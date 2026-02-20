"자본 특혜·노동 배제·공공성 파괴... 졸속 행정통합 중단하라"

큰사진보기 ▲민주노총대전지역본부는 20일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "정부와 정치권은 졸속적 대전충남통합 추진을 즉각 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 노동계가 정부와 정치권이 속도전을 벌이고 있는 대전·충남 행정통합 특별법안 내용이 자본에는 온갖 특혜를 주면서도 노동환경은 악화시키는 '기업특혜법'·'규제완화법'이라며 반발하고 나섰다. 이들은 정부와 거대 양당이 충분한 숙의 과정 없이 통합을 밀어붙이고 있다며 졸속적인 행정통합을 중단하라고 촉구했다.민주노총대전지역본부(본부장 김율현)는 20일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "노동자와 시민을 배제한 채 졸속으로 진행되는 반민주적 행정통합 논의를 즉각 중단하라"고 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 '충남·대전통합특별법'을 노동자와 시민을 배제하는 '민주주의 파괴법', 기업활동의 자유만 보장하는 '자본특혜법', 노동권을 후퇴시키는 '노동 배제법', 교육·의료·환경의 공공성을 훼손하는 '공공성 파괴법'이라고 규정했다.그러면서 "정부와 거대 양당은 대전·충남 행정통합을 추진하며 주민을 철저히 배제한 채, 각 정당의 정치적 이해득실과 대통령의 의지에만 몰두하고 있다"며 "수도권 1극 체제를 극복하겠다면서도 정작 통합 과정은 주민의 의사보다 행정부와 정당의 권력이 우선시되고 있다"고 비판했다.이어 "이러한 상황에서 탄생할 통합특별시는 주민 참여에 기반한 민주주의를 기대하기 어렵고, 도리어 통합특별시장에게 견제 없는 과도한 권한만을 몰아주게 될 것"이라고 주장했다.이들은 또 특별법이 "첨단산업 육성이라는 명분으로 각종 규제 권한을 통합시장에게 위임함으로써, 주민과 노동자의 안전을 지키기 위한 최소한의 사회적 규제마저 무력화할 우려가 크다"고 했다. 특히 '국제물류특구' 지정 시 '경제자유구역'에 준하는 특례를 부여하는 조항 등을 들어 규제완화를 보장하는 명백한 '자본특혜'라고 지적했다.노동 분야에서 민주노총 대전본부가 문제 삼은 대목은 '예외'와 '면제' 확대다. 이들은 외국인 투자기업에 대한 고령 노동자 의무 고용 미적용, 경제자유구역 관련 법 적용 시 파견법 적용 예외 확대, 유급휴일의 무급화 등으로 이어질 경우 노동권 전반이 심각하게 약화될 것이라고 경고했다.아울러 이들은 "공공성 훼손 문제도 심각하다"고 주장했다. 교육 분야에서는 권한 이양을 통해 '특권 학교'를 양산하고, 지역 간 경쟁을 유발할 것이며, 이는 필연적으로 교육 불평등을 심화시킬 것이라는 것.또한 의료 분야도 '국제물류특구' 지정 등으로 영리병원 설치 요건 완화와 부대사업 확대로 병원의 영리화 가능성을 높이고 있으며, 환경 분야도 환경영향평가 권한 이양으로 대규모 개발사업과 토건 중심의 난개발이 재현될 것이 자명하다고 주장했다.이들은 끝으로 "주민 의견 수렴 없는 졸속 행정통합은 실패할 수밖에 없다"고 강조한 뒤 "노동자와 주민의 삶을 볼모로 자본에 특혜를 몰아주는 통합 논의는 즉각 중단되어야 한다"고 촉구했다.이날 규탄 발언에 나선 김율현 민주노총 대전본부장은 "행정통합특별법은 단순한 행정구역 개편이 아니라 노동·교육·의료·환경 등 기본권을 침해하는 내용이 다수 포함된 법"이라며 "산업특구 지정과 규제완화 특례가 헌법이 보장한 기본권을 침해하고 의료민영화와 특권교육의 문을 열어놓는 독소조항으로 작동할 수 있다"고 주장했다.특히 그는 "노동법령 면제 권한이나 근로감독 사무 권한을 지방정부로 이양하게 되면 노동 행정의 전문성과 통일성은 약화되고 자본유치 논리에 노동기본권이 희생되는 결과를 초래할 것"이라면서 "졸속 추진을 중단하고, 노동권 보장과 공공성 강화, 노동자 시민의 참여가 보장된 행정통합 기본 방향으로 전면 수정해야 한다"고 촉구했다.신은 전교조 대전지부장은 "충남대전통합특별법은 교육자치를 말살하고 특권교육을 심화시키는 악법"이라면서 수정안에 소규모학교 지원·공립대안학교 특례 추가, 개방형 교육장 임용 삭제 등 변화가 있었지만, 영재학교·외국교육기관·과학고 설립 권한이 남아 있는 한 '선언적 관리 조항'만으로 교육 불평등의 구조적 확대를 막기 어렵고, 초중고 통합학교에서의 교원 교차지도 등은 교육 전문성과 공교육의 질을 흔들 수 있다고 우려했다.그러면서 "교육과 경제는 같은 원리로 작동하지 않는다. 효율성을 우선하다 보면 교육의 질은 떨어지기 마련"이라면서 "교육은 지역발전을 위한 수단이 아니라, 모든 학생의 균등한 성장과 존엄을 보장하기 위한 공공의 책무다"라고 강조했다.이날 기자회견 참석자들은 "노동자와 시민을 배제하는 논의를 중단하라", "기업활동의 자유만 보장하는 자본특혜법을 반대한다", "교육·의료·환경의 공공성을 훼손하는 공공성 파괴법을 반대한다"는 등의 구호를 외쳤다.