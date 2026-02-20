서삼석, 민주당 최고위원 사퇴... "지방선거 승리 매진"

큰사진보기 ▲질의하는 더불어민주당 서삼석 의원.(자료사진) ⓒ 서삼석 의원실 제공 관련사진보기

AD

서삼석 더불어민주당 최고위원이 20일 최고위원직 사퇴 의사를 밝혔다. 전남(영암·무안·신안군)을 지역구로 둔 3선의 서 의원이 지난해 8월 지명직 최고위원으로 임명된 지 약 6개월 만이다.서 최고위원은 이날 보도자료를 내고 "2월 2일 당 중앙위원회에서 '당원 1인 1표제' 와 '전략지역 당원 지위 향상을 위한 지명직 최고위원 전략지역 우선 지명' 이 의결된 만큼, 더 강하고 단단한 민주당으로 나아가기 위한 혁신에 힘을 보태고자 한다"고 밝혔다.서 최고위원은 지도부의 일원으로 자신을 지명해준 정청래 당 대표에게 먼저 감사를 표했다. 또한 '특별한 희생에는 특별한 보상으로'로 상징되는 이재명 대통령과 정 대표의 호남에 대한 각별한 애정과 지원에도 고마움을 표시했다.그러면서 "(지도부로 활동하며) 당 대표의 뜻과 당원 여러분의 기대를 충분히 담아내지 못해 송구하다"며 "특히 농어민과 소외계층을 위해 더 두터운 성과를 만들어내지 못해 아쉽다"고 말했다.서 최고위원은 이어 "이재명 정부의 성공과 민주당 전성시대를 향한 여정에 호남발전특별위원장으로서 더욱 충실히 임하고, 지방선거 승리를 위해 매진하겠다"고 밝혔다.한편 서 최고위원의 사의 표명은 지난 9월 전북 출신인 원외 박지원 최고위원에 이어, 올 1월 역시 전북 출신인 이성윤 최고위원이 지도부에 합류한 것이 영향을 준 것으로 해석된다.서 의원의 사퇴로 시·도 행정 통합 등 주요 현안에서 광주·전남의 민심이 당 지도부에 충분히 반영되지 않을 수 있다는 지적도 지역 정치권에선 나온다.