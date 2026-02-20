김병욱, 성남시장 예비후보 등록... "전시행정 넘어 시민 체감 성과로"

큰사진보기 ▲김병욱 전 청와대 정무비서관이 20일 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 돌입했다. ⓒ 김병욱 캠프 관련사진보기

AD

김병욱 전 청와대 정무비서관이 20일 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.김병욱 전 청와대 정무비서관은 '제9회 전국동시지방선거' 예비후보자 등록 첫날인 이날 오전 성남시 중원구선거관리위원회를 찾아 예비후보자 등록 접수을 마쳤다.김병욱 전 청와대 정무비서관은 "초심의 간절함으로 다시 시민 앞에 섰다"며 "성남의 새로운 도약을 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.김 예비후보는 지난 3년 반의 시정을 두고 "정책의 완성도보다 홍보가 앞선 행정"이라고 비판했다. 거리 현수막과 대외 홍보는 늘었지만, 시민이 일상에서 체감하는 변화는 충분치 않았다는 시각이다.그는 "이제는 보여주기식 사업이 아니라 시민 삶의 질을 실제로 끌어올리는 성과 중심 행정이 필요하다"고 말했다.현 시정의 문제로는 '결정 지연'을 꼽았다. "판단이 늦어질수록 현장의 혼란이 커지고 책임 소재는 흐려진다"며 "결단을 미루는 행정은 결국 시민에게 부담으로 돌아간다"고 지적했다. 이어 "판단이 필요한 순간 뒤로 숨지 않는 시장이 되겠다"고 강조했다.김 예비후보는 시급한 현안으로 ▲ 분당 재건축 ▲ 원도심 재개발 ▲ 교통 인프라 확충 ▲ 돌봄 체계 혁신을 제시했다. 특히 분당 재건축과 원도심 재개발에 대해 "속도와 절차의 균형을 맞추되, 결과까지 책임지는 추진력이 필요하다"고 밝혔다. 교통과 돌봄 분야 역시 "정책 발표에 그치지 않고 시민 체감도를 기준으로 평가받겠다"고 덧붙였다.그러면서 "입으로 외치는 변화가 아니라 시민이 일상에서 확인하는 변화로 검증받겠다"며 "국정 경험과 입법 전문성을 바탕으로 성남의 가치를 높이겠다"고 말했다.김병욱 전 정무비서관은 한양대학교 법과대학에서 법학 학사, 고려대학교 경영대학원에서 경영학 석사 학위를 받았다. 그는 성남분당을 지역구에서 제20대와 제21대 국회의원을 지냈다. 더불어민주당 정책위원회 수석부의장과 제21대 국회 정무위원회 간사, 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 기획위원을 역임했다.이번 등록을 기점으로 김 예비후보는 정책 간담회와 현장 행보를 병행하며 세부 공약을 순차 발표할 계획이다.