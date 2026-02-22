"모 나와라!" 신대방2동, '전통놀이 화합 척사대전' 웃음꽃 만발

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장이 21일 신대방2동 주민센터 ‘신대방2동 전통놀이 화합 척사대전’’에 참석해 윷을 던지고 있다. ⓒ 동작구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘신대방2동 전통놀이 화합 척사대전’에서 참가자들이 윷놀이를 즐기고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장이 21일 신대방2동 주민센터에서 열린 ‘신대방2동 전통놀이 화합 척사대전’에 참석해 주민들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 동작구청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr에도 실립니다.

"모 나와라!"서울 동작구 신대방2동 주민센터 강당에 힘찬 외침이 울려 퍼졌다. 스마트폰 대신 윷가락을 쥔 아이들과 부모 세대가 한 팀이 되어 판을 뒤집는 순간, 곳곳에서 환호와 웃음이 터져 나왔다. 21일 열린 '신대방2동 전통놀이 화합 척사대전'은 정월 대보름을 맞아 세대가 함께 어울린 마을 한마당이었다.이번 행사는 신대방2동이 동작구 15개 동 가운데 가장 먼저 개최한 척사대회다. 이날을 시작으로 각 동에서 보름 전까지 순차적으로 행사가 이어질 예정이다.이날 행사에서는 윷놀이 팀 대항전을 중심으로 투호 던지기, 제기차기 등 다양한 전통놀이가 진행됐다. 주민센터 4층에서는 연 만들기와 청사초롱 만들기, 달고나 체험 등 가족 참여 프로그램도 함께 열렸다. 아이들은 투호 앞에서 차례를 기다리며 웃었고, 어르신들은 제기를 차며 옛 기억을 꺼냈다.행사에는 박일하 동작구청장도 참석해 주민들과 함께 윷놀이를 즐기며 세대 간 화합을 기원했다. 박 구청장은 "신대방2동이 척사대회를 처음 시작한 만큼 크게 번창하길 바란다"고 덕담을 건넨 뒤, 현장에서 직접 '신대방2동 대박 기원'이라고 적어 응원의 메시지를 전했다.이미경 신대방2동 동장은 "작년에는 직능단체 주관으로 진행했지만 올해는 척사대회 추진위원회를 별도로 구성해 준비했다"며 "직능단체장뿐 아니라 어린이집 원장과 키움센터장 등 아이들을 돌보는 분들도 함께 참여해 가족 중심 행사로 확장했다"고 설명했다.특히 올해는 공간 운영에도 변화를 줬다. 이미경 동장은 "작년에는 1층에서만 진행했는데, 올해는 3층과 4층까지 개방했다"며 "가족팀이 예선만 치르고 돌아가면 아이들이 아쉬워할 것 같아 4층을 전통놀이 체험 공간으로 꾸몄다"고 말했다. 이어 "3층에는 별도의 식사 공간을 마련해 어린 자녀를 동반한 부모들이 편히 쉴 수 있도록 했다"고 덧붙였다."단순히 윷놀이만 하는 자리가 아니라, 아이부터 어르신까지 함께 머물 수 있는 마을 축제를 만들고 싶었다"는 게 그의 설명이다.참여 규모도 눈에 띄게 늘었다. 지난해 가족팀 3팀과 직능단체 12팀이 참여했던 것과 달리, 올해는 가족팀 16팀과 직능단체 11팀 등 총 27개 팀이 참가했다.통장자율방범대를 비롯해 새마을지도자·주민자치회, 자율방재단, 마을환경지킴이, 체육회, 새마을부녀회, 통장협의회, 청소년지도협의회, 바르게살기운동협의회, 여성자율방범대, 지역사회보장협의체 등 지역 직능단체들도 팀을 꾸렸다. 평소 각자의 자리에서 활동하던 이들은 이날만큼은 윷판 앞에서 한 팀이 되어 웃음을 나눴다.3대가 함께 출전한 이현주씨 가족이 가족팀 우승을 차지했다. 할머니부터 손주까지 한 팀을 이룬 이들은 경기 내내 서로 손을 맞잡고 작전을 상의하며 끈끈한 단합을 보여줬다. 우승 직후 이현주 씨의 어머니 한상분씨는 손주의 어깨를 다독이며 "딸네 가족과 한 팀이 되어 상까지 받게 돼 정말 감사하다"고 소감을 전했다.한씨는 "예전에는 명절마다 윷놀이를 했지만 서울에서는 그런 기회가 많지 않다"며, 아이들이 윷놀이와 전통놀이 체험을 함께 즐길 수 있어 뜻깊었다고 말했다. 동에서 이런 자리를 마련해 준 것에 대한 감사의 뜻도 덧붙였다.이현주씨 역시 "가족이 화합하는 모습을 좋게 봐주신 것 같다"며, 평소에도 온 가족이 함께 어울리는 시간을 소중히 여긴다고 밝혔다. 그는 윷놀이뿐 아니라 달고나 만들기, 연과 청사초롱 꾸미기 등 다양한 전통 체험이 아이들에게 자연스럽게 전통문화를 배우는 계기가 됐다고 평가했다. 그러면서 상의 기쁨보다 가족이 한 팀이 되어 웃고 응원했던 시간이 더 오래 기억에 남을 것이라며, 이런 행사가 계속 이어지길 바란다고 말했다.직능단체 팀 우승은 신대방2동 새마을지도자회가 차지했다. 박영태 새마을지도자회 회장은 "봉사 현장에서 함께 땀 흘리던 회원들과 이렇게 웃으며 한 판을 벌이니 또 다른 의미가 있었다"며 "윷판 앞에서는 직책을 내려놓고 모두가 이웃이 됐다"고 말했다.이날 행사는 승패를 가르는 경연이었지만, 주민들에게 더 오래 남은 것은 점수가 아니라 서로의 이름을 부르는 순간이었다. 윷가락이 바닥에 떨어질 때마다 아이와 어른, 직능단체와 가족팀이 한데 섞였고, 주민센터는 잠시 '행정 공간'이 아닌 '마을의 사랑방'이 됐다.이번 신대방2동 척사대전은 단순한 놀이 행사를 넘어, 도시 생활 속에서 희미해진 '이웃'과 공동체의 의미를 되새기는 계기가 됐다. 세대와 역할을 초월해 함께 웃고 즐기며 추억을 쌓는 경험은, 앞으로 동작구 15개 동에서 순차적으로 열리는 척사대회에서도 지역 공동체를 강화하고 세대 간 화합을 이어가는 중요한 모델이 될 수 있음을 보여준다.