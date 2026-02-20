신임 장교 588명 향한 대통령의 당부 "군의 과오 반성, '국민의 군대'로 거듭나야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사에 앞서 박수를 치고 있다. 2026.2.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 사관생도들이 국가수호 결의를 외치고 있다. 2026.2.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 임관 장교들에게 계급장을 달아주고 있다. 2026.2.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 20일 충남 계룡대에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 "군의 지난 과오를 철저히 반성하고 절연하여 오로지 주권자인 국민만 바라보는 '국민의 군대'로 거듭나자"고 했다.올해 임관하는 588명의 신임 장교들을 향한 군 통수권자의 당부다. 무엇보다 내란 우두머리 혐의로 기소된 전직 대통령 윤석열씨가 1심에서 무기징역을 선고받고 12.3 계엄을 모의·지휘한 혐의로 김용현 전 국방장관이 징역 30년을 선고받은 다음 날 나온 대통령의 메시지이기도 하다.이 대통령은 이날 축사에서 "대한민국 국방을 책임지겠다는 뜨거운 열정을 가슴에 품고 고된 교육과정을 훌륭하게 마친 여러분 모두에게 격려의 박수를 보낸다"면서 이를 당부했다.이 대통령은 "우리 헌법은 '대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다'고 명시하고 있다"며 "그러므로 국가란 곧 국민이고, 국민에 충성을 다하는 것이 국가에 충성을 다하는 길"이라고 짚었다.그러면서 "여러분은 임관한 이 순간부터 오직 국민을 위해 군이 존재한다는 사실을 항상 명심해야 한다"라며 "어떠한 상황에서도 주권자인 국민만을 바라보고 '국민의 군대'를 이끌어가는 '국민의 충직한 리더'로 성장해 나가길 바란다"고 당부했다.또한 "불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고 본연의 임무와 역할에 충시한 '대한 국군'을 만들어 가자"라며 "우리 정부는 대한민국 국군을 헌법적 가치와 국민을 수호하는 국민의 군대로 재건하기 위해 민주적, 제도적 기반을 더욱 단단히 강화해 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "자주국방은 불가능하다는 낡은 인식과 태도를 구시대의 박물관으로 보내버리자"고도 했다. "스스로를 지켜낼 수 있는 충분한 힘이 있음에도 불구하고, 일각에서는 여전히 자주국방이 불가능하다는 의존적 사고에 사로잡혀 있다"며 이를 주문했다.이에 대해 이 대통령은 "지금의 대한민국은 역사상 그 어느 때보다도 강력한 국방력을 보유하고 있다"고 강조했다.구체적으론 "굳건한 한미동맹의 기반 위에 핵 추진 잠수함 건조를 추진하고 있으며 국방비만 북한 GDP의 1.4배에 달하는 세계 5위권의 군사력 강국이자 세계 경제력 10위권의 경제 강국"이라며 "여기에 더해 K-방산의 우수성을 세계적으로 인정받고 있다"고 했다.이어 "대한민국의 평화와 번영은 남이 대신 만들어주는 것이 아니라 우리 스스로 만들어내는 것"이라며 "우리 스스로 힘을 키워 스스로를 지켜내겠다는 주체적 의식을 확고히 할 때 '자강(自强)'의 노력도 더 큰 성과로 이어지게 된다"고 짚었다.'전시작전통제권 회복'도 자주국방을 위한 과제로 밝혔다. 이 대통령은 "우리 국방력에 대한 높은 자부심을 바탕으로 전시작전통제권을 회복하고 막강한 군사력을 바탕으로 대한민국이 한미연합방위태세를 주도해 나갈 때 진정한 자주국방의 시대가 열릴 것"이라고 했다."우리 국군을 반드시 승리하는 '스마트 정예 강군'으로 만들어가자"고도 당부했다.이 대통령은 "'보이지 않는 전쟁', '사람 없는 전쟁터'는 먼 미래의 이야기가 아니라 눈앞에 펼쳐진 현실"이라며 "인공지능과 유·무인 복합체계가 고도화된 미래전에 능동적으로 대비하지 못한다면 자주국방의 미래는 없다"고 지적했다.그러면서 "신임 장교 여러분이 미래전을 대비한 '스마트 정예 강군'의 진정한 주역으로 성장할 수 있도록 정부는 첨단 무기체계 도입을 비롯한 전폭적인 투자를 아끼지 않겠다"며 "여러분도 타성과 관성에서 벗어나 미래전에 대비한 새로운 전략과 작전 개발에 주도적으로 임해주길 바란다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 2017년 이후 9년 만에 개최한 육·해·공군 사관학교 통합임관식의 의미를 짚으면서 육·해·공군 사관학교 통합 방침도 함께 밝혔다.이와 관련 이 대통령은 "육·해·공군, 해병대라는 각자의 영역을 넘어 '하나의 군'이 될 때 영토와 국민 수호라는 '하나의 목표'를 향해 나아갈 수 있다"며 "급변하는 현대 안보 환경을 고려한다면 땅과 바다와 하늘 모든 영역에서의 긴밀한 협력과 통합된 작전 수행 능력은 필수"라고 했다.이어 "오늘의 통합임관식은 군종 간의 벽을 허물어 '합동성'을 강화하고 대한민국 국군의 미래 변화를 모색하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로는 육·해·공군사관학교를 통합하여 미래 전장을 주도할 국방 인재를 더욱 체계적으로 양성하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 마지막으로 "결코 쉽지 않겠지만 참으로 명예로운 길"을 걸어 갈 신임장교들을 확실히 뒷받침하겠다고 다짐했다.이 대통령은 "안중근 의사께서는 '위국헌신 군인본분'이라는 말을 남겼다"라며 "나라의 평화와 번영을 지키기 위한 여러분의 헌신과 희생이 명예와 자부심으로 찬란하게 빛날 수 있도록 국군 통수권자로서 든든히 뒷받침하겠다"고 밝혔다.아울러 "다시 한 번 대한민국 평화를 지키는 주역이 될 신임 장교 여러분의 임관을 축하하며 여러분의 앞날에 무한한 영광과 행복이 늘 함께하길 기원한다"고 덧붙였다.