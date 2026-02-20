이 대통령, 김형석 독립기념관장 해임 제청안 재가

큰사진보기 ▲지난 1월 19일 김형석 독립기념관장이 긴급 기자회견을 열고 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 이정현 황윤기 기자 = 이재명 대통령은 19일 뉴라이트 역사관으로 논란이 됐던 김형석 독립기념관장에 대한 해임 제청안을 재가했다.앞서 국가보훈부는 지난 3일 김 관장에 대한 청문회를 연 뒤 그 결과를 바탕으로 이날 이 대통령에게 해임을 제청했다.보훈부는 최근 감사에서 드러난 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용 내용 등에 관한 14개 비위 의혹을 해임 사유로 제시한 것으로 알려졌다.앞서 독립기념관 이사회도 이 같은 감사 결과 등을 근거로 김 관장에 대한 해임건의안을 통과시켰다.김 관장 측은 청문회에서 감사가 실체적 사실과 무관하게 자신의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다고 반박한 것으로 전해졌다.보훈부는 김 관장의 해임으로 독립기념관장 직무는 독립기념관 정관에 따라 선임 비상임이사가 대행할 예정이라고 밝혔다.당분간 독립유공자 서장환 지사의 손자인 서태호 대구대학교 교수가 관장직을 대행하며, 독립기념관 임원추천위원회가 구성돼 관장 선임절차를 밟을 예정이다.김 관장은 2024년 윤석열 정부에서 임명된 인사로, 여권은 김 관장이 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라며 사퇴를 촉구해왔다.특히 지난해 8월 15일에는 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식에서 '광복은 연합국의 선물이라는 시각도 있다'고 주장해 논란을 일으켰다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>