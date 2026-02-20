"윤석열 선고 날, 김형석 독립기념관장도 해임... 농성 중단"

큰사진보기 ▲19일 해임된 김형석 독립기념 관장 ⓒ 반딧불뉴스 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲가운데 이해석 독립지사 후손. 지난 달 19일 이해석씨를 비롯한 독립지사 후손들과 시민사회 단체들이 독립기념관에서 김형석 관장의 해임을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

이재명 대통령이 19일 김형석 독립기념관장에 대한 해임 제청안을 재가하면서 김 관장이 공식 해임됐다. 김형석 퇴진을 촉구하며 지난해 8월 20일부터 독립기념관에서 농성 중이었던 독립지사 후손들의 농성도 종료됐다.독립기념관에서 185일 동안 농성을 벌여온 이해석(이재만 독립지사 후손)씨는 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "19일은 독립기념관 농성이 정확이 6개월이 되던 날이다. 바로 그날 김형석이 해임됐다"라며 "독립기념관 농성도 오늘(20일)자로 중단한다"고 밝혔다.그는 "법적으로나 절차상으로 예견된 것이었다. 이재명 대통령이 신속하게 해임을 재가한 것에 감사한 마음"이라며 "무엇보다도 김형석이 해임된 날인 19일은 윤석열이 무기징역을 선고 받던 날이었다. 이날 김형석이 해임된 것도 의미가 크다"고 말했다.이어 "독립기념관 정상화를 위해 오랜 시간 싸워온 시민들과 모든 동지들, 그리고 독립기념관 임직원 여러분께 깊은 감사의 마음을 전하고 싶다"며 "독립기념관도 하루속히 정상화 되길 바란다"라고 덧붙였다.윤석열 정권에서 임명된 김형석 관장은 이른바 '뉴라이트' 역사관으로 논란을 빚었다. 지난해 8월 독립기념관 광복 80주년 경축식 기념사에서 김 관장은 "광복은 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 주장해 퇴진 압박을 받아 왔다.한편 국가보훈부는 지난해 말 독립기념관에 대한 특별감사를 진행했다. 감사 결과 김형석 관장의 독립기념관 사적 이용과 업무추진비 사적 사용 등 14개의 비위 사실이 적발됐다.이같은 결과를 토대로 독립기념관 이사회는 지난달 19일, 참석 이사 12명 중 10명의 찬성으로 김 관장에 대한 해임 건의안을 의결했다. 이어 권오을 보훈부 장관은 이달 초 대통령에게 김 관장에 대한 해임을 제청했고 이재명 대통령이 이를 재가하면서 해임이 이루어졌다.