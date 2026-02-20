2년 넘게 산재치료 중 일하지 못하고 있다면 상병보상연금 신청하세요

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

Q. 장기간 산재치료 중인데 근로복지공단에서 지급하는 '휴업급여'만으로 생활이 어렵습니다. 앞으로도 오랫동안 치료를 받아야 한다는데, 방법이 없을까요?A. 산재노동자가 치료를 시작한 지 2년이 지났는데도 업무상 부상이나 질병(진폐는 제외)이 치유되지 않고 중증요양상태등급 기준에 해당하여 요양으로 인하여 취업하지 못하는 상태가 계속되면, '휴업급여'보다 더 많은 산재보상을 하는데 이를 '상병보상연금'이라고 합니다.휴업급여는 '1일 평균임금의 70%'지만, 상병보상연금은 평균임금의 100%를 기준으로 중증요양등급별 연간 지급일수(1급 329일분, 2급 291일분, 3급 257일분)를 365일로 나눈 '1일 상병보상연금액'으로 지급됩니다. 가령, 1일 평균임금이 10만 원인 산재노동자의 하루치 휴업급여는 7만 원이지만, 상병보상연금은 1급 9만137원, 2급 7만9726원, 3급 7만411원입니다.중증요양등급별 기준은 아래와 같습니다.1급1) 두 눈이 실명된 사람2) 말하는 기능과 씹는 기능을 모두 완전히 잃은 사람3) 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장해가 있어 항상 간병을 받아야 하는 사람4) 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장해가 있어 항상 간병을 받아야 하는 사람5) 두 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람6) 두 팔을 영구적으로 완전히 사용하지 못하게 된 사람7) 두 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람8) 두 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람2급1) 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람2) 두 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람3) 두 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람4) 두 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람5) 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장해가 있어 수시로 간병을 받아야 하는 사람6) 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장해가 있어 수시로 간병을 받아야 하는 사람3급1) 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람2) 말하는 기능 또는 씹는 기능을 완전히 잃은 사람3) 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장해가 있어 전혀 노무에 종사하지 못하는 사람4) 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장해가 있어 전혀 노무에 종사하지 못하는 사람5) 두 손의 손가락을 모두 잃은 사람6) 위의 3)과 4)에 정한 장해 외의 장해로 전혀 노무에 종사하지 못하는 사람산재노동자가 '상병보상연금청구서'와 산재요양 중인 의료기관에서 발급받은 '중증요양상태진단서'를 제출하면, 근로복지공단에서 자문의사에게 의학자문을 받아 결정하고, 이후 등급이 변동되면 산재노동자 청구 또는 근로복지공단 직권으로 그 변동된 날부터 새로운 등급에 따른 상병보상연금을 지급합니다.<상담>전화 : 041 - 557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net