AI 시대의 교육 노마드

새벽까지 세 시간 동안 다큐멘터리에서 눈을 뗄 수 없었다. 인류의 기원과 이동을 다룬 13부작 시리즈였다. 700만 년 전 아프리카를 출발한 인류의 여정은 상상을 초월했다. 그들은 끊임없이 걸었다. 해안선을 따라 산맥을 넘고 강을 건너며 때로는 거대한 빙벽 앞에서 수만 년을 기다리기도 했다. 그리고 마침내 얼음이 녹으면 다시 길을 떠나 아메리카 대륙 끝까지 오세아니아의 육지가 닿는 곳까지 발걸음을 옮겼다.놀라운 점은 가는 곳마다 먼저 도착해 살고 있던 이들이 있었다는 사실이다. 네안데르탈인, 데니소바인, 호모 에렉투스까지. 하지만 호모 사피엔스는 그들을 만났을 때 먼저 창을 들지 않았다. 대신 주먹도끼와 뼈바늘을 나누고 사냥법을 교환하며 때로는 가족이 되었다. 섞여 살다 먹을 것이 부족해지면 다시 떠나는 이 패턴은 농경이 시작되기 전까지 수십만 년 동안 반복되었다. 이동하고, 만나고, 섞이고, 다시 떠나고.전쟁은 훨씬 나중의 일이었다. 땅에 뿌리를 내리고 곡식을 쌓아두며 '내 것'과 '네 것'의 경계를 긋기 시작한 뒤에야 비로소 인류는 서로를 겨누기 시작했다. 지구가 꽉 차고 나서야 벌어진 일이다. 결국 인류를 인류답게 만든 원형은 전쟁이 아니라 이동과 교류, 그리고 협력이었다.다큐를 보며 가장 오래 생각에 잠긴 대목은 바로 이 지점이다. 그리고 이제 우리의 교육 이야기를 하고 싶다.오늘날 학교는 여전히 정착 시대의 유산 위에 서 있다. 한정된 교실, 정해진 순위, 촘촘한 줄 세우기. 땅을 차지하고 울타리를 두르던 시절의 논리가 여전히 교육을 지배한다. 아이들은 협력하는 법을 배우기도 전에 같은 반 친구와 등수를 다투며 좁은 정착지 안에서 서로 싸우는 법부터 익힌다.여기에 AI 시대가 도래하자 여기저기서 '인간성'을 외친다. AI가 못하는 공감과 창의성을 길러야 한다는 목소리가 높다. 맞는 말이지만, 나는 여기서 한 발 더 나아가고 싶다. 인간성만을 강조하는 교육은 반쪽짜리다.생각해보면 도구를 만들고 기술을 발전시킨 것 또한 인류의 본성이다. 호모 사피엔스가 수십만 년을 이동할 수 있었던 건 두 발로 걸었기 때문만은 아니다. 돌을 깨서 도구를 만들고, 불을 다스려 추위를 이겼으며 배를 만들어 바다를 건넜기에 가능했다. 기술은 인류에게 낯선 침입자가 아니라 처음부터 함께해 온 동반자였다.AI를 두려워하며 인간성으로만 도피하려는 태도는 불이 무서우니 동굴 밖으로 나가지 말자는 것과 다를 바 없다. 불을 두려워한 종은 살아남지 못했다. 오직 불을 다스린 종만이 빙하기를 넘겼다. 지금 아이들에게 AI는 바로 그 시대의 '불'이다.여기서 문명과 문화의 차이를 짚어보고 싶다. 문명이 도구와 기술의 축적이라면 문화는 그 도구를 사용하는 사람들 사이의 관계와 의미의 축적이다. 인류는 문명만으로 혹은 문화만으로 살아남은 적이 없다. 돌도끼라는 문명과 '함께 사냥한다'는 협력의 문화가 동시에 작동했기에 지금의 우리가 있다.교육도 마찬가지다. AI라는 문명의 도구를 능숙하게 다루면서 동시에 타자와 만나고 섞이며 협력하는 문화의 지혜를 가르쳐야 한다. 둘 중 하나만 선택하는 것은 한쪽 다리로 걷겠다는 것과 같다.수십만 년간 인류가 반복한 생존 공식 속에 교육의 미래가 있다. 낯선 곳으로 이동하고 먼저 와 있던 이들에게 배우며 지혜를 섞어 새로운 것을 만들고 다시 더 넓은 세상으로 나아가는 것. 교실의 벽을 넘어 디지털 세계로, 다른 나라 아이들과 프로젝트를 수행하며 AI와 대화해 생각을 넓히는 것. 이것이 바로 우리 시대가 회복해야 할 '이동과 교류'의 교육이다.