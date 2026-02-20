메뉴 건너뛰기

26.02.20 09:50최종 업데이트 26.02.20 09:50

충북시민사회 "윤석열 무기징역에 깊은 실망"

19일 연대회의는 “무기징역을 선고한 것은 불법 비상계엄 선포와 국가 내란 행위에 대한 사법적 책임을 묻는 최소한의 조치로서 평가된다”면서도 “시민사회가 기대했던 법 정신의 최고봉, 즉 권력 남용에 대한 엄중한 단죄라는 관점에서는 깊은 실망을 금할 수 없다”고 밝혔다.
지귀연 재판부가 내란혐의로 기소된 윤석열씨에 대해 무기징역을 선고한 것에 대해 충북지역 시민사회단체로 구성된 '충북시민사회단체연대회'(아래 연대회의)가 실망감을 표시했다.

이들은 "국가의 근본 질서를 위협하고, 민주주의와 시민의 기본 권리를 유린한 중대 범죄에 대해 법원이 명확하고 단호한 메시지를 던지지 못한 점은 우리 사회에 씻기 어려운 상처"라며 "무기징역이 책임을 묻는 한 조치임은 분명하나, 내란죄의 무게를 생각할 때 최고형에 준하는 엄벌이 마땅하다"고 강조했다.

연대회의는 "실망스러운 판결이지만, 무기징역으로 단죄한 이 판결은 정의 실현의 발걸음 중 한 단계에 불과하다"며 "내란 세력이 단죄를 받고 내란이 종식되는 날까지 시민사회는 좌절하지 않고, 앞으로도 권력 감시와 민주주의 수호라는 국민의 책무를 더욱 굳건히 해나갈 것"이라고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

