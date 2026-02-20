민주당 충남대전통합특위, "국민의힘이 통합 흔들어 무산 위기"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전통합 및 충청지역 발전 특위 국회의원들이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 지난 달 30일 발의한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'에 대해 설명하고 있다. ⓒ 민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 조원휘 대전시의회 의장이 '대전·충남행정통합에대한주민투표시행촉구결의안'을 처리하기 위해 9일 제293회 임시회를 소집한 것과 관련, 민주당 소속 김민숙·방진영 의원은 이번 임시회가 소집 절차는 물론, 안건 상정 절차를 위반한 '무효'라며 회의에 불참하면서 회의장 앞에서 피켓시위를 벌였다. 또한 이에 앞서 기자회견을 열고, "대전·충남 행정통합 주민투표 결의안을 처리하기 위한 임시회 소집 과정이 지방자치법이 정한 공고기한을 충족하지 못했고, '긴급' 예외를 적용할 사유도 갖추지 못했다"고 주장했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전광역시의회가 19일 '국회 행정안전위원회에서 의결한 특별법안에 따른 대전·충남 행정구역 통합' 의견청취의 건을 '반대'로 의결하자, 더불어민주당 충남대전통합 및 충청발전특별위원회가 "충남·대전 행정통합을 가로막고 지역발전을 훼방 놓는 국민의힘을 규탄한다"며 강력 반발하고 나섰다.민주당 특위는 이날 발표한 성명에서 "국민의힘의 반대로 국회 행정안전위원회 문턱을 겨우 넘은 충남·대전 행정통합이, 국민의힘 소속 단체장들의 정치공학적 태도 변화와 국민의힘이 절대다수인 대전시의회·충청남도의회의 조직적 발목잡기로 무산 위기에 처했다"고 주장했다.특위는 특히 "대전시의회와 충남도의회가 19일 '원포인트 임시회'를 열어 과거 자신들이 만장일치에 가깝게 채택했던 행정통합 찬성 의견을 스스로 뒤집는 폭거를 저질렀다"며 "주민투표 운운하며 주민의 뜻을 묻겠다던 얼마 전의 말마저 스스로 걷어찬 것"이라고 몰아세웠다.이어 "국민의힘 소속 단체장, 시·도의원들은 자신들이 통합을 선언하고, 주민의견수렴과 의회 찬성 결의까지 해놓은 것을 손바닥 뒤집듯 번복하며, 지역의 미래를 정쟁의 소모품으로 전락시켰다"고 비판했다.특위는 통합 논의의 배경으로 '지방소멸 대응'과 '국가균형성장' 기조를 전면에 내세운 뒤, 국민의힘의 태도 변화를 '반지역적 정치 퇴행'으로 규정했다. 특위는 "지방소멸을 막고 국가균형성장을 이루기 위한 정부의 정책마저 정쟁의 도구로 삼는 국민의힘의 행태에 대전·충남 시·도민은 깊은 우려와 분노를 표하고 있다"며 "지역의 생존문제를 정쟁에 이용하기 위해 손바닥 뒤집듯 뒤집는다면, 그 피해는 고스란히 주민의 삶으로 돌아갈 뿐"이라고 주장했다.또한 "통합이 무산되면 모든 혜택은 광주전남, 대구경북의 몫이 될 것이고, 우리 대전·충남은 성장의 기회를 상실한 채 다른 지역에 뒤처지게 될 것"이라고 우려했다.민주당 특위는 특히 정부 지원 패키지를 근거로 '통합 무산 시 손실'을 강조했다. 특위는 "이재명 정부는 통합특별시의 성공적 출범을 위해 4년간 총 20조 원 규모의 재정 지원과 공공기관 우선 이전 등을 포함한 지원 패키지를 약속했다"며 "국민의힘의 갑작스러운 입장 변화는 결국 충남, 대전 통합을 국가균형성장과 지역발전이 아닌, 정치적 유불리만 따져 추진해 온 검은 속내가 드러난 것"이라고 직격했다.