하겠다는 점도 강조했다.김 지사는 마지막으로 "담합 행위 근절에 나선 대통령의 강력한 의지를 경기도가 현장에서 책임 있게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.