29세 청년, 서산시의원에 도전하는 이유는?

▲송치윤 전 위원장, 환경·관광·청년 살리는 3대 비전 제시 더불어민주당 송치윤 전 충남도당 대학생위원장이 20일 6.3 지방선거 서산시 대산읍·지곡면 시의원(가선거구) 출마를 공식 선언했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲지지자들과 기념촬영을 하고 있는 송치윤 전 위원장. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

더불어민주당 송치윤 전 충남도당 대학생위원장이 20일 6.3 지방선거 서산시 대산읍·지곡면 시의원(가선거구) 출마를 공식 선언했다.서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 연 송치윤 전 위원장은 "청춘이 머무는 대산, 청춘이 꿈꾸는 지곡을 만들겠다"며 젊은 정치를 강조했다.자신을 '노동자와 소상공인의 아들'이자 대산과 지곡이 낳고 키운 지역 일꾼으로 소개한 송 전 위원장은 2018년 지방선거부터 2020년, 2024년 총선, 2025년 대선에서 민주당 지역위원회 실무를 총괄했다."선거철에만 반짝 나타나는 뜨내기가 아니라 현장의 가장 낮은 곳에서부터 실력을 증명해 온 준비된 일꾼"이라며 자신감을 내비친 송 전 위원장은 대산과 지곡의 도약을 위한 핵심 공약으로 '환경·관광·청년' 3대 비전을 제시했다.세부내용은 ▲ 환경분야-주민의 '숨 쉴 권리'와 생존권 최우선 보장 ▲ 관광분야-낭만이 흐르는 '체류형 힐링 관광지' 대개조 ▲ 청년 및 민생분야- 일하고 사랑하며 머무는 '정주 도시' 완성 등이다.실천 계획으로는 ▲ 산단 직접 영향권 전 가구 '스마트 방음·방진 창호 및 공기정화 시스템' 전폭 지원 ▲ '환경피해 구제 공공 법률지원센터' 설립 ▲ '지곡 산폐장 주민 주도형 감시 기구' 법제화 ▲ 해안선을 따라 바다를 조망하는 '오션뷰 캠핑장' 조성 ▲ 가로림만 생태체험학습관 연계 가족 체류형 거점화 ▲ '청춘 아지트' 및 사계절 문화의 거리 조성 ▲ '명품 방과후학교' 전면 도입 등을 제시했다.송치윤 전 위원장은 "정치는 결코 혼자 하는 것이 아님을 알기에, 오늘부터 다시 운동화 끈을 고쳐 매고 대산과 지곡 현장 곳곳을 누비며 주민의 귀한 의견을 하나도 빠짐없이 듣겠다"며 압도적인 지지를 호소했다.올해 29세로 역대 서산시 지방선거 출마자 중 최연소로 알려진 송 전 위원장은 출마선언 후 예비후보등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.