김지호, 성남시장 향해 "투쟁위원장 아닌 책임 있는 행정 보여야"

6·3 지방선거 성남시장 출마를 공식 선언한 더불어민주당 김지호 대변인이 20일 분당신도시 재건축 관련 정부에 인허가 물량제한 정책폐지를 요구한 신상진 시장을 겨냥에 날을 세웠다.

"성남시장이 아니라 투쟁위원장처럼 행동하고 있다."

6·3 지방선거 성남시장 출마를 공식 선언한 김지호 더불어민주당 대변인이 정부에 분당신도시 재건축 관련 인허가 물량제한 정책폐지를 요구한 신상진 시장을 겨냥에 날을 세웠다.김 예비후보는 20일 자신의 소셜네트워크에 "신상진 시장은 행정을 책임지는 시장이라기보다 확성기를 든 투쟁위원장처럼 행동하고 있다"고 목소리를 높였다.특히 분당 재건축 문제를 언급하며 "1기 신도시 재건축은 국토부·경기도·성남시가 긴밀히 협의해 물량과 속도, 이주 대책, 기반시설 확충을 종합적으로 설계해야 할 국가적 과제"라며 "그럼에도 불구하고 신 시장은 '물량 제한 전면 폐지'라는 정치적 구호만 반복하고 있다"고 비판했다.그는 "주민들이 원하는 것은 강경 발언이 아니라 구체적인 실행 계획"이라고 강조했다. 이어 "이주 대책은 어디까지 준비되어 있나, 전세시장 충격에 대한 대응 방안은 무엇인가, 학교·교통·상하수도 등 기반시설 확충 재원은 확보되어 있나, 국토부와의 협의는 어느 단계까지 진행됐나"라고 반문했다.김 예비후보는 "주민들의 재산권이 달린 중대한 사안을 정치적 퍼포먼스로 소비하는 행정을 분당 주민들이 높이 평가할 수 있겠느냐"며 "성남시장은 투쟁위원장이 아니라 책임지고 결과를 만들어야 하는 자리"라고 강조했다.그러면서 "저 김지호는 확성기 정치가 아니라 협상 정치로, 구호가 아니라 실행 계획으로 분당 재건축을 추진하겠다"며 "이제는 말이 아니라 실행으로 답해야 할 때"라고 밝혔다.앞서 국토부가 최근 1기 신도시 정비사업 구역 지정 상한을 기존 2만6400가구에서 6만9600가구로 약 2.7배 확대하면서 고양 일산·부천 중동·안양 평촌·군포 산본 등은 연간 인허가 물량이 2배에서 최대 5배까지 늘어났다. 반면 분당은 '가구 증가 없음'으로 연간 인허가 물량이 완전 동결된 상태다.이에 신상진 성남시장은 지난 19일 국민의힘 안철수(성남갑), 김은혜(분당을) 의원과 함께 국회 소통관 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국토교통부 정책을 강하게 비판했다. 신 시장은 "같은 1기 신도시임에도 분당만 유독 인허가 물량이 동결된 것은 명백한 형평성 훼손"이라며 "분당 주민들의 재건축 기대와 권리를 정부가 외면하고 있다"고 주장했다.