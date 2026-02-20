대구가 기억해야 할 또 하나의 이름

큰사진보기 ▲장생탄광 피아(환기구), 뒤쪽 피아에서 사고가 발생했다. ⓒ 김지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추도식에 참석한 장생탄광 희생자 귀향추진단 회원들이 헌화한 뒤 묵념하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 희생자 유해를 찾기 위해 합동 수중조사에 참여했던 대만의 한 잠수사가 작업 중 의식불명에 빠진 가운데 우에다 케이시 장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는모임 사무국장이 7일 잠수사 병원 이송 관련 브리핑을 진행중이다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위 글을 쓴 최봉태 변호사는 '장생탄광희생자귀향추진단' 대표를 맡고 있으며 대한변호사협회 인권위원회 일제피해자인권 소위원회에서 일본군위안부 할머니들을 위한 활동 등을 해오고 있습니다.

내일(21일)은 국채보상운동 기념일이자 대구시민의 날이다. 1907년 국채보상운동이 대구에서 시작됐고, 독재에 맞선 시민들이 1960년 2·28 민주운동으로 이어지며 이 도시는 위기의 순간마다 '의(義)'를 선택해 왔다.올해 시민주간을 맞아 대구가 기억해야 할 또 하나의 이름이 있다. 일본 장생탄광(長生炭鑛·조세이탄광) 해저 유골 수습 작업에 참여하다 사고로 숨진 대만 잠수사 고(故) 서 위(徐 巍) 씨다. 서씨는 지난 7일 장생탄광에서 일제강점기 수몰사고 희생자 유골을 수습하는 작업을 돕다 불의의 사고로 목숨을 잃었다.장생탄광은 1942년 2월 3일 해저 붕괴로 183명이 희생된 비극의 현장이다. 이 가운데 136명이 조선인이었고, 대구 출신만 18명, 대구·경북 출신을 합하면 과반에 이른다. 서씨는 국적을 넘어 이들의 유해를 가족의 품으로 돌려보내기 위한 인도주의적 작업에 자원해 참여했다.그의 선택은 이해관계를 넘어선 연대의 실천이었다. 독재에 맞섰던 2·28 정신이 오늘에 이어진다면, 그것은 바로 이런 용기와 연대의 모습일 것이다. 이제 우리는 이 숭고한 희생 앞에서 '도덕적 부채'를 갚아야 한다.장생탄광 희생자 귀향 추진단은 지난 2월 14일 고령 반룡사에서 사구제 초제를 지낸 데 이어, 오는 3월 28일 대구 관오사에서 막제를 올릴 예정이다. 그러나 의례적 추모에 그쳐서는 안 된다는 지적도 나온다.우선 이미 수습된 유골에 대한 DNA 감정을 신속히 진행해 유족에게 하루라도 빨리 돌려보내야 한다는 요구가 제기된다. 아직 수습되지 못한 유골에 대해서는 한일 양국 정부가 공동조사에 나서야 한다는 목소리도 크다.특히 희생자 중 북한 지역 출신 다섯 명의 존재는 또 다른 과제를 던진다. 남북 관계가 경색된 상황이지만, 정치적 문제와 별개로 인도주의적 유해 확인과 봉환에서 협력의 물꼬를 틀 수 있다면 이는 의미 있는 진전이 될 수 있다. 대구가 통일 선도 도시로서 새로운 역할을 모색할 계기라는 평가도 나온다.대만과의 시민 연대 역시 과제로 거론된다. 대만의 2·28 희생의 아픔과 대구 2·28 정신을 연결하는 교류를 제도화한다면, 이는 동아시아 시민 연대의 새로운 모델이 될 수 있다는 것이다. 실제로 대구공항을 이용하는 외국인 방문객 가운데 대만인의 비중이 높은 점을 감안하면, 이러한 연대는 역사적 공감대를 넘어 지역의 미래와도 맞닿아 있다는 분석이다.대구는 과거 국채를 갚겠다며 신분과 계층을 넘어섰던 도시다. 그렇다면 오늘, 국경을 넘어 정의를 실천하다 숨진 한 잠수사의 희생 앞에서 어떤 책임을 다해야 할지 스스로 물어야 할 때다.2·28 정신은 기념일에 머무는 과거의 기억이 아니라, 지금 이 순간의 선택이어야 한다.