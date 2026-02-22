오리·우렁이·메기·미꾸라지까지...유기농법 성지에 가다

<토끼풀> 3명의 기자들이 첫 지방 출장을 다녀왔다. 문성호·이서찬·조준수 기자로 구성된 ‘홍동면 특별취재팀’은 1박2일 충남 홍성군 홍동면에 머물며 홍동면 곳곳을 누볐다. 이틀 동안 잠도 제대로 안 자고 풀무학교(풀무농업고등기술학교), 홍동중학교, ‘ㅋㅋ만화방’, 밝맑도서관 등을 돌아다니며 취재했다. 길게 인터뷰한 사람들만 10명이 넘고, 오고가며 만난 사람들은 수십명에 달한다(홍동면 인구는 3천 명).



홍동면은 충청도 대부분 지역과는 달리 평균 연령이 상당히 젊다. 귀농한 젊은이들도 많고, 풀무학교를 졸업한 후 홍동에 눌러앉아 농사짓는 이들도 많다. 그만큼 마을 전체가 진보적이다. 문화적 측면에서 특히 그렇다. 협동조합이 국내에서 가장 활성화되어 있다. 할머니 7명이 모여 농협 매장에서 반찬을 파는 협동조합까지 있다.



물론 정치적으로도 진보적이다. 지난 21대 대선에서 권영국 후보의 득표율이 전국에서 가장 높았던(3.9%) 지역이다. 권영국 후보가 이준석 후보를 1표 차로 이기기도 했다. 전국으로 보면 권영국 후보(0.98%)와 이준석 후보(8.34%)는 득표율이 8배 넘게 차이가 난다.



청소년들도 "노무현 밈을 거의 보지 않는다(김한울 학생)." 전국에서 씨름하고 있는 청소년 극우화의 여파도 이 지역에는 거의 미치지 않았다니, 탐구할 만한 가치가 있다.



이런 신기한 마을에서의 1박 2일 취재를 연작 기사로 담아냈다. 청소년의 시각에서 치열하게 걷고 물은 기록이다.

"가스를 포집하는 네모난 틀을 논에 여럿 설치했다. 볏집 때문에 탄소가 얼마나 배출되는지를 마을에서 실험하고 있는 거다. 정부에서는 볏짚 때문에 우리 마을에서 탄소가 많이 배출된다고 해서, 오염도가 어느 정도로 높은지 직접 측정하고 있다. 농촌진흥청 박사들과 생물 다양성 연구원분들이 같이 조사하고 있다. 결과가 어떨지 모르겠는데 내가 보기에는 '미비하다' 정도일 것 같다."

