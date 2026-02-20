이 대통령 핵심 측근 김병욱, 성남시장 선거 본격 행보 나서

큰사진보기 ▲김병욱(60) 전 청와대 정무비서관이 20일 성남시장 예비후보로 등록 ⓒ 김병욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김병욱(60) 전 청와대 정무비서관 ⓒ 김병욱 관련사진보기

이재명 대통령 핵심 측근으로 알려진 김병욱(60) 전 청와대 정무비서관이 20일 성남시장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거 행보에 나섰다.김 예비후보는 등록 직후 '초심의 간절함으로 성남 발전을 위해 헌신하겠다'는 내용이 담긴 입장문을 발표했다. 입장문에서 "처음 국회의원이 되어 시민의 일꾼이 되겠다고 다짐했던 그 간절함을 다시 가슴에 새긴다"며, "더 낮은 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이며 성남의 새로운 도약을 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 출마 포부를 밝혔다.이어 그는 신상진 현 시장이 이끄는 성남 시정을 '정책보다 홍보가 앞선 시정'이라 비판하며 "입으로만 외치는 변화가 아니라 시민이 일상에서 체감하는 확실한 성과로 성남의 가치를 증명하겠다"라는 다짐을 전했다.그러면서 "분당 재건축과 원도심 재개발, 교통 인프라 확충. 돌봄 체계 혁신 등이 성남시의 시급한 과제"라며 "성남에는 결과까지 책임지는 강력한 추진력이 필요하다"라고 자신이 성남시장 적임자임을 강조했다.김 예비후보는 국회의원(성남 분당을)을 두 번 역임한 정치인이다. 지난 2020년 제21대 국회 전반기 정무위원회 법안 심사제1소위원장으로 활동했고, 2028년에는 제20대 국회 후반기 정무위원회 위원으로 활동했다.성남시는, 이재명 대통령의 정치적 고향이라는 점에서 상징성이 높은 지역이다. 이 대통령은 성남시장에 이어 경기도지사와 국회의원을 거쳐 대통령에 당선했다. 따라서 이 대통령 핵심 측근으로 알려진 김병욱 성남시장 예비후보 선거행보에 많은 관심이 쏠릴 것으로 전망된다.