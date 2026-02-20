정치 26.02.20 15:23ㅣ최종 업데이트 26.02.20 15:23 [만평] 국힘의 운명 투게더 나락? 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲결국 줄을 놓지 못해 ⓒ 김완 관련사진보기 #국민의힘#장동혁#윤어게인 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 연하장 갤러리 오마이포토 육군 코브라헬기 사고 순직자 합동영결식 1/27 이전 다음 이전 다음 장동혁 "재신임 투표 요구하면, 의원직도 걸고 하겠다" 한국은행, 설 자금 방출 기자증 걸고 경찰 소환 조사 출석한 전한길 의총 참석한 배현진-장동혁 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.