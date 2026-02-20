이 대통령 "기존 다주택 대출 갈아타기 규제, 신규 대출규제와 동일해야"

이재명 대통령이 20일 "신규 다주택에 대한 대출규제 내용 보고, 기존 다주택에 대한 대출 연장 및 대환 현황과 이에 대한 확실한 규제 방안 검토를 내각과 비서실에 지시했다"고 밝혔다.
금융당국이 주거용 임대사업자 대출 만기 연장 여부를 심사할 때 '연간 임대소득 대비 이자 상환비율(RTI)'을 의무적으로 따지게 하는 방안을 검토하고 있다는 보도를 엑스(X·옛 트위터)에 공유하면서다.
이 대통령은 "왜 RTI 규제만 검토하나요?"라고 반문했다. 주거용 임대사업자들이 관행적으로 기존 대출을 연장하거나 갈아타면서 다주택 보유의 혜택을 누리는 데 대한 다양한 규제방안을 검토하겠다는 뜻을 다시 밝힌 것(관련 기사 : "아직도 판단 안 서나?" 물은 이 대통령, 다주택자 대출 혜택 손보나 https://omn.kr/2h1l4
).
이 대통령은 "대출기간 만료 후에 하는 대출연장이나 대환대출(금융기관에서 대출을 받아 이전의 대출금 등을 갚는 것)은 본질적으로 신규 대출과 다르지 않다"며 "그러니 기존 다주택에 대한 대출연장이나 대환(대출)도 신규 다주택 구입에 가하는 대출규제와 동일해야 공평하지 않을까요?"라고 물었다.
이어 "일거에 대출을 완전히 해소하는 것이 충격이 너무 크다면 1년 내 50%, 2년 내 100% 해소처럼 최소한의 기간을 두고 점진적으로 시행할 수도 있다"라며 "신규 다주택에 대한 대출규제 내용 보고, 기존 다주택에 대한 대출 연장 및 대환 현황과 이에 대한 확실한 규제 방안 검토를 내각과 비서실에 지시했다"고 밝혔다.
현재 거론되는 RTI 규제 이상의 방안. 특히 기존 다주택 대출연장 및 대환대출에 대한 규제를 신규 다주택 구입 대출규제와 비교할 때 동등한 수준에 이르도록 마련하겠다는 뜻이다.
이 대통령은 그러면서 "'국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'을 위해, 부동산 불로소득 공화국은 반드시 혁파해야 한다"라며 "대한국민은 합니다! 대한민국은 합니다!"라고 강조했다.