조중동 "국힘, 당장 윤석열과 절연하라" 한 목소리

AD

큰사진보기 ▲2월 20일 조선,중앙,동아일보 사설 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

전 대통령 윤석열씨가 '12·3 비상계엄' 관련 내란 우두머리 혐의 1심 재판에서 무기징역을 선고받았습니다. 보수 언론인 <조선일보> <중앙일보> <동아일보>는 윤 전 대통령의 무기징역 선고 결과를 분석하는 데 그치지 않고, 국민의힘과 장동혁 대표를 향해 '윤석열 어게인' 세력과의 완전한 절연을 한목소리로 촉구했습니다.<조선일보>는 20일 '이제 국힘은 尹에서 벗어나고 민주당은 헌법 지키길'이라는 제목의 사설에서 윤 전 대통령의 계엄을 가리켜 "대통령 1명의 망상", "느닷없는 계엄 망동"이라고 직격했습니다. 이어 정권을 잃고도 반성하지 않는 국민의힘 지도부를 매섭게 질타한 것입니다.사설은 "여전히 윤 전 대통령과 계엄을 옹호하는 세력들이 지도부를 구성하고 있다"고 지적했습니다. 더불어 부정선거 음모론자와 '윤석열 어게인' 주장 인사들에게 당을 내준 상황을 꼬집으며 "이런 행태를 보이면서 당명을 바꿔 변화를 보여준다고 한다. 국민을 바보로 아는 것이다"라고 일갈했습니다.특히 "김영삼 대통령 이후 보수 정부에서 윤 전 대통령과 같은 상식 밖 인물은 없었다"며 "보수 정도에서 완전히 이탈해 치명적 오점을 남겼다"고 강도 높게 비판했습니다. 그러면서 "국민의힘에 상식 있는 사람들이 남아 있다면 이제는 윤 전 대통령과 완전히 단절하고 보수 정도로 돌아가 국민 신뢰를 다시 얻는 데 전력을 다해야 한다"며 "그래야 민주당으로 완전히 기울어진 정치 균형을 되찾고 정상적인 민주 정치가 이뤄질 수 있다"고 촉구했습니다.이와 함께 <조선일보>는 민주당을 향해서도 헌법을 훼손하는 모순적인 행태를 끝내야 한다고 날을 세웠습니다. "윤 전 대통령의 계엄 덕분에 정권을 잡게 된 민주당은 헌정 질서 회복을 국정 1순위로 내세웠다"면서도 "실제로는 사법부를 노골적으로 협박하고, 내란재판부법을 만들고, 이제는 재판소원법과 대법관 증원법, 법 왜곡죄까지 추진하고 있다"고 지적했습니다. 나아가 이 모든 것이 심각한 위헌 논란을 안고 있다며 "헌법을 지킨다면서 헌법을 훼손하는 이런 모순적인 행태도 이제 끝나야 한다"고 덧붙였습니다.<중앙일보>는 '유령과 싸우는 국민의힘'이라는 사설을 통해 1심 선고가 나오기 전에 진작 '절윤(絶尹)'을 했어야 한다고 비판하며 6·3 지방선거를 앞둔 보수 진영의 암울한 지표와 장동혁 대표의 안일한 현실 인식을 직격했습니다.<중앙일보>는 장 대표가 '선거에서 이기는 정당'이라며 보수 지지층 결집을 외치고 있지만 민심을 한참 잘못 읽고 있다고 분석했습니다. "설 연휴 직전 장 대표가 보수의 심장이라는 대구 서문시장을 찾았는데 분위기가 싸늘했다"며 "국민의힘 대표가 뜨면 구름처럼 지지자가 몰리던 예전과 확연히 달랐다"고 짚었습니다. 이어 한국갤럽 조사를 인용해 "TK의 정당 지지도는 국민의힘 32%, 민주당 32%로 똑같았다"며 "이대로라면 TK 지역 선거도 쉽지 않을 판"이라고 경고했습니다.