김석구, 광주시장 예비후보 등록... "이재명표 실용 행정·현장 행정 결합 숙원 해결"

더불어민주당 김석구 전략기획 특보가 제9회 전국동시지방선거 광주시장 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.

"이 대통령과 경기도 민선7기 멤버로 호흡을 맞추면서 바로 옆에서 보고 체득한 이재명표 실용행정을 광주시에 적용하겠다."

더불어민주당 김석구 전략기획 특보가 제9회 전국동시지방선거 광주시장 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.김 예비후보는 20일 광주시 선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마치고, 첫 슬로건인 '이재명 시대 / 새로운 시장 / 구석구석 김석구'를 공개했다. 그는 오는 6월 3일 치러질 지방선거에서 광주시장직에 도전한다.김 예비후보는 지난해 10월 경기평택항만공사 사장에서 물러난 뒤, 12월 '함께 만드는 광주포럼' 출범식과 올해 1월 저서 출판기념 북콘서트를 통해 출마 준비를 이어왔다. 이번 등록을 시작으로 출마선언 기자회견과 선거사무소 개소 등 공식 선거 행보에 나설 예정이다.김 예비후보는 "현재 광주시는 난제들이 수년째 방치돼 있다"며 "광주시가 살아남기 위해서는 중앙의 힘을 이끌어 낼 수 있는 새로운 인물이 필요하다"고 강조했다.그는 "이재명의 실용주의 행정과 김석구의 현장중심 행정을 결합시켜 광주시가 떠안은 수도권 규제와 광주시민들의 숙원을 해결하겠다"고 말했다.김석구 예비후보는 현재 민주당 당대표 전략기획 특보와 정책위 부의장을 맡고 있으며, 국회 보좌관·경기도경제과학진흥원 경영혁신처장·경기평택항만공사 사장 등 다양한 공직을 거쳤다. 한국해양대학교 항해학과와 경희대학교 법무대학원 법학석사를 졸업했으며, 현재 경희대 법학전문대학원 박사과정에 재학 중이다.