특위는 국민의힘 소속 광역단체장도 함께 겨냥했다. 이들은 "통합론자이던 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 이제 와 '껍데기', '누더기'를 말하며 통합의 의미를 스스로 깎아내리고 있다"며 "지역에 약속된 지원과 기회를 정략적 셈법으로 흔드는 행위는, 통합을 염원해 온 시·도민의 기대를 배반하는 것이고, 공직자의 자격이 없는 것"이라고 했다.그러면서 "국민의힘이 통합법안이 국회 문턱을 넘자마자 통합을 흔드는 것은 무책임하며, 지역을 정쟁의 전장으로 만드는 반지역적 정치 퇴행"이라며 "국민의힘은 지금이라도 자기부정과 정쟁몰이를 멈추고, 대전·충남의 미래 앞에 최소한의 책임을 다해야 한다"고 촉구했다.끝으로 특위는 "국민의힘의 방해에도 불구하고 더불어민주당은 대전·충남의 발전을 위해 흔들림 없이 나아가겠다"며 "특별법의 본회의 통과부터 통합특별시의 안정적 출범까지 전 과정을 책임 있게 완수할 것을 시·도민 앞에 약속드린다"고 밝혔다.이와 함께 민주당 소속 대전시의원들도 대전시의회의 '대전·충남 행정통합 의견청취의 건' 반대 의결을 두고 "시민을 기만하는 '자기부정' 시도를 강력히 규탄한다"며 국민의힘을 정면 비판했다. 이들은 이날 회의에 불참했다.민주당 김민숙·방진영 의원은 이날 발표한 입장문에서 "대전과 충남의 행정통합은 대전과 충청권, 그리고 대한민국의 발전을 위한 대승적 차원의 결단"이라면서도 "이제 와서 행정통합에 제동을 거는 대전시의회 국민의힘 의원들에게 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.이들은 국민의힘이 '2025년 7월 의회 의결은 구체적 법안 내용을 전제로 한 조건부 찬성'이라고 주장하는 데 대해 정면으로 반박했다. 이들은 "당시 민주당 소속 시의원들은 법안 내용에 대한 설명은커녕 법안 조문조차 본 적이 없다"며 "당시 행정자치위원회 회의록을 보면 '법률안에 대한 충분한 설명이 없어 내용을 알기 어렵다'고 지적한 기록도 있다"고 주장했다.그러면서 "해당 상임위 위원조차 법안 내용을 제대로 공유받지 못했다고 했는데, 당시 의결이 '구체적 조건을 전제로 한 찬성'이었다는 주장은 받아들이기 어렵다"고 반박했다.국회 심의 과정에서 법안 내용이 달라졌다는 국민의힘 측 문제 제기에도 반박했다. 민주당 시의원들은 "국회의 입법 과정은 중앙부처 협의 및 국회 심의 과정을 거치며 발의 의안이 조정되고 수정되는 것이 일반적"이라며 "애초에 원안대로 통과되기 어려운 법안을 발의해 놓고, 내용이 조정됐다고 '당초와 다르다'며 통합 논의를 좌초시키려는 것이 과연 책임 있는 정치인지 묻고 싶다"고 밝혔다.민주당 시의원들은 대전·충남 통합 논의가 정치적 갈등으로 발목이 잡힐 경우 '피해는 시민에게 돌아간다'고 강조했다. 이들은 "전남·광주, 대구·경북 등 다른 지역은 통합을 통해 지역 경쟁력 확보에 속도를 내고 있는데, 대전·충남만 정치적 갈등에 발목을 잡혀 통합 동력을 상실한다면 그 피해는 결국 대전시민이 떠안을 수밖에 없다"고 주장했다.이어 "행정통합이 좌초되고 지역발전의 정체와 시민 삶의 질 후퇴가 현실화된다면 이에 대한 책임은 전적으로 국민의힘에 있음을 명심해야 할 것"이라고 덧붙였다.아울러 민주당 시의원들은 이번 의결을 "단체장을 위한 정치적 거수기를 자처하는 것"이라고 규정했다. 이들은 "시장의 정치적 셈법에 맞춰 의회가 스스로 의결한 내용을 번복하는 것은 '견제와 감시'라는 의회의 본연 역할을 스스로 포기하는 것"이라며 "시민의 대표로 선택해 준 시민의 믿음을 배신하는 것임을 명심하라"고 촉구했다.끝으로 이들은 "행정통합은 정당의 이해관계가 아니라 지역과 국가의 백년대계를 위한 결단"이라며 "국민의힘은 행정통합을 정쟁의 소재로 삼는 행태를 즉각 중단하라"고 요구했다.