사설은 "오랜 기간 국민의힘을 지지해 온 보수 세력 상당수가 등을 돌리고 있는 것이 장 대표와 국민의힘이 당면한 현실"이라며 "그런데도 그들에게선 골수 지지층 이탈에 대한 성찰의 모습을 보기 어렵다"고 비판했습니다. 그러면서 "돈키호테는 풍차와 싸웠다지만, 지금 국민의힘은 마치 실체도 없는 유령과 싸우는 듯하다"고 일갈했습니다.야당으로서의 무기력함을 지적한 <중앙일보>는 "윤석열 정권 때부터 외쳐 온 '반(反)이재명' 구호는 이 대통령 지지율이 60%가 넘는 민심을 파고들지 못한다"고 꼬집었습니다. 아울러 현 정권의 사법 개편 추진에 대해 "국민의힘은 무엇을 막았나"라고 반문하며 "국회 소수 의석으론 역부족이라지만, 과연 '천막당사' '삼보일배'의 자세로 국민에게 호소해 보긴 했나"라고 뼈아픈 일침을 가했습니다.<동아일보>는 '張 대표, 지금이라도 尹 어게인과 절연 분명히 밝히라'는 사설을 통해 1심 판결 직후 국민의힘과 장동혁 대표가 보여준 무책임한 태도를 정조준했습니다.사설은 "국민의힘 장동혁 대표는 19일 법원이 12·3 비상계엄이 내란이며 윤 전 대통령이 그 내란의 우두머리라는 1심 판결을 내놓은 데 대해 입장을 밝히지 않았다"고 지적했습니다. 무기징역 선고 당일 당 차원의 공식 논평조차 없었고, 원내대표의 발언에서도 윤 전 대통령과의 단절이 명시되지 않은 점을 언급하며, 이러한 행태가 민심과 뼈아프게 동떨어져 있다고 비판했습니다.불법 계엄 이후 1년 2개월이 넘도록 뚜렷한 절연 선언이 없었던 점도 꼬집었습니다. <동아일보>는 "불법 계엄이 우리 민주주의에 미친 해악을 국민 앞에 조목조목 밝히고 제대로 사과하는 것이 상식적인 도리다"라며 "다시는 이런 과오를 저지르지 않기 위해 윤 전 대통령은 물론 그를 추종하는 윤 어게인 세력과 결별하겠다고 분명히 천명해야 한다"고 촉구했습니다.당내에 빗발치는 '절윤(絶尹)' 요구에도 끝내 침묵한 장 대표를 향한 비판은 더욱 매서웠습니다. <동아일보>는 "윤 전 대통령과의 단절이라는 문제의 본질을 회피한 채 변죽만 울리면서 어떻게 당의 노선을 바꾸겠다는 것인지, 어떻게 국민의힘에 등을 돌린 중도층의 마음을 다시 얻겠다는 것인지 의문이다"라고 직격했습니다. 나아가 절연 없는 변화와 쇄신 주장은 진정성을 의심받을 수밖에 없으며, 지지율이 더불어민주당의 절반 수준인 20%대 초반에 머무르는 현실이 이를 증명한다고 덧붙였습니다.마지막으로 <동아일보>는 장 대표가 더 이상 '윤 어게인' 세력의 눈치를 봐서는 안 된다고 경고했습니다. 사설은 "국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 초유의 친위 쿠데타를 자행한 대통령을 배출한 정당이 보여야 할 책임 있는 태도다"라며 명확한 결단을 요구했습니다. 또한 "윤 전 대통령을 맹목적으로 따르는 윤 어게인 세력에 둘러싸여서는 장 대표가 강조하는 '외연 확장'도 '유능한 보수정당으로의 변화'도 요원할 뿐이다"라고 일갈했습니다.보수 언론 3사가 한목소리로 국민의힘을 질타하는 것은 당이 처한 위기가 그만큼 돌이킬 수 없는 수준에 이르렀다는 방증입니다. 하지만 일각에서는 국민의힘이 조·중·동 등 기존 보수 언론의 쓴소리조차 귀담아듣지 않는 작금의 태도를 두고, "당이 완전히 극우 세력에 점령당했기 때문"이라고 분석합니다.