"지귀연 재판부의 황당 감형, 윤석열 사형 피하기 위한 것 아닌가"

윤석열이 '내란 우두머리' 사건 1심 판결에서 무기징역을 선고받은 데 대해 시민사회단체들이 일제히 성명을 내고 1심 선고의 한계를 지적했다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 12.3 비상 계엄 관련해 '내란 우두머리' 혐의로 기소된 윤석열씨에 대해 무기징역을 선고했다. 사법부에 대한 불신으로 인해 일각에서 '공소 기각'이라는 가능성까지도 거론했던 상황이기에 '무기징역' 선고에 환영의 뜻을 밝힌 단체도 있었다. 그러나 고령이고 초범인 점, 공직 생활을 오래한 점 등을 감형 사유로 제시하거나, 1심 선고일까지 재판이 지나치게 지연됐던 점 등을 들어 비판하는 단체가 많았다.시민사회단체들은 "이번 1심 선고가 끝이 아닌 시작"(민교협2.0)이라면서 "이번과 같은 내란이 발생하지 않기 위해 권력구조를 개편하고 시민들이 직접 권력을 행사할 수 있도록 헌법을 바꾸어야 한다"(시민개헌넷)고 주장했다.모든 '내란 우두머리' 공판에 참여해 재판 기록을 남겼던 군인권센터는 1심 선고에 대해 "내란범에 여지를 남긴 판결"이라고 강하게 비판했다. 군인권센터는 "선고된 양형은 인정된 죄책에 비해 실망스럽다. 지귀연 재판부는 오늘 판결요지를 낭독하며, 왜 내란죄가 우리 형법에서 단지 행위만으로도 법정최고형을 선고할 수 있는 중한 범죄에 해당하는지 수차례 강조하면서도, 정작 내란수괴 윤석열에게는 내란 우두머리에게 적용되는 형량 중 낮은 것을 선택하여 선고하였다"라고 했다. 그러면서 "감형사유는 황당하게도 고령인 점, 공직생활을 오래 했으며 공직생활 중 지은 범죄가 없고 초범인 점을 들었다"고 덧붙였다.군인권센터는 "특히 이 형량이 황당한 이유는 12. 3. 내란에 있어 가장 중요한 설계를 담당했던 김용현(전 국방부장관)이 자신의 범죄 행위 자체를 부인한 적 없다는 점에 있다"면서 "특검이 구형한 무기징역에서 달리 인정되지 않는 범죄행위가 있거나, 뚜렷한 감형사유가 존재하는 것이 아니다. 지귀연 재판부 역시 행위과 목적 모두 존재했다고 모두 인정했다. 그럼에도 김용현에게 유기징역으로 감형하여 선고한 것이다"고 비판했다.그러면서 "지귀연 재판부가 이런 결정을 내린 것은 단 하나의 목적뿐이라고 볼 수밖에 없다. 내란중요임무종사 혐의로 기소된 김용현에게 무기징역을 선고하면, 윤석열은 법리상 법정최고형인 사형을 선고받아야 하기 때문이다"며 "윤석열의 법정최고형 선고를 피하기 위해 김용현부터 순차적으로 감형한 것으로 봐야 한다. 이들의 범죄 행위만 두고 본다면 형량을 깎을 만한 사정은 달리 없다"고 밝혔다.민변(민주사회를위한변호사모임)은 12.3 윤석열 내란 사태가 있은 지 443일 만의 판결이 "너무 오랜 시간이 걸렸다"는 데 주목했다. 민변은 "수사, 체포, 기소에 이르는 지난한 과정은 차치하더라도, 국민 모두가 지켜본 명백한 내란 범죄에 대해 제1심 판결이 나오기까지 너무나 오랜 시간이 걸렸다. 심지어 구속이 취소되어 내란우두머리가 거리를 활보하는 참담한 일도, 아무런 정당한 이유 없이 재판에 무려 16차례 불출석한 일도 있었다"라고 공판의 지연 과정을 비판했다. 그러면서도 "그 많은 혼란에도 불구하고, 피고인 윤석열이 내세운 주장들은 허울에 불과하고 그 실질은 폭력적인 수단을 동원해서 헌법기관인 국회를 유린하고 독재를 계획했다는 점이 사법적으로 확인되었다"고 평가했다.민변은 "국가 최고권력자가 민주주의의 근간을 흔들고 시민의 기본권을 짓밟은 반헌법적 내란행위에 대해, 법원은 그 어떤 권력도 시민 위에 군림할 수 없다는 자명한 진리를 다시 한 번 확인했다. 이번 선고는 민주공화국의 가치를 수호하고 지켜낸 국민적 열망이 반영된 결과"라고 했다.참여연대는 아직 내란의 전모가 충분히 규명되지 않은 점에 주목했다. 참여연대는 "내란에 동원된 군·경 인력만 약 5000명에 이르지만, 현재 기소되어 재판을 받고 있는 인원은 약 40여 명에 불과하다. 내란의 원인과 기획, 실행 전 과정의 전모 또한 충분히 규명되지 않았다"면서 "사법적 심판과는 별개로, 내란의 진상을 명확히 규정하고 그 역사적 성격을 밝히며 재발 방지 대책을 마련하기 위한 종합적인 노력이 필요하다"고 밝혔다.