유기농업은 화학 비료, 농약, 성장 촉진제 등 인위적인 화학 물질을 일절 사용하지 않고 자연적인 자재만을 이용해 농산물을 생산하는 농사 방식이다. 단순히 농약을 안 쓰는 것을 넘어 토양의 미생물을 살리고 생태계의 순환을 도와 땅의 자생력을 높이는 건강한 농업 형태를 의미한다. 홍동면에서는 마을 전체가 유기농업에 공감대를 가지고 실천하고 있다.홍동면은 예전에 '오리농법'으로 유명해졌던 곳이다. 2014년에 '유기농업 특구'로 지정되었던 홍성군 안에서도 유기농업이 가장 활발하게 이루어지고 있는 곳이기도 하다.친환경 농업의 상징인 문당리는 홍성군의 나지막한 산세에 둘러싸인 아늑한 분지 지형에 자리 잡고 있다. 문당리도 1990년대 초반부터 오리를 논에 풀어 잡초와 해충을 잡는 오리 농법을 정착시키며 국내 유기농업의 발상지로 이름을 알렸다.오리농법을 소개할 때 영양 공급과 토양 개선 효과도 빼놓을 수 없다. 오리가 논바닥을 헤집고 다니며 배설하는 똥은 비료 역할을 하여 벼의 성장을 돕는다. 또한 오리가 발로 흙을 휘저으면서 물이 흐려져 햇빛이 바닥까지 닿지 않아 잡초의 광합성을 방해하고 산소를 토양 속으로 공급해 뿌리의 활력을 높여준다. 고된 잡초 뽑기 노동에서 해방되는 동시에, 가을철 성체가 된 오리를 식재료나 수익원으로 활용할 수 있는 경제적 이점까지 거둘 수 있다는 거다.문당리에는 마을이 2개 있다. 동곡마을과 문산마을이다. 동곡마을은 산골이라 살고 있는 사람이 많지 않지만 문산마을은 주민들도 많이 살고 축제 등 행사도 많다.문산마을의 첫인상은 '오리 마을' 그 자체였다. 마을에 들어가자마자 오리 모양의 조형물이 여럿 보였기 때문이다. 우리가 먼저 찾아간 곳은 환경농업 교육관 맞은편에 있는 카페였다. 그곳에서 우연히 문산마을 이장인 이선재씨를 만나, 문산 마을의 자랑 거리인 친환경 논 밭에 대해 이야기했다.이 이장은 볏짚의 탄소 배출을 예로 들며 "환경부와 농림부가 정책이 제각각이다. 환경부는 볏짚이 탄소를 배출해 지구온난화를 촉진한다며 빼내라고 하는데, 농림부는 볏짚을 논에서 환원시켜서 벼가 땅에서 썩어서 다음 세대를 위해서 살리는 역할들을 해야 된다며 볏짚을 논에다 넣으라고 한다. 볏짚을 사용하는 것이 '순환농법'의 가장 기초적인 것인데, 서로 정책이 안 맞다 보니까 농민 입장에서는 혼란스럽다"며 "마을이나 지역별로 규제를 다르게 적용하면 좋겠다"고 전했다.볏짚에 관해 마을의 자체적인 연구도 병행한다고 했다.카페 옆에는 문당의 여성농업인들이 마을에서 생산한 유기농 쌀로 빵과 다과를 만드는 마을 기업인 '초록이 둥지'가 있었다. 문당리 주민들은 "여성이 웃어야 마을이 행복하다"라는 표어를 내걸고 직접 만든 유기농 쌀 과자를 카페에서 팔고 있다.또 문산마을에는 홍성 환경 농업 교육관이 자리 잡고 있다. 교육관에서는 여러 마을 행사와 농촌체험을 진행하며 유기농업과 전통 문화를 결합한 차별화된 문화 콘텐츠를 진행한다. 그 덕분에 방문객들로부터 큰 호응을 얻어 문화체육관광부와 지역문화진흥원에서 주관하는 '로컬100'에 2회 연속으로 문당환경농업마을이 지정되기도 했다.아래는 이선재 이장 인터뷰 전문."지금은 홍동면에서 오리농법을 거의 사용하지 않고 있다. 환경부에서 AI 조류 독감 때문에 오리 사육을 못하게 해서 어쩔 수 없이 못 하게 됐다. 그래도 문당리와 금평리에서는 나를 포함해서 10농가 정도가 지금도 오리농법을 하고 있다. 많은 면적에서는 하지 못하고 약 1만 평 내외로 하고 있다.""일부 농가에서 오리농법을 사용하는 건 명맥을 이어가기 위한 측면도 있지만, 오리농법이 농사에 많은 도움이 되기 때문이다. 먼저 병해충 방제 효과와 잡초 제거 효과가 좋다. 유기농에서는 제초 작업이 가장 힘든 작업이다. 허리를 구부려면서 손으로 일일이 잡초를 뽑아야 하기 때문이다. 그런데 오리와 함께 농사를 지으면 오리가 탁수 현상(물이 탁하게 변하는 현상)을 일으켜 잡초 억제 효과가 나타난다. 우렁이는 억센 풀을 먹지 못하지만, 오리는 먹을 수 있다. 그래서 우렁이 농법과 오리 농법을 동시에 하는 사람도 있다. 오리농법을 하면 추가 비료가 필요하지 않기도 하다. 오리가 논 속에서 배변 활동을 하면 배변물이 거름이 되기 때문이다. 통풍 효과도 좋다. 덕분에 벼가 튼튼하고 건강하게 큰다.""지금은 조류 독감 때문에 오리 농법을 하기 힘들고, 우렁이 농법도 우렁이가 생태교란종이라서 하기 어렵다. 그래서 메기농법과 미꾸라지농법을 만들었다. 아직은 시험재배 단계이지만, 더 확대되면 판매도 가능할 거다. 벼를 키워서 판매하는 동시에 미꾸라지와 메기도 판매할 수 있기 때문에 경제적 이익도 상당할 것이다. 미꾸라지와 메기는 보양식으로 만들어도 좋으니까 인근 식당에서 조리해서 손님들에게 대접할 수도 있겠다.""문산마을은 미래지향적인 유기농업을 이끄는 역할을 하고 있다. 홍동면에 있는 다양한 교육 시설, 프로그램 등을 통해서 유기농업을 더 발전시킬 인재를 양성할 것이다. 우리나라 마을 농업이 나아가야 할 길은 변화하는 생태 환경에 걸맞는 새로운 기술을 끊임없이 창출하고 이를 뒷받침할 인재를 양성하는 데 있지 않을까. 조류 독감이나 생태계 변화로 기존의 오리·우렁이 농법이 한계에 부딪히자 메기와 미꾸라지 농법이라는 새로운 대안을 만들어낸 문산마을의 사례처럼, 환경을 보호하면서도 현장에서 작동하는 농법을 직접 개발하고 도입해야 한다. 동시에 이러한 유기농업의 기술과 가치를 계승할 전문 인력을 꾸준히 키워내는 마을 공동체 중심의 교육 시스템 구축이 병행되어야 한다."