북한, 제9차 당대회 개막... 김정은 "국가지위 불가역적"

큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 노동당 제9차 대회가 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 지난 19일 평양에서 성대히 개막됐다고 20일 보도했다. 2026.2.20 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한 최대 정치 행사인 조선노동당 제9차 대회가 19일 개막했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 20일, 조선노동당 제9차 대회가 지난 19일 평양에서 성대히 개막했다고 보도했다.대회 주석단에서 개회사를 한 김정은 노동당 총비서는 "우리의 장구한 사회주의건설사에 언제 한번 순탄한 시기가 없었지만 지난 5년과 같이 간고하고 힘겨운 환경을 극복하며 커다란 성과를 이룩한 때는 일찌기 없었다"고 평가했다.김 총비서는 지난 8차 당대회 이후 북한의 국제적 위상이 강화됐다고 주장했다. 그는 "대외적으로 보아도 국가의 지위를 불가역적으로 굳건히 다짐으로써 세계정치구도와 우리 국가에 미치는 영향관계에서 커다란 변화를 가져왔다"고 밝혔다. 핵보유국 지위를 공고히 했음을 과시한 것으로 풀이된다.김 총비서 개회사에는 대미·대남 메시지와 관련한 언급은 없었다. 대신 김 총비서는 개회사의 상당 부분을 경제와 주민 생활 개선에 할애했다. 김 총비서는 "오늘 우리 당 앞에는 경제건설과 인민생활을 추켜세우고 국가사회생활의 모든 분야를 하루빨리 개변해야 할 무겁고도 절박한 역사적 과제들이 나서고 있다"고 강조했다.향후 경제 발전 계획의 중요성도 언급했다. 김 총비서는 "특히 새 전망계획기간은 새시대 지방발전정책, 농촌혁명강령을 비롯하여 인민의 세기적 숙망을 실현하기 위해 책정하고 시발을 뗀 중장기적인 계획들을 본격적으로 진척시켜야 할 중대한 시기"라고 말했다.이와 함께 김 총비서는 당 대회 준비 과정을 설명하면서 "당규약 개정과 관련한 문제, 당의 지도역량을 정비하는 문제들을 비롯하여 새시대 5대 당건설 노선의 요구에 맞게 당의 영도적 기능을 보다 강화하는 데서 나서는 문제들에 대한 심도있는 연구가 진행됐다"고 밝혔다.'새시대 5대 당건설 노선'이란 김 총비서가 지난 2022년 12월 노동당 전원회의에서 제시한 이론으로, 이 노선이 당규약에 명문화되면 김 총비서를 중심으로 하는 유일영도 체계가 강화될 것으로 보인다.통신에 따르면, 이번 당대회에는 중앙기관 구성원 224명과 지역 및 부문별 대표자 4천 776명 등 총 5천 명이 참석했다.5년에 한 번 열리는 노동당 당대회는 북한에서 최상위 의사결정 기구다. 이번 제9차 당대회를 통해 북한은 향후 5년간의 정책 방향과 발전 전략을 공식화할 것으로 예상된다.이번 당대회에서는 김 총비서를 비롯해 박태성 내각총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 조직비서, 최선희 외무상, 노광철 국방상, 김여정 부부장 등 39명을 대회 집행부로 선출했다.