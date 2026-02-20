'낙동강 취수원 다변화' 놓고 부산·경남 한자리에

큰사진보기 ▲부산 경남의 식수원인 낙동강. ⓒ 마창진환경연합 관련사진보기

지역의 난제 중 하나인 낙동강 취수원 다변화 사업을 놓고 부산시와 경남도가 한자리에 모인다. 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사가 조정자 역할을 강조했는데, 주민 반대 속에 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.20일 부산시와 경남도에 따르면, 이날 오후 경남도청 도정회의실에서 취수원다변화사업 관련 관계기관 간담회가 열린다. 경남 밀양·의령·함안·창녕을 지역구으로 둔 국민의힘 박상웅 국회의원이 제안하면서 마련된 회의로 두 광역단체장과 의령·창녕 군수, 기후에너지환경부 관계자, 주민 대표 등이 참석한다.핵심은 2021년 발표한 '낙동강통합물관리방안' 이후 멈춰 서 있는 취수원 다변화 사업의 진전 여부다. 당시 낙동강유역물관리위원회가 '안전한 먹는 물을 위한 수질개선과 취수원 다변화 방안'을 의결하자 정부는 일 취수량 기준 창녕 47만t 등 복류수와 강변여과수를 기반으로 하루 90만t을 부산, 경남 동부권에 나눠 공급하기로 했다.복류수는 강바닥 모래·자갈층 아래에 흐르는 물을, 강변여과수는 강변에서 일정 정도 떨어진 지점에 따로 관정을 설치해 여과된 물을 각각 간접 취수하는 방식이다. 본류의 수질 오염을 피해 그나마 더 깨끗한 원수를 확보하려는 방법으로 평가받는다.하지만 어렵게 발을 뗀 이러한 구상은 농업용수 부족, 지하수 고갈을 우려하는 주민의 반대, 지역 간 이견 등으로 난항을 겪었다. 취수량 축소 등 피해 최소화 제안도 나왔지만, 소통과 신뢰 부족이 발목을 잡으면서 별다른 개선을 이루지 못했다.이런 상황에서 당사자와 관계기관이 모두 모이는 간담회가 마련된 건 의미가 크다. 이 자리에서 주민은 예상되는 피해를 다시 짚고, 이를 확인한 환경부와 지자체는 해결 방법을 찾을 것으로 보인다. 부산시와 경남도는 "대안을 포함한 주민 의견을 사업계획에 적극적으로 반영할 예정"이라고 밝혔다.두 시도지사도 나란히 해결 의지를 나타냈다. 박완수 경남도지사는 "안정적인 물 공급이라는 공익적 가치와 함께 사업추진의 전제조건인 주민 수용성 확보가 무엇보다 중요하다"라며 구체적 피해 대책 마련, 보상방안 수립을 강조했다. 박형준 부산시장 역시 "이날 간담회가 상호 신뢰를 바탕으로 실질적인 해법을 모색하는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.