또 "여전히 위로부터의 내란을 사전에 막고 통제할 수 있는 장치는 충분히 마련되지 않았다"며, 국회에 "형사 재판과는 별도의 독립적 조사기구를 설치하고 재발 방지 대책을 제도화하기 위한 '내란 종식 특별법' 제정을 서둘러야 한다"고 주문했다.윤석열 무기징역 선고의 양형 이유가 '인권'의 측면에서도 적합하지 않다는 의견도 나왔다. 인권운동네트워크 '바람'은 "시민에게 총구를 겨눈 국가폭력 범죄자에게 그의 생물학적 나이를 운운한 것은 국가폭력에 대한 국제인권기준에도 어긋난다. 엄정한 처벌은 재발 방지의 기본"이라면서 "2021년 2차 세계대전 때 아우슈비츠 강제수용소에서 경비대로 일한 94세의 노인을 법정에 세우고 처벌했던 이유는 국가권력을 가진 자들에 의한 국가폭력과 인권침해가 반복되지 않게 하기 위해서"라고 밝혔다. 그러면서 "민주주의는 일부 정치인의 특권으로 만들어지는 것이 아니라 민의를 모으는 합의와 경합의 과정임에도 이를 총으로 해결하려 했던 것이 윤석열의 비상계엄"이라고 비판했다.한국여성정치네트워크 또한 "인간의 존엄과 생명권을 존중하며 사형제 폐지를 지향하는 입장에서 사형 선고를 주장하지 않는다. 다만 재판부가 양형 사유로 유혈 사태가 발생하지 않았다는 점을 언급한 데 대해서는 비판적 검토가 필요하다고 본다"라면서 "대규모 인명 피해가 발생하지 않은 것은 피고인의 의도나 자제력의 결과라기보다, 시민들의 비폭력적 대응과 현장의 제도적 통제 덕분이었다는 점이 보다 분명히 평가되어야 한다"라고 밝혔다.전교조(전국교직원노동조합)는 "한 국가의 대통령까지 지낸 자가 끝까지 책임을 회피하고 단 한마디의 사과조차 거부한 상황에서 최고 수위를 빗겨 간 선고가 내려졌다. 이는 지금의 역사적 현장을 똑똑히 지켜보고 있는 우리 학생들에게 참담하고 비교육적인 선례를 남기는 일"이라며 "대한민국 교육계의 이른바 최고 엘리트 코스를 밟은 인물이 권력욕에 눈이 멀어 국민을 참혹한 고통에 빠뜨린 현실은 우리 공교육에 묵직한 질문을 던진다"고 전했다.1심 선고 이후 앞으로 한국 사회에 남은 과제를 제시한 단체도 있었다. 시민개헌넷(시민주도 헌법개정 전국네트워크)은 '개헌'을 요구했다. 시민개헌넷은 "내란가담자들에게 내려진 관대한 양형과 석연찮은 일부 무죄판결 등 시민들의 눈높이에 맞지 않은 이번 판결은 권력자의 권한남용을 원천적으로 차단하지 못하는 현행 헌법이 가지고 있는 한계를 다시 한 번 돌아보게 한다"고 밝혔다. 그러면서 "12.3.내란은 대통령이 자신에게 부여된 계엄권과 국군통수권 등을 남용하여 발생한 사태로, 근본적 배경에는 '제왕적 대통령'에게 권한을 집중한 87년 체제의 한계가 있다. 그렇기에 먼 미래 또 다시 이번과 같은 내란이 발생하지 않기 위해 권력구조를 개편하고 시민들이 직접 권력을 행사할 수 있도록 헌법을 바꾸어야 한다"고 보았다.민교협2.0(민주평등사회를 위한 전국 교수연구자협의회)은 '사법개혁'을 요구했다. 민교협2.0은 "이번 판결이 내란 사태의 종식이 아니라 시작임을 다시 한 번 강조하고자 한다"면서 "우리는 오늘날 사법 불신의 원인이 국민의 상식과 정의에 동떨어진 판단들이 누적된 결과임을 강조해 왔다. 이번 판결은 민주 공화국의 사법 절차를 헌법과 법률에 대한 판단을 독점한 재판관들의 "양심"에만 맡겨 두어서는 안 됨을 확인해 주었다"라고 밝혔다. 이어 "조희대 대법원장을 위시한 사법 카르텔이 여전히 건재한 상황에서, 내란 종식과 사법 개혁이 결코 다른 것이 아님을 증명해 주고 있다"고 했다.민주노총 또한 "오늘의 무기징역 선고는 끝이 아니라 시작"이라면서 "내란을 기획·동조·비호한 세력에 대한 철저한 수사와 책임 추궁이 뒤따라야 한다. 내란을 옹호하고 민주주의를 부정하는 정치적 선동 또한 단호히 단죄되어야 한다"라고 밝혔다. 이어 "내란 척결은 단순한 형벌의 문제가 아니다. 다시는 헌정질서를 파괴하는 권력이 등장하지 않도록 사회적·제도적 개혁으로 이어져야 한다"며 "노동권을 억압하고 시민의 정치적 권리를 제한했던 반민주적 통치 구조를 해체하는 것이 진정한 청산"이라고 강조했다.