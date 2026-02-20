색동원 입소자 '전원 조치'와 특수교사가 느낀 괴리감

큰사진보기 ▲지난 2025년 12월 31일 장애인단체 기자회견. 인천중증장애인거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책위원회 제공. ⓒ 연합뉴스스 관련사진보기

2025년 3월 인천 색동원 장애인 거주시설에서 성폭력 수사가 시작된 지 1년이 되어간다. 그동안 시설장의 성폭력 혐의와 직원의 폭행 혐의에 대한 조사가 진행되었고, 입소자의 피해 사실도 드러났다.보건복지부는 색동원 시설의 '휴지'를 검토하고 있다. 휴지는 시설 운영을 잠정적으로 중단하는 행정 조치지만색동원의 경우, 사실상 폐지를 전제로 한 단계로 보인다.시설이 휴지 절차에 들어가면서 입소자들의 향후 거주 계획도 수립되고 있다. 그러나 그 방향은 이미 정해져 있는 듯하다. 또 다른 시설로의 전원이다.입소자들 대부분은 가족의 돌봄을 받기 어려운 상황이거나 무연고자이다. 이러한 경우 거주 선택지는 사실성 시설로 제한된다. 통상적으로 학대가 발생한 시설이 폐쇄되면 거주자들은 다른 시설로 전원되어 왔기 때문이다.보호를 전제로 설계된 복지 구조 속에서 시설 입소는 '불가피한 선택'처럼 여겨진다. 중증 장애를 가진 당사자의 24시간 지원은 가족에게 큰 부담으로 다가온다. 장애인을 위한 주거 지원이나 활동 지원도 충분히 갖추지 못한 상황에서 시설이 아닌 다른 선택지를 제시하기 어려운 것도 사실이다.그럼에도 입소자들의 '전원 조치'는 자립을 가르치는 특수교사로서 적지 않은 괴리감을 남겼다. 인권 침해가 발생한 공간의 대안이 또 다른 시설이라는 점에서 장애인의 삶을 보호라는 명목하에 '관리와 수용의 대상'으로 여기는 아닐지 의문이 들었기 때문이다.내가 특수교사로 아이들을 가르치며 가장 중요하게 여겼던 것은 '자립'이었다. 장애 특성과 교육적 요구가 각기 다른 학생들에게 무엇을 우선적으로 가르쳐야 할지 고민할 때면, 마치 망망대해에 배를 띄운 기분이었다. 그때 방향을 잡아주는 이정표가 바로 자립이다.발화가 어렵고 학교 일과의 규칙을 따르기 힘들어하는 학생에게는 무엇보다 의사표현 방법을 우선적으로 지도한다. 자립에 있어서 의사 표현은 중요한 능력이다. 무엇이 힘든지 표현하고, 도움을 요청하거나 원하는 것을 요구할 수 있어야 주어진 활동에 주체적으로 참여할 수 있다. 실제로 교육 현장에서 그림 카드나 의사소통 보조기기를 통해 기본적인 의사소통이 가능해지면, 학생은 자신의 감정을 인식하고 상황에 맞게 행동을 조절하는 연습도 점차 해나갈 수 있게 된다.기본적인 일상생활을 스스로 수행할 수 있는 학생에게는 사회적 기술을 중점적으로 가르친다. 가게에서 물건을 살 때 줄이 길어도 차례를 기다리는 이유, 상황에 맞게 감정을 표현하는 방법, 공공장소에서 지켜야 할 예절 등을 반복해 연습한다. 이러한 지도는 단순한 규칙 학습이 아니라, 학생이 성인이 되어 지역사회 안에서 다른 사람들과 어울리며 살아가기 위한 준비 과정이다.이처럼 자립을 목표로 교육하면 초·중·고 과정을 거치면서도 교육의 방향성을 일관되게 유지할 수 있다. 학생 또한 자립에 대한 성공 경험이 쌓일수록 스스로 살아갈 수 있는 힘을 기르게 된다. 그렇기에 학교에서는 작은 선택이라도 본인이 결정하도록 돕는 것, 도움을 요청하는 방법을 배우게 하는 것, 자신의 일상을 스스로 계획해보는 연습을 한다. 특수교육은 보호가 아니라 자립을 향해 준비를 하는 교육인 것이다.그러나 현실은 달랐다. 색동원 사건 자체는 물론이고 입소자들이 계속 시설을 전전할 수 밖에 없는 상황에서 장애인의 삶의 방향에 대한 논의는 찾기가 힘들었다. 이와 관련해 탈시설 정책이 논의되고 있지만 그마저도 쉽지 않다. 안정적인 지원주택과 충분한 활동지원 체계가 충분히 갖춰지는 데 얼마나 걸릴지는 미지수다.이러한 현실 속에서 장애인에게 주어진 선택지는 많지 않다. 가정이 아니면 시설, 그것도 안되면 또 다른 시설로 갈 뿐이었다. 이러한 양자택일 구조가 반복된다면 우리는 여전히 시설 중심의 사고에서 벗어나지 못한다.자립은 아무런 도움 없이 혼자 살 수 있는 능력이 아니다. 도움을 받더라도 누구에게 받을지, 어떤 도움을 받을건지 당사자가 직접 결정할 수 있는 능력이다. 장애인에게도 선택권이 충분히 주어질 때 장애인 역시 자신의 삶을 주체적으로 살아갈 수 있게 된다.반면 사회는 여전히 시설 수용, 보호와 관리의 대상으로 장애인을 바라본다. 이러한 시선을 전제로 장애인에게 충분한 삶의 선택권을 마련하지 못한다면 자립은 교육 목표로만 남게 된다. 자립을 가르치는 교실과 자립을 실현하기 어려운 제도 사이의 간극을 좁히는 일, 그것이 색동원 사건 이후 우리가 함께 고민해야 할 과제일지 모른다.